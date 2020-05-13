 روسيا تنفي عملية قرصنة البوندستاغ بعد وصف ميركل لها بالـ″شنيعة″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.05.2020

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أخبار

روسيا تنفي عملية قرصنة البوندستاغ بعد وصف ميركل لها بالـ"شنيعة"

بعد تأكيد المستشارة أنغيلا ميركل على توفر "أدلة دامغة" على مشاركة الاستخبارات الروسية في أكبر هجوم إلكتروني على البرلمان الألماني عام 2015، السفارة الروسية في برلين تنفي الاتهامات وتصفها بالـ"قصة المبتذلة".

بعد الهجوم تم تجديد نظام تكنولوجيا المعلومات في البرلمان الألماني بالكامل.

تعرض البرلمان الألماني لأكبر هجوم إلكتروني في أيار/مايو عام 2015

نفت السفارة الروسية في برلين اتهامات تحمّل الاستخباراتية الروسية مسؤولية أكبر هجوم قرصنة تعرض له البرلمان الألماني (بوندستاغ) قبل خمسة أعوام. وجاء في بيان للسفارة أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء (27 أيار/مايو) أن هذه "قصة مبتذلة".

مختارات

بلهجة شديدة، وجهت المستشارة أنغيلا ميركل تحذيراً غير مسبوق لموسكو من مغبة مواصلتها هجمات التجسس العدوانية واسعة النطاق على ألمانيا. هذا الموضوع يرصد فصولاً مثيرة من "حرب ظل" ضارية تشنها روسيا على الأراضي الألمانية. (18.05.2020)

يبدو أن قراصنة كومبيوتر روس نفذوا هجوم تجسس على دوائر تابعة للحكومة الألمانية. وقالت دوائر ألمانية إن فريق القرصنة الروسي المعروف باسم "سنيك" أي "الثعبان" يقف وراء الهجوم على شبكة الإنترنت الحكومية الألمانية. (01.03.2018)

تجري مناورة تجسس في الفضاء بين روسيا وأمريكا. فـ"لأن الفضاء هو أحدث ميدان قتال في العالم"، بحسب ترامب، أنشأت أمريكا القوة الفضائية الشهر الماضي كقوة رسمية سادسة لها، ويبدو أن روسيا بدأت تلاحقها، بحسب شكوى واشنطن. (12.02.2020)

هجمات قرصنة وتسريبات في البيانات والتجسس عبر الشبكة العنكبوتية: نسمع الكثير عن هذه الأعمال ويبدو أننا تعودنا عليها. ولكن فيما يخص السطو الأخير على البيانات الشخصية في ألمانيا، فيبدو أنه مختلف. محاولة توضيح. (08.01.2019)

واتهم البيان الجانب الألماني برفض التعاون لكشف ملابسات الواقعة، وأضاف: "عندما أعلن الجانب الروسي استعداده لمناقشة القضايا التي تشغل شريكنا الألماني عبر جهات مختصة ومراجعة أدلة محتملة، أصبح الموضوع غير مهم لبرلين".

يُذكر أنه تم الإعلان عن أكبر هجوم إلكتروني تعرض له البرلمان الألماني في أيار/ مايو عام 2015. وتم استهداف أجهزة الكمبيوتر في العديد من مكاتب النواب ببرامج تجسس، ومنها أجهزة الكمبيوتر في مكتب المستشارة أنغيلا ميركل في البرلمان. وبعد الهجوم تم تجديد نظام تكنولوجيا المعلومات في البرلمان الألماني بالكامل.

وبحسب تقارير إعلامية متوافقة بتاريخ 5 أيار/ مايو الجاري، حمّل الادعاء العام الألماني الاستخبارات العسكرية الروسية مسؤولية الهجوم السيبراني واسع النطاق على البرلمان الألماني عام 2015. وأصدر الادعاء العام مذكرة توقيف دولية بحق هاكر روسي يقيم في روسيا، وذلك بعد سنوات من تحقيقات أجراها المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة.

"أدلة دامغة"
وفي إشارة إلى نتائج تحقيقات الادعاء العام الألماني، تحدثت ميركل منتصف هذا الشهر في البرلمان الألماني عن "أدلة دامغة" على مشاركة روسية في هذا الهجوم، واصفة العملية بـ"الشنيعة"، وقالت: "آخذ هذه الأمور على محمل الجد، لأنني مؤمنة بأنه تم التقصي عنها على نحو سليم للغاية... ينبغي أن أقول بصدق: هذا الأمر آلمني".

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أمر اعتقال لشخص في قضية قرصنة أجهزة كمبيوتر البرلمان الألماني


وترى السفارة الروسية هذه الاتهامات "مناورة لتشتيت الانتباه"، وجاء في البيان: "على خلفية أزمة كورونا والصعوبات السياسية الداخلية والاقتصادية التي تسببت فيها الجائحة، من المناسب الكشف عن دليل آخر على التهديد الروسي"، وأضاف: "للأسف تم استباق العديد من إمكانيات الحوار السياسي والقنوات الدبلوماسية والتعاون التشاركي بين الجهات المختصة والمساعدة القانونية في المسائل الجنائية بمصادر إعلامية ودبلوماسية الصوت العالي".

