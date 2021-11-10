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روسيا

تشهد روسيا عودة قوية على الساحة الدولية، لاسيما بعد اندلاع الأزمتين السورية والأوكرانية. وبعد اندلاع أزمة أوكرانيا وإسقاط النظام المؤيد لموسكو فيها توترت العلاقات الروسية مع الغرب لدرجة تذكّر بأجواء الحرب الباردة.

من خلال مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي وإمكانياتها الاقتصادية والعسكرية الهائلة تضطلع روسيا بدور مهم في السياسة الدولية. وخلال حكم الرئيس فلاديمير بوتين عادت روسيا لتصبح قطباً مضاداً للولايات المتحدة وحلفائها في الكثير من النزاعات الدولية. لكن الكثير من المنظمات الحقوقية ما برحت توجه الانتقادات لسجل روسيا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

Belarus Poland Border Refugees 6692907 10.11.2021 Refugees receive humanitarian aid from the Belarusian Red Cross at a migrant camp on the Belarusian-Polish border in Grodno region, Belarus. Migrants from the Middle East and North Africa trapped in Belarus have converged on the border with Poland, where razor wire fences and Polish troops have repeatedly blocked their entry. Viktor Tolochko / Sputnik Grodno Region Belarus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xViktorxTolochkox

أزمة المهاجرين على حدود بولندا.. نذر مواجهة بين روسيا والناتو؟ 10.11.2021

أزمة اللاجئين على حدود بولندا تدخل طورا جديدا، إذ اتخذت روسيا خطوة نادرة بإرسال قاذفتين بقدرات نووية للقيام بدورية في المجال الجوي لحليفتها بيلاروسيا. كما دعت ثلاث دول إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث هذه الأزمة.
Merkel Putin Telefon Kombobild

أزمة تدفق اللاجئين ـ ميركل تطلب من بوتين "التاثير" على بيلاروسيا 10.11.2021

فيما تسود الفوضى على الحدود البولندية البيلاروسية، طلبت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممارسة نفوذ على حكومة بيلاروسيا لوقف تدفق اللاجئين نحو أوروبا.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

أزمة المهاجرين.. الاتحاد الأوروبي يضع 20 دولة تحت الرقابة 09.11.2021

خصص العراق أموالا لإعادة مواطنيه العالقين في بيلاروسيا وغيرها، بينما يراقب الاتحاد الأوروبي الأوضاع في روسيا ودول عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية ولا تينية لتقييم "انتهاكات" ساهمت بأزمة اللاجئين على الحدود مع بيلاروسيا.

U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks in Quito, Ecuador, Wednesday, Oct. 20, 2021. (Santiago Arcos/Pool via AP)

واشنطن تعزز جهودها للكشف عن ملابسات "متلازمة هافانا" 06.11.2021

وزير الخارجية الأمريكي يقول إن وزارته تأخذ ما يسمى بـ"متلازمة هافانا" على محمل الجد، مشيراً إلى أن عدداً من الدبلوماسيين الذين أصيبوا بها يخضعون للعناية الصحية. وتحمل مصادر أمريكية روسيا المسؤولية.
Bochum, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland - Maskenpflicht in der Bochumer Innenstadt in Zeiten der Coronakrise beim zweiten Teil Lockdown, Passanten mit Schutzmasken gehen ueber die weihnachtlich geschmueckte Kortumstrasse, der Haupteinkaufsstrasse in der Fussgaengerzone. | Verwendung weltweit

ألمانيا... أعلى عدد إصابات يومية منذ بدء جائحة كورونا 05.11.2021

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تمّ تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ أزيد من 37 ألف حالة، هي الأعلى منذ ظهور الوباء.
Buchcover Asterix and The Griffin

"أستريكس والختفاء" .. الحرب مهنة النساء 24.10.2021

في الرواية المصورة التاسعة والثلاثين، يلتقي أستريكس وصديقه أوبيليكس بشعب السارماتي الأسطوري، الذي عاش فيما يُعرف حالياً بأوروبا الشرقية، أو روسيا وآسيا الوسطى. وفي مقابلة، يكشف كاتب الرواية تفاصيل مغامرة البطلين.
Die Flaggen der NATO und Russland

روسيا والناتو- تداعيات تردي العلاقات إلى أدنى مستوياتها؟ 23.10.2021

تخفيض العلاقات الدبلوماسية الناتو وروسيا أدى إلى وصول العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها وسط تصاعد التوتر بين الطرفين. في المقال التالي يلقى تيري شولتس الضوء على هذه العلاقات وعلى التداعيات المترتبة على هذا التوتر.

