تشهد روسيا عودة قوية على الساحة الدولية، لاسيما بعد اندلاع الأزمتين السورية والأوكرانية. وبعد اندلاع أزمة أوكرانيا وإسقاط النظام المؤيد لموسكو فيها توترت العلاقات الروسية مع الغرب لدرجة تذكّر بأجواء الحرب الباردة.

من خلال مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي وإمكانياتها الاقتصادية والعسكرية الهائلة تضطلع روسيا بدور مهم في السياسة الدولية. وخلال حكم الرئيس فلاديمير بوتين عادت روسيا لتصبح قطباً مضاداً للولايات المتحدة وحلفائها في الكثير من النزاعات الدولية. لكن الكثير من المنظمات الحقوقية ما برحت توجه الانتقادات لسجل روسيا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.