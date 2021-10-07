روسيا: الصحفيون أعداء النظام

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قبل 15 سنة قتلت الصحفية الروسية آنا بولتكوسكايا التي تحولت الى أيقونة للصحفيين الروس وغيرهم في العالم.
ومنذ ذلك الحين زادت صعوبة العمل الصحفي في بلدها.
موجة من الاستبداد تتدحرج من الشرق إلى الغرب، وتهاجم المجتمع المدني. الديمقراطية تتعرّض لهزات. فالحكومات الاستبدادية تصوِّر المنظمات غير الحكومية على أنها بوابات تمارس القوى الخارجية من خلالها تأثيراً غير مرغوب فيه.
قضية الناشط الحقوقي البارز ومؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، حسام بهجت، ونشطاء آخرين "يدافع" عنهم الغرب بصوت أعلى، تطرح أسئلة عما إذا كانت السلطات المصرية تتعامل بـ "تفضيلية" معهم دون الإسلاميين مثلا.
خصص العراق أموالا لإعادة مواطنيه العالقين في بيلاروسيا وغيرها، بينما يراقب الاتحاد الأوروبي الأوضاع في روسيا ودول عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية ولا تينية لتقييم "انتهاكات" ساهمت بأزمة اللاجئين على الحدود مع بيلاروسيا.
منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، بدى جليا عزمها على قمع المرأة وانتهاك حقوقها وعدم السماح لها بالمشاركة في الحياة العامة. ورغم ذلك تؤكد ناشطات أفغانيات على استمرار النضال لنيل حقوقهن، مطالبات بدعم دولي.
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