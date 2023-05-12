روسيا تؤكد تمديد اتفاق تصدير الحبوب وأوكرانيا ترحب

أكدت روسيا اليوم الأربعاء (17 مايو /أيار 2023) أن الاتفاق الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، رغم الحملة العسكرية الروسية علىأوكرانيا، قد جرى تمديده لمدة شهرين.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن الاتفاق جرى تمديده لمساعدة البلدان ذات الاحتياج، لكنها أضافت أن تقييم روسيا العام للموقف بخصوص الاتفاق "لم يتغير".

وكانت روسيا قد هددت بالانسحاب من الاتفاق غدا الخميس إذا لم تتحقق مطالبها. وجرى التوصل للاتفاق في يوليو/ تموز من العام الماضي بمساعدة الأمم المتحدة وتركيا.

وقالت زاخاروفا للصحفيين في اتصال بالفيديو "تمديد اتفاق الحبوب هو لمدة شهرين. لذا هناك فرصة للمساعدة في ضمان الأمن الغذائي العالمي بالأفعال لا بالأقوال. (الهدف) قبل كل شيء، مساعدة الدول ذات الاحتياج". وأضافت "تقييمنا الأساسي لاتفاقات إسطنبول التي اختتمت في 22 يوليو 2022 لم يتغير ويجب تصحيح التشوهات التي شابت تنفيذها في أقرب وقت ممكن".

أوكرانيا ترحب بتمديد الاتفاق

من جهته، قال مسؤول أوكراني كبير اليوم الأربعاء إن أوكرانيا ترحب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وأضاف أنه لا يجب السماح لروسيا بإفساد الاتفاق وعليها أن تتوقف عن استخدام الغذاء "كسلاح ووسيلة للابتزاز". وقال نائب رئيس الوزراء أولكسندر كوبراكوف على فيسبوك "نرحب باستمرار المبادرة لكن نؤكد على أنها يجب أن تعمل بكفاءة".

وأضاف "نأمل أن يبذل شركاؤنا كل جهودهم لضمان أن يبدأ اتفاق الحبوب في العمل بصورة كاملة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي وأن تتوقف روسيا في نهاية المطاف عن استخدام الغذاء كسلاح ووسيلة للابتزاز".

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في الاتفاق الذي جرى الاتفاق عليه لمدة 120 يوما في بادئ الأمر في يوليو/ تموز العام الماضي للمساعدة في التصدي لأزمة غذاء عالمية تفاقمت بسبب غزو موسكو لأوكرانيا، وهي من بين أكبر مصدري الحبوب في العالم.

أردوغان يشكر بوتين وزيلينسكي

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الاتفاق جرى تمديده لمدة شهرين آخرين. وأضاف قبل يوم من انتهاء الاتفاق "بجهود بلدنا، وبدعم من أصدقائنا الروس ومساهمة أصدقائنا الأوكرانيين، تقرر تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود، لمدة شهرين إضافيين".

وبحسب أردوغان فإن روسيا وافقت على عدم عرقلة مغادرة السفن لمرفأين أوكرانيين، معربا عن أمله في أن تكون الاتفاقية "مفيدة لكافة الاطراف".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الاتفاق جرى تمديده لمدة شهرين آخرين.

ويقول مسؤولون أوكرانيون إن روسيا "قيدت بصورة غير منطقية" عمل الاتفاق منذ منتصف أبريل/ نيسان. وتنفي روسيا ذلك. وتنتظر حوالي 70 سفينة حاليا في المياه التركية للخضوع للتفتيش.

وتوجه الرئيس التركي بالشكر لكل من الرئيس الروسي بوتين والأوكراني زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدورهم في تمديد الاتفاقية.

ومبادرة حبوب البحر الأسود، وهي التسمية الرسمية للاتفاقية الخاصة بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، هي اتفاقية أبرمت في 22 تموز/ يوليو وساعدت في التخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب.

ع.ش/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)