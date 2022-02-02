روسيا تغلق مكتب مؤسسة دويتشه فيله وتمنع بث برامجها

أمرت السلطات الروسية الخميس (الثالث من شباط/ فبراير 2022) بإغلاق المكتب المحلي لشبكة الراديو والتلفزيون الألمانية الدولية "دويتشه فيله" (DW) ومنع بثّ برامجها، ردًا على قطع بث قناة "روسيا اليوم" في ألمانيا.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية أنه يُرتقب أيضًا فرض عقوبات على "ممثلي هيئات حكومية وعامة ألمانية منخرطة في قطع بثّ قناة روسيا اليوم".

وبحسب ما أعلنته الخارجية الروسية، فقد تم حظر بث قناة "دويتشه فيله" الناطقة بالروسية في أراضي روسيا عبر القمر الصناعي وكل وسائل النقل الأخرى.

كما أعلنت الخارجية عن البدء في إجراء لتصنيف محطة "دويتشه فيله" ضمن "العملاء الأجانب"، وقالت الخارجية إنها ستعلن عن خطوات أخرى في غضون وقت قصير.

كان ساسة انتقدوا مرارا قناة "دويتشه فيله" الناطقة بالروسية. وتتعرض قناة" آر تي" مرارا وتكرارا لانتقادات في الغرب باعتبارها أداة دعائية للكرملين. ويعتبر الاتهام الأساسي هو أن القناة تروج نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة نيابة عن الدولة الروسية. وترفض القناة هذا الاتهام.

ص.ش/خ.س (أ ف ب، د ب أ)

