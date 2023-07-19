روسيا تواصل قصف أوديسا وتحذر جنوب إفريقيا من اعتقال بوتين

واصلت روسيا قصفها الصاروخي لمنطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة في وقت مبكر الأربعاء (19 تموز/يوليو 2023)، لليلة الثانية توالياً منذ انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب.

وأشار الحاكم أوليغ كيبر إلى "هجوم كبير" تشنه روسيا دون أن يعطي تفاصيل أكثر، طالباً من السكان ملازمة الملاجئ. وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها رصدت إطلاق صواريخ كاليبر من البحر الأسود، أيضاً دون مزيد من التفاصيل.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما يُزعم أنه آثار قصف على مبنى سكني نوافذه محطمة، لكن لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحته.

وتم إطلاق صفارات الإنذار في أكثر من اثنتي عشرة منطقة في جميع أنحاء أوكرانيا.

وتضم أوديسا وضواحيها أبرز ثلاث موانئ يمكن لأوكرانيا من خلالها في إطار مبادرة الحبوب في البحر الأسود، تصدير منتجاتها الزراعية رغم الحرب والحصار الذي تفرضه روسيا. وحذرت روسيا الثلاثاء أوكرانيا من مساعيها لمواصلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مشيرة إلى أنه لم يعد هناك "ضمانات أمنية" بعد انتهاء العمل باتفاق كان يتيح نقلها رغم الحرب.

وتتهم روسيا أوكرانيا باستخدام الممر البحري الذي فتح في إطار الاتفاق "لأغراض عسكرية" بعدما قصفت كييف الاثنين الجسر الاستراتيجي الذي يربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الثلاثاء أنها دمرت عبر مجموعة صواريخ "منشآت أعدت فيها أعمال إرهابية ضد روسيا".

وفي كييف، قالت الإدارة العسكرية لكييف عبر تطبيق تيليغرام إن نظم الدفاع الجوي الأوكرانية صدت هجوماً عسكرياً روسيا خلال الليل على العاصمة الأوكرانية. وأفاد شاهد من رويترز بسماع انفجارات وتصاعد الدخان بالقرب من كييف.

وفي شبه جزيرة القرم، قال حاكمها العسكري المدعوم من روسيا اليوم الأربعاء إن حريقاً نشب في منطقة تدريب عسكرية في منطقة كيروفسكي بشبه جزيرة القرم. وأضاف الحاكم سيرجي أكسيونوف عبر تطبيق تيليغرام أن الحريق أدى لإغلاق طريق تافريدا السريع القريب من القاعدة. وفي وقت سابق أفادت وكالة أنباء آر.بي.سي أوكرانيا بوقوع انفجارات في منطقة التدريب. ولم يتسن لرويترز التحقق بصفة مستقلة من ذلك التقرير.

قمة البريكس ومذكرة اعتقال بوتين

حذرت روسيا جنوب أفريقيا من أن اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون بمثابة "إعلان حرب"، وفقاً لإفادة خطية نشرها رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا يوم الثلاثاء.

ودعي الرئيس الروسي إلى جوهانسبرج لحضور قمة لدول بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 آب/أغسطس، على الرغم من مذكرة اعتقال دولية بحقه.

وتواجه جنوب أفريقيا ضغوطاً دولية متزايدة لتأكيد أنها ستنفذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حال حضور بوتين القمة. ووقعت جنوب أفريقيا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية العالمية، ولكنها لم تصدر حتى الآن بياناً واضحاً بشأن الإجراءات. وأصدرت المحكمة في لاهاي مذكرة اعتقال بحق بوتين في آذار/مارس بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وقال رامافوسا إنه لا يستطيع تبرير "المخاطرة بالحرب مع روسيا" لشعب جنوب إفريقيا. وأوضح أنه ملتزم "بحماية السيادة الوطنية والسلام والأمن" لجنوب إفريقيا. ولذلك تقدمت جنوب أفريقيا بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية للحصول على إعفاء.

وكانت جنوب أفريقيا قد تعرضت بالفعل لانتقادات في عام 2015 عندما رفضت اعتقال الرئيس السوداني آنذاك عمر البشير وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

خ.س/ح.ز (أ ف ب، رويترز، د ب أ)