روسيا تعيّن وزيرة نمساوية سابقة رقصت مع بوتين سفيرة للنمور!٣ سبتمبر ٢٠٢٤
كشفت وكالات الأنباء الروسية الرسمية، الثلاثاء (الثالث من سبتمبر/أيلول 2024)، عن تعيين وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل (59 عاما)، سفيرة النوايا الحسنة للتوعية بالحفاظ على النمور.
وستركز كنايسل، المقيمة في روسيا، بصفة خاصة على حماية فصيلة من النمور تعرف باسم" آمور"، وكانت منتشرة في سيبيريا وتشهد حاليا تناقصا في أعدادها، وهذه النمر المعروف أيضا باسم النمر السيبيري، هو أكبر السنوريات المفترسة في العالم.
ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي عن سيرغي أراميليف، المدير العام لمركز "نمور آمور" في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا، قوله إن كنايسل ستساعد المركز في الشؤون الدولية.
وشغلت كنايسل منصب وزيرة الخارجية النمساوية بين عامي 2017 و2019. ورقصت كنايسل مع بوتين في حفل زفافها في النمسا عام 2018، وهي الخطوة التي أثارت الكثير من الانتقادات في الغرب.
وأعربت كنايسل في حزيران/ يونيو أثناء المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبرغ عن سرورها بالحصول على فرصة جديدة للإقامة والعمل في روسيا.
وعلى خلفية فضيحة تجسس ظهرت مؤخرا في النمسا، نفت وزيرة الخارجية السابقة كارين كنيسل أي تورط لها، وأكدت لوكالة الأنباء الفرنسية في مقابلة عبر الفيديو من سان بطرسبرغ في يونيو/حزيران الماضي عدم صحة الاشتباه في كونها "عميلة للكرملين"، وقالت بأنه مثل هذه الشكوك مهينة. وقالت على الرغم من انتقالها إلى روسيا، إلا أنها "لم تدخل الكرملين منذ عام 2018".
وكانت كنايسل قد غادرت النمسا بالفعل في سبتمبر/أيلول 2020. وذكرت لوكالة فرانس برس أنها تعرضت للإهانة مرارا وتكرارا في الشارع.
ف.ي/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)