روسيا والإمارات تتابعان قضية توقيف مؤسس "تلغرام" بفرنسا

حذر الكرملين من تحويل قضية مؤسس تطبيق "تلغرام"، الفرنسي- الروسي ـ الإماراتي، بافيل دوروف، الموقوف في فرنسا، "إلى اضطهاد سياسي"، فيما قال مسؤول إماراتي إن بلاده "على اتصال بالسلطات الفرنسية بشأن هذه القضية وبممثلي دوروف".

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الخميس (29 أغسطس/ آب 2024) إن الأمر الأهم هو ألا تتحول قضية بافيل دوروف، مؤسس تطبيق " تلغرام "، إلى "اضطهاد سياسي"، مضيفا أن موسكو "ستراقب ما سيحدث" في القضية.

والأربعاء، أعلنت النيابة العامة الفرنسية أن دوروف الذي أوقف السبت الماضي في فرنسا، وجهّ إليه الاتهام بارتكاب جرائم على صلة بخدمة الرسائل المشفرة للتطبيق وأطلق سراحه لكنه وضع تحت رقابة قضائية صارمة.

من جانبه قال مسؤول إماراتي اليوم الخميس: "على اتصال بالسلطات الفرنسية بشأن هذه القضية وبممثلي (مواطنها المولود في روسيا) بافيل دوروف".

وتنص الرقابة القضائية في فرنسا على كفالة مقدارها خمسة ملايين يورو، ووجوب الحضور إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع، ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، وفقا لبيان صادر عن المدعية العامة في باريس، لور بيكو.

ومثل دوروف الأربعاء أمام قاضيي تحقيق، بعدما أودع الحبس الاحتياطي السبت.

وأوقف الملياردير الروسي - الفرنسي - الإماراتي البالغ 39 عاما السبت في مطار لو بورجيه (شمال باريس) و أودع الحبس الاحتياطي في إطار تحقيق قضائي فتحته، إثر تحقيق أولي، السلطات الفرنسية في 8 تموز/ يوليو يتّصل بـ 12 جريمة.

وصل دوروف الذي يقيم في دبي منذ سنوات، إلى باريس آتيا من العاصمة الأذربيجانية باكو وكان يعتزم تناول العشاء في العاصمة الفرنسية.

ع.ج.م/ع.غ (أ ف ب، رويترز)