MOSCOW, RUSSIA - JUNE 19, 2021: Russia's President Vladimir Putin addresses delegates during Phase 1 of the 20th conference of the United Russia Party at ExpoCentre, before the forthcoming Russian State Duma election, which is scheduled for 19 September 2021. The United Russia Party convened to draft its election strategy and consider candidates. Sergei Karpukhin/TASS

بوتين: شركة فاغنر لها مصالحها الخاصة ولا تعكس مصالح روسيا 22.10.2021

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مجموعة فاغنر الأمنية "لها مصالحها الخاصة" و"لا تعكس مصالح روسيا"، لكنه قال إنهم "سيتصرفون" إذا تضاربت أنشطة فاغنر مع مصالح موسكو. وفاغنر متهمة بإرسال مرتزقة إلى عدة دول منها ليبيا.
View of the room

خطة جديدة للناتو لردع أي هجوم روسي وبوتين يهاجم الحلف 22.10.2021

رغم "عدم افتراض" الناتو حدوث أي هجوم روسي وشيك، أقرّ الحلف خطة رئيسية جديدة لردع روسيا من القيام بأي هجوم، وروسيا تتهم الحلف بـ"زعزعة استقرار أوروبا" عبر استعداداته الاستراتيجية.
Videostill Russia reports record COVID-19 deaths Ort: Moscow, Russia Moscow hospital, ICU Sendedatum: 13.10.2021 Rechte: DW

كورونا: سلالة جديدة تثير القلق وانتهاء أطول إغلاق في العالم 21.10.2021

متحور جديد من فيروس كورونا يثير القلق في روسيا التي تخطط لإغلاق واسع النطاق لمدة أسبوع بعد تسجيل وفيات قياسية بكورونا. وإسرائيل تسجل أول إصابة بمتحور متفرع من دلتا، أما ملبورن فتستعد لإنهاء أطول إغلاق في العالم.

30.10.2020 6372821 30.10.2020 Azeri border guards are on duty to protect the border with Iran at the Halafli border checkpoint in the Jabrayil region, Azerbaijan. The deadly confrontation between Azerbaijan and Armenia over the disputed Armenian-dominated region of Karabakh has been ongoing since late September. Alexey Kudenko / Sputnik

إيران وأذربيجان .. قرابة المذهب وعداء السياسة 21.10.2021

معادلات إقليمية ودولية تحكم جنوبي القوقاز. روسيا، تركيا وإيران لاعبون في المشهد بقوة هنا. واشنطن وتل أبيب كذلك.. والتوتر الإيراني الأذربيجاني يأتي انعكاساً لكثير التطورات. عوامل كثيرة تشي بوضوح بجمر تحت الرماد.

30.10.2020 6372821 30.10.2020 Azeri border guards are on duty to protect the border with Iran at the Halafli border checkpoint in the Jabrayil region, Azerbaijan. The deadly confrontation between Azerbaijan and Armenia over the disputed Armenian-dominated region of Karabakh has been ongoing since late September. Alexey Kudenko / Sputnik

إيران وأذربيجان .. قرابة المذهب وعداء السياسة 21.10.2021

معادلات إقليمية ودولية تحكم جنوبي القوقاز. روسيا، تركيا وإيران لاعبون في المشهد بقوة هنا. واشنطن وتل أبيب كذلك.. والتوتر الإيراني الأذربيجاني يأتي انعكاساً لكثير التطورات. عوامل كثيرة تشي بوضوح بجمر تحت الرماد.

MOSCOW, RUSSIA - APRIL 22: Russian opposition leader Alexei Navalny with his supporters, held a public meeting with independent candidates for the Moscow's City Duma elections which will be held on a single voting day on September 8th, in Moscow, Russia on April 22, 2019. Sefa Karacan / Anadolu Agency

منح جائزة ساخاروف الأوروبية للمعارض الروسي نافالني 20.10.2021

منح البرلمان الأوروبي جائزة سخاروف للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التفكير لعام 2021 للمعارض الروسي أليكسي نافالني، تقديرا لشجاعته في محاربة "فساد نظام بوتين"، بحسب رئيس البرلمان الأوروبي.
6657005 23.09.2021 In this handout photo released by the Russian Foreign Ministry, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, right, and NATO Secretary General Jens Stoltenberg arrive for their meeting in New York, the United States. Editorial use only, no archive, no commercial use. Russian Foreign Ministry

روسيا تعلق عمل بعثتها لدى حلف الأطلسي وتغلق مكتبه في موسكو 18.10.2021

أكدت روسيا الاثنين تعليق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي وإغلاق مكتب الارتباط التابع للحلف في موسكو، بعد سحب أوراق اعتماد ثمانية مندوبين روس لدى الحلف بتهمة التجسس. وساهم قرار الناتو في زيادة توتر العلاقات.
Minsk, Belarus. Night View Of Cathedral of Saint Virgin Mary And Building of French Embassy in Republic of Belarus. Traffic On Illuminated Pobedtiley Avenue Street In Minsk, Belarus.

بيلاروسيا تطرد السفير الفرنسي.. والأسباب متضاربة 17.10.2021

في تصاعد للتوتر بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن السفارة الفرنسية في مينسك أن حكومة بيلاروسيا أمرت السفير الفرنسي بالمغادرة وأنه غادر البلاد بالفعل.
29.11.2020, UN-Hauptquartier, Genf, Geir Otto Pedersen, Sondergesandter der Vereinten Nationen für Syrien, spricht bei einer Pressekonferenz im europäischen UN-Hauptquartier. +++ dpa-Bildfunk +++

المبعوث الأممي لسوريا: اتفاق على البدء بصياغة مسودة دستور جديد 17.10.2021

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن أن اللجنة السورية المشتركة وافقت على صياغة دستور جديد، وتتكون اللجنة من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، ويعول عليها لمحاولة المساهمة في حلّ الأزمة السورية.
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