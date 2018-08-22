 روسيا تحذر من ″تمثيل″ المعارضة هجوما كيماويا في إدلب واتهام دمشق به | أخبار | DW | 25.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

روسيا تحذر من "تمثيل" المعارضة هجوما كيماويا في إدلب واتهام دمشق به

اتهمت روسيا فصائل معارضة سورية بالتحضير لهجوم كيماوي في محافظة إدلب بمشاركة الاستخبارات البريطانية لتحميل دمشق المسؤولية عنه واستخدامه كمبرر للقوى الغربية لضرب أهداف حكومية في سوريا.

Bildergalerie Straßenverkehr (picture-alliance/AA/H. Muhtar)

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الميجور جنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت (25 أب/أغسطس 2018)، أن هناك تأكيدات غير مباشرة بأن أمريكا تعد مع حلفائها لهجوم "عدواني" جديد على سوريا. وأشار إلى أن مدمرة أمريكية وصلت إلى الخليج، فيما تستعد قاذفات القنابل "بي 1 - بي" للتحرك من القاعدة الأمريكية في قطر لضرب أهداف في سوريا، بحسب وكالة سبوتنيك.

ولفت إلى أن المدمرة "يو إس إس سوليفان" التابعة للبحرية الأمريكية مزودة بـ56 صاروخ كروز، فيما تستعد قاذفة القنابل الاستراتيجية "بي 1 - بي" للتحرك من قاعدة العديد مع 24 صاروخ جو - أرض،. وقال كوناشينكوف في بيان: "تصرفات الدول الغربية تتناقض مع تصريحاته العلنية، وتهدف إلى خلق تفاقم حاد آخر في الوضع بالشرق الأوسط، وإفشال عملية السلام في سوريا".

اتهام فصائل معارضة بالتحضير لهجوم كيماوي

ووفقا لكوناشينكوف، تم إرسال 8 عبوات من الكلور ونقلت إلى قرية تبعد بضعة كيلومترات عن جسر الشغور بعد أن سلمت إلى الجماعة الإرهابية "حزب تركستان الإسلامي" من أجل تمثيل "هجوم كيماوي" في مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب من قبل "هيئة تحرير الشام".

وأفاد البيان أن مجموعة من المسلحين "المدربين على التعامل مع المواد السامة تحت إشراف أخصائيين من شركة "أوليفا" البريطانية العسكرية الخاصة" وصلوا إلى البلدة قبل يوم من ذلك. وتابع بالقول إن "لدى المسلحين مهمة محاكاة عملية إنقاذ لضحايا الهجوم الكيماوي مرتدين ملابس مجموعة ,,الخوذ البيضاء,, الشهيرة"، في إشارة إلى الدفاع المدني في مناطق سيطرة المعارضة.

مشاهدة الفيديو 23:39
بث مباشر الآن
23:39 دقيقة

تحذير تركيا من حل عسكري في إدلب.. أي رسائل؟

مختارات

ارتفع عدد القتلى، جراء قصف جوي استهدف مناطق المعارضة في شمال سوريا، في أكبر حصيلة خسائر بشرية في مناطق سيطرة الفصائل في حلب هذا العام. وتصعيد عسكري كبير في الشمال السوري مع سلسلة من الغارات الجوية السورية والروسية. (11.08.2018)

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن روسيا "عالقة" في سوريا وتتطلع إلى آخرين لتمويل إعادة الإعمار، مؤكدا أن تأثير العقوبات على إيران "أقوى" مما كان متوقعا، موضحا أن الأزمة مع تركيا يمكن أن تنتهي فورا بشرط..؟ (22.08.2018)

اتهامات روسية للاستخبارات البريطانية

واتهم كوناشينكوف أجهزة بريطانية خاصة بـ"التورط بشكل مباشر" في "الاستفزاز" الذي "سيشكل مبرراً جديدا للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لتنفيذ ضربات جوية ضد أهداف تابعة للحكومة السورية".

