روسيا: الصحفيون أعداء النظام

رغم قمع طالبان.. المرأة الأفغانية مصرة على الدفاع عن حقوقها

منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، بدى جليا عزمها على قمع المرأة وانتهاك حقوقها وعدم السماح لها بالمشاركة في الحياة العامة. ورغم ذلك تؤكد ناشطات أفغانيات على استمرار النضال لنيل حقوقهن، مطالبات بدعم دولي.