وأكدت السفارة الروسية أن موضوع الأمن السيبراني على رأس جدول أعمال السياسة الخارجية الروسية، وأضافت: "مازلنا منفتحين لإجراء حوار واقعي مع خبراء في هذا المجال".

واتهمت السفارة الحكومة الألمانية بـ"الكيل بمكيالين"، وأضافت أن التجسس من قبل الولايات المتحدة "يتم إخفاؤه"، وتابعت: "لكن عندما يتعلق الأمر بروسيا فإن العكس هو الصحيح: لا يتم تقديم الحقائق ويعتبر الذنب مثبتاً".

م.ع.ح/ع.خ (د ب أ)

  • Ein Belugawal mit einem Kameragurt (picture-alliance/AP Photo/J. R. Wiig)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    هل تدرب روسيا عملاء حيتان؟

    تم اكتشاف هذه الحوت المروض على ما يبدو من قبل الصيادين قبالة ساحل النرويج. سبح الحوت نحو قواربهم وكان يحمل شعار "معدات سانت بطرسبرغ". على شريط ملفوف حوله وموصول بجهاز تصوير. هل كان الحوت مكلفا بمهمة استخباراتية ويتبع البحرية الروسية؟ من الممكن أن يكون هذا الحوت قد نجح في الهرب من الجيش الروسي.

  • Taube mit Kamera (picture-alliance/dpa/Cortesía del Museo Internacional del Espionaje)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    جاسوس الحمام الشهير

    أصبح العمل مع الجواسيس من الحيوانات تقليدًا في أجهزة المخابرات حول العالم . وفي وقت مبكر من الحرب العالمية الأولى، استخدم الجيش الألماني حمام الزاجل في التصوير وذلك كوسيلة لجمع المعلومات. لا يمكن للكاميرا ذاتية التشغيل أن تقدم سوى 12 صورة، لذلك كان على الحمام أن يطير فوق المنطقة الصحيحة تمامًا. وهو ما كان أمرا صعبا للغاية.

  • Delfin springt durchs Wasser (Robert Pitman)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    الدولفين العميل

    هناك العديد من الشائعات حول جواسيس الحيوانات في إسرائيل. على سبيل المثال، في عام 2015، زعمت حركة حماس أنها اصطادت دولفينًا قبالة سواحل قطاع غزة، مزودً بكاميرات و"معدات تجسس". من المعروف أيضا أن البحرية الأمريكية تستخدم الدلافين لأغراض مختلفة كجزء من عملياتها البحرية.

  • Eichhörnchen im Sprung (picture-alliance/Wildlife/R.Usher)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    جاسوس سريع

    حيوان صغير آخر يستخدم ضمن استراتيجية المخابرات الإسرائيلية: وهو السنجاب. في عام 2007، قضت إيران على ما زعمت أنها شبكة تجسس لـ"سناجب صهيونية". وقامت قوات حرس الحدود الإيرانية بضبط 14 حيوان قارض مزودة بأجهزة تتبع GPS على الحدود، بيد أنه لا يمكن تأكيد صحة ارتباطها الفعلي بإسرائيل.

  • Eine Katze starrt in die Kamera (DW/K. Zeineddine)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    مشروع القطة كيتي

    حتى القطط تستطيع أن تتجسس على معسكرات العدو. في الستينيات، أطلقت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية برنامجا يدعى "أكوستيك كيتي" "Accoustic Kitty" حيث زرعت بعض الميكروفونات الدقيقة في جسم قطة. الخطة: يجب أن تتسلل القطط إلى مبنى السفارة السوفيتية وتسجيل المعلومات هناك. فشل المشروع بشكل كبير: حتى أن قطة الاختبار تعرضت لحادث مميت من قبل سيارة أجرة في الشارع.

  • Blauhai (Prionace glauca) schwimmt im blauen Wasser (picture-alliance/dpa/imageBROKER)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    أسماك القرش

    يتعين على العلماء في وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة للدفاع، التي تجري أبحاثًا ضمن القوات الأمريكية، تطوير أجهزة تغرس في الدماغ تمكن من التحكم عن بعد بأسماك القرش لاستخدامه لأغراض البحث، بالطبع امكانية الاستخدام العسكري تبقى مطروحة.

  • Honigbiene auf einer Blüte (Imago/C. Ohde)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    النحل - الأنف الجديد؟

    يمكن أن يصبح النحل أهم عملاء الاستخبارات القادمين إذ يمكن تدريبهم على اكتشاف الروائح غير الطبيعية مثل المتفجرات. ومن ضمن الأهداف الموكلة للنحل التعرف على روائح المواد الخام في الطبيعة ونقل هذه المعلومات والنتائج. بيد أن الخبراء يشككون في جدوى هذا المشروع. فهناك العديد من الروائح في البرية التي من شأنها أن تصرف الحشرات عن الهدف الرئيسي. (اعداد: كارلا بلايكر/ علاء جمعة).

    الكاتب: علاء جمعة


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بلهجة شديدة، وجهت المستشارة أنغيلا ميركل تحذيراً غير مسبوق لموسكو من مغبة مواصلتها هجمات التجسس العدوانية واسعة النطاق على ألمانيا. هذا الموضوع يرصد فصولاً مثيرة من "حرب ظل" ضارية تشنها روسيا على الأراضي الألمانية.

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