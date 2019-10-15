 روسيا ومأزق التوازن في مصالحها بين دمشق وأنقرة | سياسة واقتصاد | DW | 16.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

روسيا ومأزق التوازن في مصالحها بين دمشق وأنقرة

تسعى روسيا لأن تستعيد دمشق سيطرتها الكاملة على أراضيها والتوصل إلى حل سياسي بشأن الحرب، إلَّا أن التدخل التركي في شمال سوريا يمكن أن يكون انتكاسة مؤقتة للمصالح الروسية، بجانب توجس روسيا من خطر مقاتلي "داعش" السجناء.

Russland Sotschi Treffen Putin Erdogan (Reuters/A. Zemlianichenko)

رُغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعلن إدانته بشكل مباشر لـ "عملية نبع السلام" التي تنفذها تركيا في شمال شرق سوريا، إلا أن عدم ترحيبه بها واضح جدا. ووفق بيان صدر عن الكرملين، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبوتين عبر الهاتف، ومن الواضح أن الأخير قد "حث شركاءه الأتراك إلى تقييم دقيق للوضع من أجل منع الإضرار بالجهود المشتركة الرامية إلى تسوية الأزمة السورية".

وكان الخط الرسمي الذي تتبعه روسيا دائماً تجاه سوريا هو الدفع نحو تشكيل لجنة دستورية يعتبرها المجتمع الدولي حجر أساس في عملية السلام، فضلًا عن تكرار الدعوة إلى سيادة سوريا و"سلامتها الإقليمية" التي يتضح أن أردوغان وبوتين شددا عليها أيضاً خلال مكالمتهما الهاتفية.

مختارات

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه ربما قد يجري تحميل تركيا المسؤولية عن عمليات إعدام تعسفية نفذتها جماعات مسلحة مرتبطة بها بحق أكراد، مطالبا أنقرة بتحقيق فوري محايد ومستقل والقبض على المسؤولين عن ذلك. (15.10.2019)

بينما تواصل القوات التركية وحلفاؤها من الفصائل السورية هجماتها بشمال سوريا تتواصل الدعوات الدولية لوقف القتال وهو ما يرفضه تماما الرئيس التركي أردوغان. وسيصل نائب ترامب مع وفد رفيع المستوى إلى أنقرة لإقناعه بوقف القتال. (16.10.2019)

بيد أن مراقبين في موسكو يرون أن هذه العملية تضر بالمصالح الروسية بدرجة أكبر بكثير مما يتضمن عليه بيان الكرملين، إذ أوضح الدبلوماسي السابق والخبير في شؤون الشرق الأوسط فاتشسلاف ماتوزوف، في تصريحات لـDW، أن "الهجمة العسكرية التركية لا تصب في مصلحة روسيا، لأنها ترى أن الحكومة السورية من المُفترض أن تكون مسيطرة على على الأراضي السورية".

في نهاية المطاف، دخلت القوات الروسية الحرب في عام 2015 داعمة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وأشار بوتين إلى أن أي قوات لم تتلق دعوة صريحة من حكومة الأسد بتقديم مساعدة حربية، فإنها تعتبر قوات احتلال غير شرعية في أساسها، مشدداً على ضرورة انسحابها من البلد. وعلى الرغم من أنه كان على الأرجح يرمي بقوله هذا إلى الولايات المتحدة، فربما تسري هذه التصريحات أيضاً على القوات التركية. ومع ذلك، فقد كرر المسؤولون الروس في أكثر من مناسبة وصف المخاوف الأمنية التركية المتمثلة في عمليتها ضد القوات الكردية بالشرعية.

مراوغة روسية

وإذا كان هناك تضارب في البيانات الصادرة عن روسيا، فإن ذلك يبرز الموازنة الدبلوماسية التي تحاول أن تمارسها روسيا حاليًّا تجاه العملية التي تنفذها تركيا، إذ تحاول موسكو الظهور بمظهر الوسيط في هذا الصراع المعقد.

