 روسيا تواصل قصف أوديسا وتحذر جنوب إفريقيا من اعتقال بوتين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.07.2023

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أخبار

روسيا تواصل قصف أوديسا وتحذر جنوب إفريقيا من اعتقال بوتين

تعرضت مدينة أوديسا الأوكرانية، التي كان تصدر منها الحبوب وفق اتفاقية انسحبت منها روسيا، للقصف مرة أخرى ليل الثلاثاء/الأربعاء. هذا فيما حذرت موسكو جنوب إفريقيا من أن اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون "إعلان حرب".

صورة من الأرشيف لقصف على أوديسا

صورة من الأرشيف لقصف على أوديسا

واصلت روسيا قصفها الصاروخي لمنطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة في وقت مبكر الأربعاء (19 تموز/يوليو 2023)، لليلة الثانية توالياً منذ انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب.

مختارات

يهدف تجديد اتفاق الحبوب بين أوكرانيا وروسيا إلى ضمان تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة بسبب الحرب. لكن موسكو علقت مشاركتها في الاتفاق، فماذا سيعني ذلك؟ وما هي الخيارات الأخرى المتاحة لتجنب أزمة غذاء عالمية؟

تدور تساؤلات عدة حول مدى إمكانية تنفيذ جنوب إفريقيا لمذكرة اعتقال الرئيس الروسي بوتين إذا ما قرر حضور قمة بريكس المقبلة، وهي المذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات لبوتبن بارتكاب جرائم حرب.

دعت وزيرة الخارجية الألمانية في مقابلة مع DW إلى محاسبة الرئيس بوتين على جرائمه، مؤكدة أن ماضي ألمانيا يلزمها بمنع الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. فيما دعت أوكرانيا إلى الامتثال لطلب الجنائية الدولية توقيف بوتين.

كيف يعيش اللاجئون القادمون من أوكرانيا في ألمانيا؟ ما هي آمالهم وهل اندمجوا بما فيه الكفاية حتى الآن؟ بعض الإجابات عن هذه الأسئلة وغيرها وردت في نتائج دراسة أجرتها أربعة معاهد ألمانية متخصصة.

وأشار الحاكم أوليغ كيبر إلى "هجوم كبير" تشنه روسيا دون أن يعطي تفاصيل أكثر، طالباً من السكان ملازمة الملاجئ. وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها رصدت إطلاق صواريخ كاليبر من البحر الأسود، أيضاً دون مزيد من التفاصيل.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما يُزعم أنه آثار قصف على مبنى سكني نوافذه محطمة، لكن لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحته.

وتم إطلاق صفارات الإنذار في أكثر من اثنتي عشرة منطقة في جميع أنحاء أوكرانيا.

وتضم أوديسا وضواحيها أبرز ثلاث موانئ يمكن لأوكرانيا من خلالها في إطار مبادرة الحبوب في البحر الأسود، تصدير منتجاتها الزراعية رغم الحرب والحصار الذي تفرضه روسيا. وحذرت روسيا الثلاثاء أوكرانيا من مساعيها لمواصلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مشيرة إلى أنه لم يعد هناك "ضمانات أمنية" بعد انتهاء العمل باتفاق كان يتيح نقلها رغم الحرب.

وتتهم روسيا أوكرانيا باستخدام الممر البحري الذي فتح في إطار الاتفاق "لأغراض عسكرية" بعدما قصفت كييف الاثنين الجسر الاستراتيجي الذي يربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الثلاثاء أنها دمرت عبر مجموعة صواريخ "منشآت أعدت فيها أعمال إرهابية ضد روسيا".

وفي كييف، قالت الإدارة العسكرية لكييف عبر تطبيق تيليغرام إن نظم الدفاع الجوي الأوكرانية صدت هجوماً عسكرياً روسيا خلال الليل على العاصمة الأوكرانية. وأفاد شاهد من رويترز بسماع انفجارات وتصاعد الدخان بالقرب من كييف.

وفي شبه جزيرة القرم، قال حاكمها العسكري المدعوم من روسيا اليوم الأربعاء إن حريقاً نشب في منطقة تدريب عسكرية في منطقة كيروفسكي بشبه جزيرة القرم. وأضاف الحاكم سيرجي أكسيونوف عبر تطبيق تيليغرام أن الحريق أدى لإغلاق طريق تافريدا السريع القريب من القاعدة. وفي وقت سابق أفادت وكالة أنباء آر.بي.سي أوكرانيا بوقوع انفجارات في منطقة التدريب. ولم يتسن لرويترز التحقق بصفة مستقلة من ذلك التقرير.

قمة البريكس ومذكرة اعتقال بوتين

حذرت روسيا جنوب أفريقيا من أن اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون بمثابة "إعلان حرب"، وفقاً لإفادة خطية نشرها رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا يوم الثلاثاء.

ودعي الرئيس الروسي إلى جوهانسبرج لحضور قمة لدول بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 آب/أغسطس، على الرغم من مذكرة اعتقال دولية بحقه.

وتواجه جنوب أفريقيا ضغوطاً دولية متزايدة لتأكيد أنها ستنفذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حال حضور بوتين القمة. ووقعت جنوب أفريقيا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية العالمية، ولكنها لم تصدر حتى الآن بياناً واضحاً بشأن الإجراءات. وأصدرت المحكمة في لاهاي مذكرة اعتقال بحق بوتين في آذار/مارس بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وقال رامافوسا إنه لا يستطيع تبرير "المخاطرة بالحرب مع روسيا" لشعب جنوب إفريقيا. وأوضح أنه ملتزم "بحماية السيادة الوطنية والسلام والأمن" لجنوب إفريقيا. ولذلك تقدمت جنوب أفريقيا بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية للحصول على إعفاء.

وكانت جنوب أفريقيا قد تعرضت بالفعل لانتقادات في عام 2015 عندما رفضت اعتقال الرئيس السوداني آنذاك عمر البشير وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 خ.س/ح.ز (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Wladimir Putin

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    طفولة بسيطة

    ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.

  • Russland Vladimir Putin in KGB-Uniform (picture alliance/Globallookpress/Russian Archives)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عين لدى المخابرات السوفياتية

    قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.

  • Russland - Putin und Bürgermeister Anatoly Sobchak von St. Petersburg 1992 (Imago/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تدرج في السلطة

    عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.

  • Russland Boris Jelzin and Wladimir Putin 1999 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    بداية الرئاسة

    بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.

  • Gaskrieg in Rußland (AP)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    ولاية ثانية

    أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.

  • Russland - Vladimir Putin auf Feld (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!

    لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.

  • Russland Moskau Anhänger feiern Putins Wahlsieg 2012 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عودة "القيصر"

    عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.

  • Bildergalerie Putin wird 65 Protest in der Ukraine Hitler Vergleich (Getty Images/AFP/S. Bobok)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تمدد في دول الجوار

    كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    الأزمة السورية ودعم الأسد

    لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.

  • Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نصر للمرة الرابعة

    "سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.


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