 روسيا تغلق مكتب مؤسسة دويتشه فيله وتمنع بث برامجها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.02.2022

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روسيا تغلق مكتب مؤسسة دويتشه فيله وتمنع بث برامجها

قررت روسيا حظر بث قناة "دويتشه فيله" الألمانية، كما أمرت وزارة الخارجية الروسية بإغلاق مكتب مراسلي القناة في موسكو وسحب تصاريح الصحفيين.

مراسلة دويتشه فيله (DW) إمّا بوروفس في استوديو DW في موسكو

مراسلة دويتشه فيله (DW) إمّا بوروفس في استوديو DW في موسكو

 أمرت السلطات الروسية الخميس (الثالث من شباط/ فبراير 2022) بإغلاق المكتب المحلي لشبكة الراديو والتلفزيون الألمانية الدولية "دويتشه فيله" (DW) ومنع بثّ برامجها، ردًا على قطع بث قناة "روسيا اليوم" في ألمانيا.
 وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية أنه يُرتقب أيضًا فرض عقوبات على "ممثلي هيئات حكومية وعامة ألمانية منخرطة في قطع بثّ قناة روسيا اليوم".

مختارات

هددت روسيا بحجب يوتيوب واتخاذ اجراءات انتقامية ضد وسائل إعلام ألمانية وذلك بعد حجب يوتيوب لقناة "آر تي" الحكومية، فيما نفت الحكومة الألمانية أي صلة لها بقرار يوتيوب، ذاكرة أن تلك التهديدات لا تحترم حرية الصحافة.

 وبحسب ما أعلنته الخارجية الروسية، فقد تم حظر بث قناة "دويتشه فيله" الناطقة بالروسية في أراضي روسيا عبر القمر الصناعي وكل وسائل النقل الأخرى.

كما أعلنت الخارجية عن البدء في إجراء لتصنيف محطة "دويتشه فيله" ضمن "العملاء الأجانب"، وقالت الخارجية إنها ستعلن عن خطوات أخرى في غضون وقت قصير.

كان ساسة انتقدوا مرارا قناة "دويتشه فيله" الناطقة بالروسية. وتتعرض قناة" آر تي" مرارا وتكرارا لانتقادات في الغرب باعتبارها أداة دعائية للكرملين. ويعتبر الاتهام الأساسي هو أن القناة تروج نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة نيابة عن الدولة الروسية. وترفض القناة هذا الاتهام. 

ص.ش/خ.س (أ ف ب، د ب أ)

  • رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ـ مثال على الزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    أطراف الوجه - أول الخيط

    وجود ثنية في ياقة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته كانت أمرا مثيرا للاهتمام. وجود تناقضات في أطراف الوجه دائما ما تَظهر في الغالب عندما تكون قريبة من الملابس أو شعر الرأس أو المجوهرات، لذا قد يكون ذلك أول الخيط لاكتشاف "التزييف العميق". انظر إلى الصورة، يمكنك اكتشاف الاختلاف؟

  • صورة رمزية للتزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    أقراط الأذن- دليل آخر

    التدقيق في أقراط الأذن يساعد في اكتشاف أي اختلاف بينهما خاصة وأن تقنية "شبكة الخصومة التوليدية " المستخدمة في التزييف العميق تجد من الصعوبة في نسخ أدق التفاصيل الخاصة بالمجوهرات. وقد تصنع أقراط أذن مختلفين. انظر على النقطة التي تربط الأقراط بالأذن فبالتأكيد يمكنك تحديد ما إذا كانت الصورة مزيفة أم لا. هل تستطيع اكتشاف الأمر؟

  • صورة رمزية للتزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    النظارة - أنظر جيدا

    النظر بعناية وبقدر كبير من التركيز في النظارات قد يكون دليلا على وجود تلاعب واستخدام لتقنية "التزييف العميق"، لذا ألقي نظرة ثاقبة على النظارة خاصة على الجانب الأيسر والأيمن فسوف تجد اختلافا بينهما، فإحدى العدسات ذات شكل بيضاوي وأخرى على شكل زاوية. هل تستطيع اكتشاف الأمر؟

  • صورة رمزية للتزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    خلفية الصورة

    يتعين النظر بشكل أدق في خلفيات الصور أو ما يطلق عليه "عمق التركيز". بلا أي شك سيفيد إذ لا يجب التهاون بين أي اختلاف مهما كان بسيطا، وأسال نفسك دائما ماذا حدث؟ لماذا يوجد هذا الاختلاف؟ هل يمكن أن يكون طبيعيا؟

  • صورة رمزية للتزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    الأسنان - دليل واضح يمكن اتباعه

    تعد الأسنان من أجزاء الصورة التي تجد تقنية "شبكة الخصومة التوليدية " صعوبة في استنساخها، لذا ففي الغالب يكون من السهل اكتشاف أن الأسنان غير متطابقة وليس لها حواف واضحة، هل لاحظت ذلك في الصورة؟

  • صورة رمزية للتزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    الملابس - لا تستهين بها

    الملابس هي محض اختيار شخصي، لذا فإننا على الدوام نرى ملابس غريبة الشكل. لكن هل ترى أن هناك اختلافا في هذه الصورة ـ هل يمكن تصديق أن شعر الرقبة قد تجاوز القميص؟ هل ترى هذا مقبولا؟

  • صورة رمزية للتزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    الشعر.. دقق النظر

    تعد مناطق الشعر من أصعب مناطق التزييف العميق التي يمكن اكتشافها. لكن هل يمكن أن تتوقع ظهور بعض الشعر على الجبهة في هذه الصورة؟ هل يكون هذا دليلا على التلاعب وأن الأمر ليس حقيقيا؟ جوليا باير وروبن بوميستر / م ع


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