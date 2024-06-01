يجمع روديون إبيغهاوزن بين منظور البحث الأكاديمي ووجهات النظر المباشرة من البلدان التي يكتب عنها. كمحاضر، لم يقم بتدريس الدراسات الآسيوية في جامعة بون فحسب، بل كتب أيضًا عددًا من الدراسات الأكاديمية حول جنوب شرق آسيا. على المستوى المهني والخاص، سافر كثيرًا إلى ميانمار وتايلاند ولاوس وكمبوديا وبشكل خاص إلى فيتنام التي يتحدث لغتها.

أعد روديون إبيغهاوزن تقارير من فيتنام عن بحر الصين الجنوبي، ومن البيت الألماني في مدينة هوشي منه، ومن ميانمار عن انتخابات عام 2014 والانقلاب في عام 2021.

التركيز الرئيسي لعمله هو: السياسة الخارجية والقانون الدولي وكذلك القومية وبناء الأمم في دول ما بعد الاستعمار.