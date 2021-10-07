 روسيا: الصحفيون أعداء النظام | مراسلون حول العالم | DW | 22.10.2021

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مراسلون حول العالم

روسيا: الصحفيون أعداء النظام

قبل 15 سنة قتلت الصحفية الروسية آنا بولتكوسكايا التي تحولت الى أيقونة للصحفيين الروس وغيرهم في العالم. ومنذ ذلك الحين زادت صعوبة العمل الصحفي في بلدها.

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