من جهته، يشير الخبير العسكري الروسي المستقل ألكسندر جولز إلى أن "هذه العملية تضع روسيا في موقف مزعج جدًّا، وعليها أن تراوغ منعًا لإفساد علاقتها بتركيا أو الأكراد وحفاظًا على علاقتها بالأسد".

وفي حين أن المرحلة الأخيرة من اللعبة الروسية في سوريا هي إعادة جميع الأراضي السورية إلى الحكومة في دمشق، فإن موسكو كانت ولا تزال تحاول الإبقاء على تركيا إلى جانبها، فلقاءات فلاديمير بوتين مستمرة بشكل منتظم مع قادة إيران وتركيا بشأن عملية السلام السورية، فضلًا عن الاجتماعات الثنائية التي أجراها الأول مع أردوغان هذا العام. وعلى الرغم من أن الاثنين يقفان على طرفي نقيض من الصراع السوري بدعم روسيا للحكومة ودعم تركيا للمعارضة فإنهما يتمتعان بعلاقة قوية. وقد انتهت تركيا مؤخرًا من عملية شراء منظومة صواريخ روسية S-400 رغم انتقادات من حلف شمال الأطلسي.

Syrien Hasakeh Provinz Tal Baydar US Militärfahrzeug (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

كانت القوات الامريكية تدعم قوات سوريا الديمقراطية قبل إعلان ترامب سحبها من سوريا.

تحقيق توازن

وبينما تبدو العملية العسكرية التركية مزعجة لروسيا، فإنها تمنحها فرصة لتحقيق المزيد من النجاحات فيما يتعلق بوساطتها في صراع سوريا خصوصًا مع تلويح الولايات المتحدة بسحب كامل لقواتها من البلاد.

وأبرم المسلحون الأكراد، نهاية الأسبوع الماضي، صفقة مع القوات المسلحة السورية لصد الهجمات التركية وتسليم سلطة عدد من المدن الحدودية في المنطقة إلى القوات السورية المدعومة من روسيا، إذ أفادت تقارير بأن روسيا قد توسطت الاتفاقية.

وبعد أن كان الأكراد يتطلعون سابقًا إلى القوات الأمريكية مع وجود "تهديد بعدوان تركي، أصبح الأكراد يتطلعون الآن إلى دمشق"، مثلما أوضح فاتشسلاف ماتوزوف الذي قال في تصريحات لـDW "إن وعود الولايات المتحدة باستقلالية الأكراد هي العائق الذي كان يقف سابقًا في طريق إعادة الأكراد إلى المجموعة".

خيارٌ سهل

الخبير في شؤون الشرق الأوسط أندريه أونتيكوف، يرى أن روسيا ترغب في خروج الولايات المتحدة من الصراع السوري على المدى الطويل. وأوضح أنه على الرغم من أن تركيا وروسيا ليستا على وفاق بشأن سوريا، فإن تركيا شريك مفاوضات أكثر أريحية من الولايات المتحدة على حد تعبيره.

Syrien Damaskus Russische Militärpolizei (picture-alliance/Photoshot/M. Memeri)

قوات سورية وروسية.

وقال أونتيكوف في تصريحات لـDW: "إذا كان علينا (في روسيا) الاختيار بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، فسنختار تركيا. وسنبذل كل جهد لإخراج الولايات المتحدة الأمريكية من الأراضي السورية". ولفت إلى وجود فرصة لـ"حوار بناء" مع تركيا بشأن سوريا في نهاية الأمر، مضيفًا: "لا تمتلك روسيا مثل هذا الحوار مع الأمريكيين".