ويأتي اتهام موسكو بعدما أكد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون هذا الأسبوع أن واشنطن سترد "بقوة" في حال استخدم نظام الرئيس السوري بشار الأسد أسلحة كيماوية في عملية استعادة إدلب، آخر محافظة متبقية في سوريا تسيطر عليها فصائل المعارضة.

وفي نيسان/أبريل، نفذت واشنطن وباريس ولندن ضربات مشتركة استهدفت مواقع للنظام السوري ردا على هجوم كيماوي مفترض وقع في مدينة دوما وأسفر عن مقتل العشرات. ودافعت روسيا عن النظام السوري حيث أصرت على أن هجوم دوما لم يكن أكثر من مسرحية نفذتها مجموعة "الخوذ البيضاء". 

وتزداد التكهنات بشأن إمكانية تنفيذ الحكومة السورية بدعم من موسكو عملية لاستعادة إدلب، وهي من مناطق "خفض التصعيد" التي أقيمت العام الماضي بموجب محادثات جرت بين روسيا وتركيا وإيران. وخلال زيارة إلى موسكو أمس الجمعة، حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو من أن السعي نحو حل عسكري في إدلب سيكون "كارثياً". من جهته، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الوضع في إدلب "متعدد الأوجه" ودعا إلى التفريق بين المعارضة التي يعد وجودها أمراً صحيا والكيانات الإرهابية".

ولا تزال دمشق تسيطر على جنوب شرق إدلب، المحافظة التي تحمل أهمية استراتيجية نظرا لتجاورها مع اللاذقية، معقل عائلة الأسد. وقتل أكثر من 350 ألف شخص ونزح الملايين منذ اندلعت الحرب في سوريا إثر استخدام النظام العنف لإخماد التظاهرات المناهضة له التي بدأت سلمية في 2011.

ز.أ.ب/ع.ج (د ب أ، أ ف ب)

  • Mutmaßlicher Giftgasangriff in Syrien (picture-alliance /AP/dpa)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    أثارت تقارير حول هجوم مفترض بـ"غازات سامة" استهدف السبت الماضي (السابع من نيسان/أبريل 2018) مدينة دوما في الغوطة الشرقية تنديداً دولياً. وطلبت 9 دول، بمبادرة من فرنسا، عقدَ اجتماع عاجل لمجلس الأمن الاثنين لبحث تقارير عن الهجوم الكيميائي المفترض في دوما.

  • Syrien Kinder werden nach möglichem Giftgaseinsatz in Douma behandelt (picture alliance/AP Photo/Syrian Civil Defense White Helmets)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "21 حالة وفاة جراء الاختناق وإصابة 70 آخرين" من دون أن يتمكن من "تأكيد أو نفي" استخدام الغازات السامة. إلا أن الحصيلة التي أوردتها منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل) تراوحت بين 40 و70 قتيلاً جراء القصف بـ"الغازات السامة"، وفق قولها.

  • People at hospital after alleged chlorine gas attack in Idlib (picture-alliance/AA/M. Bekkur)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    فيما تحدثت المنظمة والجمعية الطبية السورية الأميركية (سامز) عن وصول "500 حالة" إلى النقاط الطبية. وأشارتا إلى أعراض "زلة تنفسية وزرقة مركزية وخروج زبد من الفم وانبعاث رائحة واخزة تشبه رائحة الكلور".

  • US Präsident Donald Trump vor Industriearbeitern in Ohio (Reuters/Y. Gripas)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    أدان الرئيسان الأمريكي ترامب والفرنسي ماكرون "الهجمات الكيميائية التي وقعت في 7 نيسان/أبريل ضد سكان دوما". وكتب ترامب على تويتر "قتل كثيرون بينهم نساء وأطفال في هجوم كيميائي متهور في سوريا"، مضيفا "الرئيس بوتين وروسيا وايران مسؤولون عن دعم الأسد الحيوان. سيكون الثمن باهظا". فيما قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن "ملابسات استخدام الغاز السام هذه المرة تشير إلى مسؤولية نظام الأسد".

