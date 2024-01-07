رودي فولر لا يستبعد عودة توني كروس لمنتخب ألمانيا

لم يستبعد رودي فولر المدير الرياضي للمنتخب الألماني لكرة القدم إمكانية عودة توني كروس إلى الماكينات، ويذكر أن منتخب "مانشافت" سيخوض مباراتين وديتين أمام هولندا وفرنسا قبل الدخول في استحقاقات كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

قال رودي فولر المدير الرياضي للمنتخب الألماني لكرة القدم لشبكة "سكاي تي.في" اليوم الأحد (السابع من يناير/ كانون لثاني 2024) إنه لا يستبعد إمكانية عودة نجم ريال مدريد توني كروس إلى المنتخب الألماني.

وأضاف خلال زيارته لمعسكر بوروسيا دورتموند في إسبانيا: "في النهاية سنرى كيف ستسير الأسابيع والأشهر المقبلة، لا يوجد أحد مستبعد مشاركته"، في إشارة إلى احتمال استدعاء النجم السابق للمنتخب توني كروس. وأشار إلى أن يوليان ناغلسمانالمدير الفني لمنتخب ألمانيا قال في وقت سابق أن الجميع يبقى في المنافسة لكنه في نفس الوقت التزم الحذر "لأننا جميعا نعرف أن توني يلعب في مركز ليس لنا حاجة كبيرة به".

واعتزل توني كروس (34 عاما) لاعب وسط ريال مدريد، اللعب الدولي عقب الخروج من دور الستة عشر ليورو 2021، وذلك بعد مسيرة حافلة شهدت مشاركته في 106 مباريات دولية مع منتخب ألمانيا. ولم يعقب كروس الفائز بمونديال 2014، بعد على التكهنات المثارة والتي بدأت مع تراجع نتائج منتخب ألمانيا خلال المباريات الودية التي سبقت يورو 2024، حيث فاز ثلاث مرات فقط في أخر 11 مباراة، بجانب هزيمته في أخر مباراتين.

ويخوض منتخب ألمانيا مباراتين وديتين أمام هولندا وفرنسا في آذار/ مارس المقبل قبل المشاركة في يورو .2024 ومن ناحية أخرى يرى فولر أن النتائج الأخيرة "لن تمنحنا دفعة ثقة"، لكنه يبقى واثقا في أن ناجلسمان "مدرب رائع" وأنه بمجرد بداية يورو 2024 ، "لن تكون الإرادة فقط موجودة ولكن أيضا الرغبة والسعادة". ويفتتح منتخب ألمانيا مشواره في يورو 2024 بملاقاة اسكتلندا يوم 14 حزيران/يونيو المقبل ثم يواجه المجر وسويسرا في دور المجموعات.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)