"خطرٌ حقيقي"

على الرغم من احتمالية أن تحول روسيا العملية العسكرية التي تنفذها تركيا ضد القوات الكردية في شمال شرق سوريا إلى تمرين دبلوماسي دقيق، فإن الهجوم يتجاوز كونه مجرد لعبة لروسيا، إذ من الممكن للهجوم أن يشكل تهديدًا خطيرًا على مصالح روسيا القومية، ولا يرجع ذلك فقط إلى أن أي خطر يهدد سوريا بقيادة الأسد هو بدوره تهديدٌ لاحتفاظ روسيا بتواجد عسكري دائم في الشرق الأوسط، إذ تعتبر موسكو ما تُعرف بالدولة الإسلامية (داعش) وأتباعها الهاربين خطرًا كبيرًا على الأمن القومي.

وكان بوتين قد حذر يوم الجمعة، خلال قمة لدول الاتحاد السوفيتي سابقا، من احتمالية أن تتسبب العملية التركية في هروب مقاتلي داعش من منشآت كانت تخضع سابقًا لحراسة المسلحين الأكراد الذين يتعرضون الآن لهجوم من تركيا، إذ أوضح الرئيس الروسي: "يمكن الآن لـ"مقاتلي داعش" أن يفروا. لست متأكدًا إذا كان يمكن  للجيش التركي - وبأي سرعة - أن يسيطر على الوضع"، ووجه حديثه للحضور: "إن هذا يشكل خطرًا حقيقيًّا علينا"، داعيًا الأجهزة الأمنية إلى التعاون.

ووصف خبير الشؤون السورية أندريه أونتيكوف سعي روسيا لاستقرار البلاد "براغماتية مبتذلة"، بالنظر إلى أن العديد من مقاتلي داعش في سوريا قادمون من مناطق شمال القوقاز في جنوب روسيا، أو من جيران روسيا في وسط آسيا.

ويبين أونتيكوف: "نحتاج إلى أن تكون سوريا هادئة حتى لا تكون مصدرًا دائمًا لعدم الاستقرار، الذي يمكن أن يؤثر على الوضع في الشرق الأوسط ووسط آسيا والقوقاز. إذا كانت الأمور هادئة هناك، لن يكون هناك تهديد من الجنوب لروسيا".

 

إيميلي شيرفين/ ج.أ

  • Erdogan und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أدانت السعودية التدخل التركي العسكري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" قائلة إن المملكة "تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية". وجاء رد أروغان سريعاً باتهامات للسعودية بقتل المدنيين في اليمن.

  • Türkei Präsident Tayyip Erdogan Rede (Getty Images/AFP/A.Altan)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما وزارة الخارجية المصرية فشددت على أن العملية العسكرية "تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة"، محذرة في بيان لها "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية". لكن رد أروغان كان بوصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ "القاتل".

  • Syrien Ras al Ayn Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien (picture-alliance/dpa/AP)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    في هذه الأثناء أعلن برنامج الأغذية العالمي عن نزوح أكثر من 70 ألفا من سكان "رأس العين" و"تل أبيض" حتى الآن وسط تصاعد العنف في سوريا، وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن العملية العسكرية التركية أدت إلى إغلاق بعض المستشفيات الرئيسية هناك.

  • Türkei Scheich Tamim bin Hamad al-Thani besucht Erdogan (picture-alliance/dpa/Presidential Press Service)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أعلن وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية عن دعم بلاده لعملية "نبع السلام" وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول التي تحدثت عن اتصال هاتفي بين العطية ونظيره التركي خلوصي أكار.

  • Belgien Trump und Erdogan beim NATO Gipfel (Reuters/T. Zenkovich)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما الرئيس الأمريكي ترامب المتهم بالتخلي عن حلفائه الأكراد في سوريا فقد كلف دبلوماسيّين أميركيّين التوسّط في "وقفٍ لإطلاق النّار" بين أنقرة والأكراد. كما أعلن عشرات من النواب الجمهوريين عن طرحهم قراراً لفرض عقوبات على تركيا رداً على هجومها العسكري على القوات الكردية في سوريا.

