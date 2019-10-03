 روحاني يلوح بتشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة | أخبار | DW | 14.10.2019

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أخبار

روحاني يلوح بتشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني كلاً من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بعدم الوفاء بالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي مع بلاده بعد انسحاب الجانب الأمريكي منه. روحاني قال إن بلاده ستبدأ قريباً بتشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة.

Iran Pakistan Premierminister Imran Khan zu Besuch in Teheran | Hassan Rouhani (AFP/Iranian Presidency)

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستواصل خفض التزاماتها في الاتفاق النووي رداً على عدم وفاء الدول الغربية بتعهداتها، مشيراً إلى البدء قريباً بتشغيل أجهزة طرد مركزي من طراز "آي آر 9" و"آي آر 7".

وقال روحاني في مؤتمر صحفي الاثنين (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) إن إيران أقوى بكثير اليوم من الناحية السياسية والدولية، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية. وفي معرض رده على سؤال حول نكث الدول الأوروبية الثلاث تعهداتها في الاتفاق النووي وتبعيتها لأمريكا، قال روحاني إن "أمريكا ارتكبت خطأ كبيراً بالانسحاب من الاتفاق النووي".

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وأشار روحاني إلى أن الإدارة الأمريكية كانت تتوقع انسحاب طهران من الاتفاق النووي، لتفرض مع حلفائها "حظراً دولياً على إيران، ووفقاً لذلك، لن تتحمل أمريكا مسؤولية نقضها للاتفاق". وتابع أنه باستثناء ثلاث دول صغيرة، لم يسمها، توافق على عمل أمريكا، فإن "الجميع يدين قرارها بالانسحاب من الاتفاق النووي".

وقال الرئيس الإيراني إن من المقرر أن تقوم الدول المتبقية الضامنة للاتفاق النووي بالتعويض عن انسحاب أمريكا بطريقة ما. وفي حين أشاد بموقف الصين وروسيا، اتهم الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) بعدم "الوفاء بالتزاماتها وأنها لم تفعل شيئاً ولم تف بوعودها"، حسب قوله.

وكشف روحاني أن حكومته ستواصل خفض التزاماتها بالاتفاق، كزيادة التخصيب والتخطيط للمياه الثقيلة. وبسبب عدم التوصل لاتفاق مع أوروبا، فقد "بدأنا المرحلة الثانية، والآن يبلغ التخصيب نحو 4.5 في المائة. وفي المرحلة الثالثة، أعلنا أننا لن نلتزم بالجدول الزمني للبحث والتطوير، وسيبدأ قريباً تشغيل أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي آر 9 وآي آر 7".

يشار إلى أن إيران تتعرض لعقوبات قاسية من جانب الولايات المتحدة منذ انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي وترغب في الدخول في مفاوضات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. غير أن طهران ترفض الدخول في مفاوضات مع واشنطن إلا بعد رفع العقوبات الأمريكية.

أ.ح/ ي.أ (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 24:16

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