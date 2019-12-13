 روسيا المتهمة بتأجيج الصراع في ليبيا تؤيد المبادرة الألمانية | أخبار | DW | 16.12.2019

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أخبار

روسيا المتهمة بتأجيج الصراع في ليبيا تؤيد المبادرة الألمانية

تلقت المبادرة الألمانية الخاصة بعقد مؤتمر دولي حول ليبيا دعما من روسيا التي تتهمها واشنطن وقوى غربية أخرى بالقتال إلى جانب قوات الرجل القوي في شرق ليبيا خليفة حفتر. فهل يستقيم وقوف موسكو مع حفتر مع دعمها للحوار؟

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احتدام المعارك حول طرابلس بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني

توعد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم ما يسمى بـ "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر بتدمير أي سفينة تركية تدخل المياه الإقليمية الليبية. وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين (16 كانون الأول/ ديسمبر 2019) إنه تم إسقاط طائرة مسيّرة تركية حاولت استهداف جيشه.

وفي حين تأتي تهديدات المتحدث باسم حفتر بعد ورود معلومات حول احتمال قيام تركيا بإرسال قوات إلى حكومة الوفاق في طرابلس، تحدث السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن مخاطر تدخل روسيا في الشأن الليبي. وقال إن تزايد الدعم الروسي للهجوم الذي تشنه قوات حفتر من أجل السيطرة على طرابلس أدى  إلى زيادة حصيلة الخسائر في صفوف المدنيين.

 ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن السفير قوله: "نتابع بقلق بالغ التصعيد الذي يحدث في ليبيا والمنطقة جراء هذا الصراع". وقال نورلاند إنه "حتى إذا كان هناك حل  عسكري للصراع، فسوف يكون مقابل خسارة باهظة في أرواح المدنيين".

ونقلت بلومبرغ عن مسؤولين غربيين قولهم إن أكثر من ألف مرتزقة روسي منتشرون في ليبيا منذ أيلول/سبتمبر الماضي. بيد أن روسيا تنفي أنها تقاتل إلى جانب قوات حفتر.

يذكران المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة كان أعرب في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، عن "القلق البالغ" إزاء التدخل الروسي لدعم قوات خليفة حفتر.

هايكو ماس في طرابلس مع وزير خارجية ليبيا محمد طاهر سيالة.

ينشط وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من أجل حشد الدعم لمؤتمر برلين حول ليبيا.

روسيا تؤيد المبادرة الألمانية

مختارات

تحذيرات دولية من انزلاق الأوضاع في ليبيا، ودعوات لوقف القتال والتوجه إلى طاولة المفاوضات، بعد إعلان خليفة حفتر بدء "المعركة الحاسمة" والتقدم نحو طرابلس. ورئيس حكومة الوفاق يقلل من شأن هذا الإعلان ويعتبره "وهما". (13.12.2019)

حسب إعلان للحكومة الألمانية، فإن فرنسا وإيطاليا تدعمان مبادرتها بشأن إحلال السلام في ليبيا. وقال متحدث حكومي إن المستشارة ميركل أجرت على هامش قمة بروكسل مشاورات بهذا الصدد مع الرئيس ماكرون ورئيس وزراء إيطاليا كونتي. (13.12.2019)

في غضون ذلك أكدت الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد للمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في اتصال هاتفي معها، أن روسيا تدعم مبادرة السلام التي تقترحها ألمانيا من أجل إنهاء الحرب الأهلية في ليبيا. وحسب الكرملين، فإن بوتين أكد استعداد بلاده لدعم الجهود الألمانية وجهود الأمم المتحدة للوساطة في الصراع الليبي.

وقال بوتين في بيان عن الكرملين إنه من المهم ألا يزداد الوضع في ليبيا تفاقما، وأن تستأنف الأطراف المعنية حوارا سلميا لإنهاء النزاع فيما بينها. وقال الكرملين إن الوضع في ليبيا كان أحد المحاور الرئيسية التي تناولتها المباحثات الهاتفية بين بوتين وميركل، وذلك بمبادرة من الجانب الألماني.

وتحاول الحكومة الألمانية، دعم ما يعرف بـ"عملية برلين"، لمساندة جهود السلام التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص من أجل ليبيا، غسان سلامة. وتتضمن المبادرة تنظيم مؤتمر دولي في برلين، يتم من خلاله اعتماد أطر أساسية لإطلاق عملية سلام بين الأطراف الليبية، بوساطة من الأمم المتحدة.

ويشار إلى أن الحكومة الألمانية ذكرت في في وقت سابق أن فرنسا وإيطاليا تدعمان المبادرة الألمانية من أجل السلام في ليبيا ايضا.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ)

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احتدام المعارك حول طرابلس بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني  

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