روحاني: إيران ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم

أعلنت إيران اليوم (الأربعاء الثالث من يوليو/ تموز 2019) على لسان الرئيس حسن روحاني أنها تنوي فعليا واعتبارا من الأحد 7 تموز/ يوليو رفع انتاج اليورانيوم المخصب بدرجة تفوق الحد الاقصى المسموح به في اطار الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى والبالغ 3,67%.. معتبرا أن هدف القرار هو الحفاظ على الاتفاق النووي وليس نسفه.

وحذر روحاني أيضا من أنه اعتبارا من 7 تموز/ يوليو يمكن أن تستأنف إيران مشروعها الأساسي لمفاعل أراك (وسط البلاد) الذي يعمل بالمياه الثقيلة والذي أوقف بموجب الاتفاق.

وبات الاتفاق النووي الذي ابرم في فيينا عام 2015 مهددا بعدما انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل احادي في أيار/ مايو 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية ومالية على الجمهورية الاسلامية ما حرم إيران من الفوائد التي كانت تتوقعها من الاتفاق.

وكانت ايران تعهدت بموجب اتفاق فيينا بعدم السعي لامتلاك السلاح الذري والحد من أنشطتها النووية مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.

مشاهدة الفيديو 02:13 شارك ليس الاتفاق النووي الإيراني فقط مهدد، وإنما السلام العالمي.. والسابع من يوليو موعد حاسم إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3LUFb ليس الاتفاق النووي الإيراني فقط مهدد، وإنما السلام العالمي.. والسابع من يوليو موعد حاسم

وقال روحاني متوجها الى الدول الاخرى التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، "اذا أردتم التعبير عن أسف، فقد فات الأوان واذا اردتم نشر بيان فافعلوا ذلك الان". وأضاف الرئيس الإيراني "سنبقى ملتزمين (بالاتفاق) طالما أن الأطراف الأخرى ملتزمة به. سنطبق بنسبة مئة بالمئة الاتفاق حين تتصرف الأطراف الاخرى بنسبة مئة بالمئة" بموجب بنوده.

وكانت طهران أعلنت في 8 أيار/ مايو أنها لن تعود ملزمة بالحدّ من مخزونها من اليورانيوم المخصّب والمياه الثقيلة بموجب الاتفاق وأمهلت الدول الاخرى الموقعة "60 يوما" لمساعدتها على الالتفاف على العقوبات الاميركية.

ح.ز/ و.ب (رويترز/ أ.ف.ب)