  • Syrien US-Angriff auf Luftwaffenbasis Al-Schairat (picture alliance/AP Photo/Russian Defense Ministry Press Service)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    يأتي تصريح ترامب بعد عام ويوم على ضربة أمريكية استهدفت قاعدة عسكرية للجيش السوري رداً على هجوم كيماوي في خان شيخون أودى بالعشرات في شمال غرب البلاد. وأبدى وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان "قلقه البالغ"، مؤكداً أن بلاده "ستتحمل مسؤولياتها كاملة باسم الكفاح ضد انتشار الأسلحة الكيماوية".

  • Syrien Ost-Ghouta Putin Assad Wandbilder (Reuters/O. Sanadiki)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    دمشق اعتبرت أنّ الاتهامات الموجهة لها في هذا السياق هي "أسطوانة مملة غير مقنعة"، فيما وجهت روسيا تحذيرا لواشنطن من تدخل عسكري "بذرائع مختلقة" نافية استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية.

  • Syrien Abzug Rebellengruppen aus Ghuta (Reuters/O. Sanadiki)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    وتزامن الاستخدام المفترض لـ"غازات سامة" قبيل إعلان دمشق أمس الأحد اتفاقًا لإجلاء فصيل جيش الإسلام "خلال 48 ساعة" من دوما، الجيب الأخير تحت سيطرة الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية.

  • Chemiewaffen (picture alliance/ZUMAPRESS.com)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    يذكر أن محققي جرائم الحرب التابعون للأمم المتحدة وثقوا في السابق 33 هجوما كيماويا في سوريا ونسبوا 27 منها إلى الحكومة السورية التي نفت مرارا استخدام هذا النوع من الأسلحة. وفي عام 2013 قتل 1429 شخصا من بينهم أطفال في هجوم كيميائي بغاز السارين في الغوطة الشرقية، بحسب الولايات المتحدة. كما تم رصد غاز السارين في هجوم في أبريل 2017 على بلدة خان شيخون أدى إلى مقتل اكثر من 80 شخصا.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

نددت واشنطن وعواصم أوروبية بالهجوم المفترض بـ"غازات سامة" في مدينة دوما بالغوطة الشرقية. سوريا وروسيا تنفيان استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية. منظمات إنسانية ونشطاء يؤكدون سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين. (09.04.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

تحذير تركيا من حل عسكري في إدلب.. أي رسائل؟  

مواضيع ذات صلة

USA John Bolton

بولتون يوجه سهام البيت الأبيض لروسيا وإيران وتركيا 22.08.2018

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن روسيا "عالقة" في سوريا وتتطلع إلى آخرين لتمويل إعادة الإعمار، مؤكدا أن تأثير العقوبات على إيران "أقوى" مما كان متوقعا، موضحا أن الأزمة مع تركيا يمكن أن تنتهي فورا بشرط..؟

Syrien Luftangriffe in Idlib

مصرع 28 طفلا في قصف جوي دامٍ لطائرات النظام شمال سوريا 11.08.2018

ارتفع عدد القتلى، جراء قصف جوي استهدف مناطق المعارضة في شمال سوريا، في أكبر حصيلة خسائر بشرية في مناطق سيطرة الفصائل في حلب هذا العام. وتصعيد عسكري كبير في الشمال السوري مع سلسلة من الغارات الجوية السورية والروسية.

Syrien Manbidsch Kurdische Kämpfer

أكراد سوريا يعرضون التفاوض بلا شروط.. فهل انتهى الحلم؟ 27.07.2018

رسميا، وفد من قوات سوريا الديمقراطية في دمشق للتفاوض دون شروط مع الأسد، في وقت يبدي فيه مسؤول كردي استعداد القوات الكردية لمساعدة النظام في معركة إدلب. فهل بات التحالف مع الأسد الورقة الأخيرة في يد الأكراد؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  