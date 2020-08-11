روسيا تعلن تطوير "أول" لقاح لكوفيد-19 ومخاوف من سلامته على الأفراد

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء (11 أغسطس/آب 2020)، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وقال إن إحدى بناته حصلت عليه.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عنه القول، أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية مؤتمر الفيديو، :"بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح، لأول مرة في العالم".

وأضاف بوتين أنه طلب من وزير الصحة ميخائيل موراشكو تقديم معلومات مفصلة حول اللقاح، مشيرا إلى أنه يعلم أن اللقاح "يعمل بشكل فعال نوعا ما، ويشكل مناعة مستقرة"، وشدد على أنه "اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".

وكان وزير الصحة أعلن في وقت سابق أن التجارب السريرية للقاح الذي طوره مركز "جاماليا" الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، التابع لوزارة الصحة الروسية، قد انتهت.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بوتين القول :"لقت حصلت إحدى بناتي على اللقاح، وبهذا تكون قد شاركت في الاختبار."

وأوضح بوتين أن ابنته أصيبت بارتفاع طفيف في درجة الحرارة بعد حصولها على الجرعة الأولى، حيث ارتفعت حرارتها إلى 38، قبل أن تنخفض إلى أعلى بقليل من المعدل الطبيعي في اليوم التالي.

وأضاف :"بعد الجرعة الثانية، عانت من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة مرة أخرى، وبعد ذلك أصبح كل شيء على ما يرام. إنها بصحة جيدة ولديها عدد كبير من الأجسام المضادة".

وسيُطرح اللقاح للتداول في الأول من كانون الثاني/يناير 2021، وفق ما أفاد السجل الوطني للأدوية التابع لوزارة الصحة لوكالات الصحافة الروسية.

وأثارت التصريحات الروسية مخاوف من أنه ربما يتم تمرير اللقاح على عجل دون اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتأكد من سلامته على الأفراد.

وفي الأسابيع السابقة لهذا الإعلان، أعرب علماء أجانب عن قلقهم حيال سرعة تطوير مثل هذا اللقاح ودعت منظمة الصحة العالمية إلى احترام "الخطوط التوجيهية والإرشادات الواضحة" في ما يخصّ تطوير هذا النوع من المنتجات.

وردّت منظمة الصحة العالمية داعيةً إلى احترام البروتوكولات والقوانين السارية في مجال تطوير لقاح ضد كوفيد-19.

وتسعى مختلف الدول حول العالم لتطوير لقاح لكورونا. وعادة ما يحتاج تطوير اللقاحات إلى العديد من السنوات للانتهاء من عمليات التجارب ومن ثم الإنتاج على نطاق واسع.

ع.ح./و.ب. (د ب أ، رويترز، ا ف ب)