رونالدو: الجنس مع جورجينا أفضل من كل أهدافي!

رغم مسيرته الكروية الخارقة للعادة، إلّا أن كل هذا يحلّ في المرتبة الثانية عند كريستيانو رونالدو، الذي قال إن ممارسة الجنس مع صديقته جورجينا رودريغيز أفضل من أجمل هدف سجله طوال لعبه الكرة.

كلام رونالدو جاء في حديث مع قناة "ITV" الإيطالية، ونشره موقع "أس" الإسباني. وكان رونالدو يجيب على الطريقة التي أحسّ بها عندما سجل هدفاً بضربة مقص مميزة في مرمى بوفون، عندما كان رونالدو يرتدي قميص ريال مدريد، في مباراة دوري أبطال أوروبا لموسم 2017-2018.

واعترف رونالدو أن ذلك الهدف كان أفضل هدف سجله في مسيرته، قائلاً: "حاولت تسجيل مثل ذلك الهدف منذ سنوات. صحيح أنني سجلت 700 هدف لكن لم أحظ بهدف مثله.. لقد اعتقدت أنني تمكنت أخيراً من الهدف عبر قفزة جميلة. الهدف كان في مرمى بوفون، وضد يوفنتوس، وفي دوري أبطال أوروبا.. يا له من هدف جميل".

لكن عندما سأله مقدم البرنامج عما إذا كان يقارن الهدف بالجنس مع رفيقته، أجاب رونالدو ضاحكاً: "لا.. ليس مع جورجينا".

ومضى النجم البرتغالي في الحديث عن صديقته، إذ أشار إلى أنه وقع في حبها منذ النظرة الأولى، منذ التقى بها في متجر لماركة "غوتشي". وتابع: "جيو هي أم أطفالي.. لقد ساعدتني كثيراً، وبالطبع أنا أحبها.. هي صديقتي، فتحت قلبي لها، وهي فتحت قلبها لي".

وحول زواجه منها، رد رونالدو: "يوماً ما، سنتزوج يوماً ما.. هذا أكيد. هو كذلك حلم والدتي، لذلك فلم لا يتحقق يوماً؟"

جدير بالذكر أن رونالدو، هداف الموسم الماضي لنادي يوفنتوس، هو أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وأفضل هداف في تاريخ ريال مدريد، حيث توج بلقب هداف الدوري الإسباني أكثر من مرة، وقبل كذلك تُوج هدافاً للدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.

إ.ع/ ي.أ

