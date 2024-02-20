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سياسة

توقيف مواطنة روسية أميركية في روسيا بتهمة "الخيانة"

٢٠ فبراير ٢٠٢٤

بتهمة "الخيانة" ودعم الجيش الأوكراني ألقت قوات الأمن الروسية القبض على سيدة تحمل الجنسية الأمريكية والروسية. حسبما ما أعلنت أجهزة أمن روسية. ويقبع العديد من المواطنين الأميركيين حاليا في سجون داخل روسيا.

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صورة رمزية من فرقة الوحدات الخاصة في الشرطة الروسية
يقبع العديد من المواطنين الأميركيين حاليا في سجون بروسيا من بينهم الصحافي في وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش الموقوف منذ العام الماضي بتهم إرهاب(صورة رمزية)صورة من: Maksim Bogodvid/Sputnik/dpa/picture alliance

أعلنت أجهزة الأمن الروسية الثلاثاء (20 فبراير/شباط 2024) توقيف امرأة أميركية روسية بشبهة الخيانة بعد أن اتهمتها بجمع الأموال لصالح الجيش  الأوكراني، بحسب وسائل إعلام رسمية روسية.

وقال جهاز الأمن الفدرالي في مدينة إيكاتيرينبورغ (وسط) في بيان إنه "وضع حدا للأنشطة غير القانونية" لمواطنة تبلغ 33 عاما مقيمة في لوس أنجليس، تحمل الجنسيتين الروسية والأميركية، مؤكدا توقيفها.

وأضاف أن المرأة التي لم يكشف عن اسمها كانت "بشكل استباقي تجمع الأموال ... التي استخدمت لاحقا لشراء معدات طبية تكتيكية وأجهزة ووسائل تدمير وذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية" حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن بيان لجهاز الأمن الفدرالي.

ونشرت وكالة ريا نوفوستي تسجيلا مصورا من جهاز الأمن يظهر فيه عناصر يقتادون امرأة مكبلة ترتدي معطفا أبيض وقبعة بيضاء تغطي عينيها.

وقال جهاز الأمن إن المرأة تصرفت "ضد أمن بلدنا" ودعمت الجيش الأوكراني أثناء وجودها في الولايات المتحدة، وفق وكالات الأنباء. وتصل عقوبة الخيانة في روسيا إلى السجن 20 عاما.

ويقبع العديد من المواطنين الأميركيين حاليا في سجون  داخل روسيا من بينهم الصحافي في وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش الموقوف منذ العام الماضي بتهم إرهاب ينفيها.

وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يريد التفاوض علىصفقة لتبادل سجناء روسفي الخارج مع أميركيين موقوفين في روسيا.

هـ.د/ع.ع.أ.ج (أ ف ب)

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