  • Syrien Militäroffensive der Türkei im Norden (picture-alliance/Photoshot)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    نددت وزارة الخارجية الإماراتية بالهجوم التركي قائلة: "هذا العدوان يمثل تطوراً خطيراً واعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي ويمثل تدخلاً صارخاً في الشأن العربي".

  • Türkische Militäroffensive in Nordsyrien | Luftangriff in Ras al-Ain (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعبَّر عن تضامنه مع الأكراد في تغريدة، وكتب: "تدين إسرائيل بشدة التوغل التركي في المناطق الكردية في سوريا وتحذر من تطهير عرقي ضد الأكراد من تركيا ووكلائها... إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الكردي الشجاع".

  • Deutsche Rüstungsexporte (picture-alliance/dpa/XinHua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عن تحفظ برلين تجاه العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد المليشيات الكردية، وعبّر ماس عن مخاوف بلاده والاتحاد الأوروبي من "العواقب السلبية لهذا الهجوم، والتي قد تصل إلى تعاظم نفوذ تنظيم "داعش" في سوريا مرة أخرى" وذلك "رغم تفهم المصالح الأمنية التركية".

  • UN-Sicherheitsrat in New York (picture-alliance/dpa/Xinhua/L. Muzi)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من التوصل إلى أي خطوات بشأن العملية العسكرية في الاجتماع الذي انعقد أمس الخميس، بيدْ أن التوقعات برسم خارطة طريق دولية كانت منخفضة قبل الاجتماع نظراً لانقسام المجلس منذ عدة سنوات، لا سيما حول قضايا الشرق الأوسط.

  • USA Antonio Guterres UN Sicherheitsrat (Imago Images/Xinhua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "قلقه البالغ" إزاء استمرار الهجوم التركي، مضيفاً في مؤتمر صحافي في كوبنهاغن: "في الوقت الراهن، ما علينا القيام به هو التأكد من نزع فتيل التصعيد. أي حل للنزاع يجب أن يحترم سيادة الأرض ووحدة سوريا". ج.أ


مختارات

اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

فيما نددت أغلب دول العالم باجتياح الجيش التركي لمناطق شمال سوريا وسط تزايد العنف ونزوح السكان، أعلن وزير الدفاع القطري تأييده للعملية، كما نقلت وكالة الأنباء التركية. (11.10.2019)  

مواضيع ذات صلة

Syrien Konflikt Grenze Türkei | Türkischer Panzer

ترامب يطالب تركيا بـوقف فوري لإطلاق النار في سوريا 15.10.2019

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان "وضع حدّ لغزو" سوريا وإعلان "وقف فوري لإطلاق النار" والدخول في مفاوضات الأكراد. ونفى نائب ترامب أن تكون بلده قد منحت تركيا ضوءاً أخضر لدخول سوريا.

Türkei PK Erdogan Syrien Invasion

أردوغان يرفض دعوات لوقف إطلاق النار بشمال سوريا 16.10.2019

بينما تواصل القوات التركية وحلفاؤها من الفصائل السورية هجماتها بشمال سوريا تتواصل الدعوات الدولية لوقف القتال وهو ما يرفضه تماما الرئيس التركي أردوغان. وسيصل نائب ترامب مع وفد رفيع المستوى إلى أنقرة لإقناعه بوقف القتال.

Trump und Erdogan

تهديدات ترامب بمعاقبة أنقرة.. كيف ينظر إليها الأتراك؟ 15.10.2019

الرئيسُ الأمريكي دونالد ترامب يطلب من نظيرهِ التركي رجب طيب أردوغان وقفَ الهجوم ضد الوحداتِ الكردية في شمال شرق سوريا ويهددُ  بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على أنقرة.. كيف ينظر الأتراك إلى هذه التهديدات؟ وما مدى استعداد تركيا لتحمل أي عقوبات جديدة؟ 

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  