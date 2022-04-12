روسيا توقف صادرات الغاز إلى بولندا وبلغاريا فورا

أعلنت مجموعة النفط والغاز البولندية "بي جي نيغ"، مساء الثلاثاء (26 أبريل/ نيسان 2022)، أنّ عملاق الغاز الروسي "غازبروم" أبلغها بأنّه سيوقف اعتباراً من الأربعاء صادراته إلى بولندا عبر خط أنابيب يامال الذي تتولّى تشغيله.

وقالت المجموعة في بيان إنّه "في 26 نيسان/أبريل تبلّغت بي جي نيغ من غازبروم أنّه سيعلّق اعتباراً من 24 نيسان/أبريل كلّ عمليات التسليم المنصوص عليها في إطار عقد يامال"، مشيرة إلى جهوزية بولندا لتأمين حاجاتها من الغاز من موارد أخرى. وأضافت الشركة البولندية أنها ستتخذ خطوات لإعادة تدفق الغاز طبقا لعقد يامال وأن وقف الإمدادات هو خرق لذلك العقد. وقالت إنها لها الحق في السعي إلى تعويضات عن خرق العقد.

في المقابل، قالت شركة غازبروم الروسية اليوم الثلاثاء إنها لم تعلق إمداداتها من الغاز إلى بولندا، مضيفة أنه يتعين على وارسو أن تدفع مقابل الغاز طبقا لنظامها الجديد للدفع. ولم تذكر غازبروم تفاصيل بشأن "نظام المدفوعات" الجديد، لكن روسيا طالبت الدول "غير الصديقة" بأن تدفع بالروبل مقابل الغاز أو تخاطر بانقطاعات في الإمدادات. وتقول بولندا إنها لن تدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي.

من جهتها، قالت وزيرة المناخ والبيئة البولندية آنا موسكفا إن إمدادات الطاقة في بولندا. وأضافت الوزيرة أنه لا توجد حاجة للسحب من احتياطيات الغاز وأن الإمدادات إلى الزبائن البولنديين لن تنقطع. وقال بيوتر نايمسكي الوزير المسؤول عن أمن الطاقة إن تدفقات من اتجاهات أخرى ستحل محل إمدادات غازبروم، مضيفا أن عقد يامال ينقضي على أي حال في ديسمبر/ كانون الأول.

كما أكدت وزارة الطاقة البلغارية أن شركة غازبروم الروسية أخطرت شركة الغاز المملوكة للدولة في بلغاريا بأنها ستوقف إمدادات الغاز اعتبارا من غد الأربعاء. وقالت الوزارة إنها اتخذت خطوات لإيجاد ترتيبات بديلة لإمدادات من الغاز الطبيعي، مضيفة أن البرنامج الجديد للدفع الذي اقترحته غازبروم يشكل خرقا للعقد الحالي.

ع.ش/ ف.ي (أ ف ب، رويترز)