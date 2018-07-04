 روسيا تعيد أطفالا من العراق من أبناء عناصر داعش | أخبار | DW | 30.12.2018

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أخبار

روسيا تعيد أطفالا من العراق من أبناء عناصر داعش

اعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها باشرت بنقل 30 طفلا من أبناء جهاديات روسيات محكومات في العراق بعد قتل أزواجهن في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" في مناطق مختلفة من البلاد، لغرض إعادتهم إلى روسيا.

Irak - Verurteilte russische Frauen, die dem IS beigetreten sind (Getty Images/AFP/A. Karim)

جهاديات روسيات بعد اعتقالهن من قبل القوات العراقية في الموصل

أعادت روسيا من بغداد إلى موسكو الأحد (30 كانون أول/ ديسمبر 2018) 30 طفلا من أبناء جهاديات روسيات محكومات في العراق وقتل أزواجهن في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي، بحسب ما أكد مسؤول في وزارة الخارجية الروسية لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن "السلطات الروسية باشرت اليوم (الأحد) إجلاء 30 طفلا من أصل روسي من العراق بعدما تمّ الانتهاء من استصدار الوثائق المطلوبة لهم، واستكمال الإجراءات اللازمة". وتتراوح أعمار الأطفال بين ثلاث وعشر سنوات، من كلا الجنسين.

مختارات

قصص كثيرة توالت عن الأسيرات الإيزيديات بقبضة تنظيم "داعش" الإرهابي. وقصص تروي مأساة التعامل معهن كـ"سبايا" من قبل عناصر هذا التنظيم. ولا تنتهي القصص بتحريرهن، فمنهن من يعشن حبيسات الماضي ومنهن من يصنعن حياة جديدة. (25.12.2018)

رغم تمكن العراق من قهر "داعش" عسكريا، إلا أن التنظيم الإرهابي لم يختف كليا من المشهد العراقي، ورغم ذلك تعتبر بغداد الوضع في البلاد مستقرا وتبعث بإشارات واضحة صوب ألمانيا للمساهمة في إعادة البناء وعودة اللاجئين. (17.12.2018)

وبعيد ذلك، أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال لقائه آنا كوزنيتسوفا مبعوثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "يجب عدم التساهل مع الإرهاب وضرورة الفصل بين القضايا الإنسانية والجرائم الإرهابية". ودعا إلى "عدم السماح بتكرار زج الأطفال والنساء في القتال مع الإرهابيين، مع إدراكنا أن هؤلاء الأطفال هم ضحايا أيضا".

وكان الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف أكد الأسبوع الحالي، أن هؤلاء الأطفال سيصلون إلى روسيا الأحد. وأوضح أن من بينهم 24 طفلا من داغستان، وثلاثة من الشيشان.

ومنتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتهمت ناشطة شيشانية جهاز الأمن الروسي "أف أس بي" بوقف المساعي لإعادة أرامل وأطفال مقاتلين روس في تنظيم "الدولة الإسلامية" من سوريا والعراق. وقالت خيدا ساراتوفا حينها أن هناك "أكثر من ألفين منهم في سوريا والعراق"، مشيرة إلى عودة نحو 100 امرأة وطفل معظمهم من منطقة القوقاز إلى روسيا.

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أطفال داعش: بين الرفض الأوروبي لهم، وإرهاب لم يختاروه..

وكان آلاف من الروس توجهوا إلى سوريا والعراق في السنوات الأخيرة للانضمام إلى صفوف التظيمات الإرهابية، بحسب تقديرات أجهزة الأمن الروسية. واصطحب بعضهم عائلاتهم. وصدرت في الأشهر الأخيرة في العراق أحكام بالإعدام بحق أكثر من 300 شخص، بينهم نحو مئة أجنبي، كما حكم على آخرين بالمؤبد بتهمة الانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية". وبين هؤلاء، مدانات معظمهن من تركيا ودول آسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

ح.ع.ح/ ع.خ (أ.ف.ب)

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    أطفالٌ لم يروا آباءهم

    تتكاثر مخيمات النازحين في أنحاء محافظة كركوك بسرعة، فتضطر السلطات الى بناء مزيد من مراكزالإيواء، دون خدمات صحية أو تربوية أو مدنية. الصور في هذا الملف من مخيمات ليلان، داقوق و ديبكة. العديد من الأطفال هنا لم يروا آباءهم، وبعضهم حرم من كلا الوالدين.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    دون تلقيح، وقد يُصاب أيمن بشلل الأطفال!

