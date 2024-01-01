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رومان غونشارينكو

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موضوعات من رومان غونشارينكو

صاروخ كروز ألماني من طراز توروس

هل يكبح الغرب أوكرانيا في تصديها للغزو الروسي؟

هل يكبح الغرب أوكرانيا في تصديها للغزو الروسي؟

تتزايد الضغوط على المستشار أولاف شولتس لتسليم صواريخ كروز من طراز توروس إلى أوكرانيا. ما سر تردد الغرب؟
سياسة٨ يناير ٢٠٢٤
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