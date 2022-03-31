روسيا توظف خط أنابيب يامال للضغط على أوروبا

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توظف روسيا خط أنابيب يامال الذي ينقل الغاز الروسي من شبه جزيرة يامال في سيبيريا إلى أوروبا، كأداة للضغط. فقبل أشهر أقدمت شركة غازبورم الروسية على وقف نقل الغاز الروسي عبر هذا الأنبوب.
قررت شركة غازبروم الروسية إيقاف إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا اعتبارا من الأربعاء. وقالت شركة بولندية تستورد الغاز إن لها الحق في السعي إلى تعويضات عن خرق العقد.
بعد تعليق إمدادات الغاز الروسي إلى بولندا وبلغاريا، أكد الاتحاد الأوروبي أنه "مستعد" لهذا السيناريو، متهماً روسيا باستخدام الغاز كأداة ابتزاز، وهو ما نفته موسكو، لكنها في ذات الوقت هددت بقطع الغاز عن الدول "غير الصديقة".
رفض وزير المالية الألماني طلب روسيا سداد قيمة الغاز بالروبل، مؤكدا التمسك بما تنص عليه عقود الشراء. جاء ذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين، التي خيم عليها الغزو الروسي لأوكرانيا.
في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" اعترف المستشار الألماني بأخطاء تتعلق بمشروع خطط أنابيب الغاز الروسي-الألماني "نورد ستريم 2"، مؤكدا أن تجنب امتداد الحرب الروسية ومنع حرب نووية يمثل أولوية قصوى في سياسته تجاه أوكرانيا.
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