    تحتوي بعض المخيمات على مراكز طبية لكنها تشكو من قلة الكوادر الطبية، وامكاناتها متواضعة جدا، نظرا لأعدد النازحين المتزايدة، حيث يقدر عدد الهاربين من تنظيم داعش في الموصل وحدها ب 180 ألف عراقي. لا يحصل الأطفال هنا على تلقيحات كاملة.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    طفولةٌ بلا تعليم

    لا توجد مدارس داخل المخيمات بل يضطر الأطفال للذهاب الى المدن والقرى القريبة لتلقي بعضا من المعرفة في مدارسها . حيث يبدأ الحضور المدرسي في المساء، أي بعد خروج المجموعة الصباحية الخاصة بتلاميذ المنطقة. طفولة بلا تعليم فما ينتظرها يا ترى؟

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    طفولةٌ في عالم مؤقت

    هنا يعيش الأطفال في بيوت مؤقتة، وفي أوضاع مؤقتة، وتحت قوانين مؤقتة. هنا تضعف قوانين الدولة، وتنتشر قوانين القبيلة وتسود الفوضى. تتولى بعض المؤسسات الحكومية العناية بالأسر النازحة، لكن العناية بالطفولة تعد حاليا ترفا في ظل الظروف الصعبة. الطفل الظاهر في الصورة يفكر فيما قد يجده من طعام يسد به رمقه في خيمته عند العودة؟ ياترى، متى أكل فاكهة آخر مرة؟

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    طفولةٌ بدون هوية!

    أغلب العوائل مسجلة بأسماء النساء. بعضهن آرامل، قتل أزواجهن المنتمون الى تنظيم داعش، وأخريات ما زال أزواجهن رهن الاعتقال للتحقيق معهم في هويتهم، لأنهم قادمون من مناطق ساخنة. أما الأطفال ففي الغالب لا يملكون بيانات ولادة بسبب وجود نظام "الدولة الإسلامية" وظروف ما جرى بعد طردها.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    طفلةٌ بحذاء رجل مجهول!

    بعض ملابس الأطفال مصدرها مساعدات من أوروبا ، وبعضها الآخر من تبرعات أغنياء بعض مناطق العراق، ومن منظمات محلية واقليمية. لكن الملابس لا تكفي ولا تلائم المقاسات، وهكذا ترتدي الطفلة الظاهرة في الصورة حذاء بلاستيك رجالي مجهول المصدر لتقي قدميها من برد المخيم.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    تبادل مسؤولية الحماية بين أطفال

    لا توجد أسواق داخل المخيمات ولكن بإمكان أي عائلة نازحة جعل خيمتها عبارة عن محل لبيع ما يملك أفرادها من أشياء، أما الأطفال فتتم رعايتهم من طرف غيرهم من الأطفال! في الصورة تقود ساجدة أخيها سعد، في رحلة البحث عن الخبز داخل المخيم، حيث يصل الخبز في أوقات محددة وكذلك الطعام والماء.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    بحثاً عن دورة مياه!

    الحمامات ودورات المياه مشكلة كبرى، فالنظافة غائبة، والوعي الصحي منعدم. حسب افادات الناشطين في منظمة جسر السلام للإغاثة يعيش في القاطع الواحد 500 نازح تخدمهم 4 كابينات من البلاستك تضم دورات مياه في حالة مزرية. أما الاطفال فغالبا ما يقضون حاجاتهم قرب الخيام. النتيجة الذباب ومخاطر الأمراض.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    دمى رثّة لإبعاد كوابيس داعش!

    تشكل اللُعب عنوانا لعالم الأطفال. يلعب هؤلاء بدمى قادمة من بلدان بعيدة، وقد قضى أغلبها أوقاتا في غرف أطفال لم تزرهم الحروب، ولم ترعبهم سيوف وسكاكين "داعش". هل تساهم هذه الدمى في نسيان معاناتهم في" الدولة الإسلامية" التي ترى في الأطفال مشاريع إنتحارية؟ (*مع الشكر لمنظمة جسر السلام لأغاثة النازحين لتبرعها بالصور)

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

باتت الطفولة في بعض مناطق بلاد الرافدين تعيش في عراء. فسكان المخيمات يهربون من المناطق المحيطة بالموصل وصلاح الدين والحويجة التي لازل تنظيم "الدولة الإسلامية" يسيطر عليها . ألبوم صور عن طفولة ضائعة بسبب إرهاب داعش. (02.04.2017)  

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