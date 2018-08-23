رونالدو الصائم عن التهديف..له مشاريع أخرى تتقدم

في الوقت الذي لا يزال كريستيانو رونالدو يبحث عن تسجيل أول أهدافه مع فريقه الجديد يوفنتوس، تسير الأمور الأخرى البعيدة عن أرضية الملعب على نحو جيد. فنجم الكرة العالمية المعروف أيضا بعلامته التجارية CR7، يخطط لافتتاح فندق جديد في باريس ينظم إلى مجموعة من الفنادق يملكها "صاروخ ماديرا".

وتبلغ تكلفة هذا الفندق الذي سيتم إنشائه في منطقة Rive Gauche بباريس 60 مليون يورو. وسيضم 210 غرفة وسيتم افتتاحه في عام 2021. كما نشر موقع يوروسبورت.

صورة لرونالدو في فندقه بمدينة ماديرا

ويملك رونالدو فنادق باسمه في ماديرا ولشبونة، ففي مسقط رأسه بمدينة ماديرا البرتغالية يشعر الزائر لفندق كريستيانو وكأنه يقضي العطلة مع نجمه المفضل. فصور الدولي البرتغالي، المنتقل حديثاً إلى يوفنتوس تملئ المكان، ونظارته الشمسية الزجاجية تستخدم كمرأة في حمام الفندق.

وفي العاصمة الإسبانية مدريد سيتم أيضا انشاء فندق تابع لمجموعة فنادق رونالدو، فالصحيفة الإسبانية "ماركا" كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن رونالدو اشترى مبنى مكتبة "كاسا ديل ليبرو" من أجل تحويله إلى فندق فخم، وأضافت أن "كاسا ديل ليبرو" هي أقدم مكتبة في مدريد ووضع تصميمها المهندس المعماري خوسيه يارنوز لاروسا.

كما يتوقع افتتاح فندقين جديدين لرونالدو عام 2020 في نيويورك ومراكش المغربية.

هـ.د