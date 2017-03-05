يقود المدرب روجير شميت فريق ليفركوزن للموسم الثالث على التوالي. وكانت إدارة النادي قد تعاقدت مع المدرب الألماني لمدة عامين في 2014 قبل أن يتم تجديد العقد معه حتى 2019. يعد شميت حاليا أحد أفضل مدربي البوندسليغا.

نجح المدرب روجير شميت من ترك بصمته على أداء باير ليفركوزن منذ أن تولي مهمة الإشراف على هذا النادي في 2014، وقاده في الموسمين الماضيين للتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا. درس روجر شميت الهندسة الميكانيكية وعمل في هذا المجال أيضا، قبل أن ينتقل إلى عالم التدريب. وسبق لشميت أن توج مع فريق ريد بول سالزبورغ بلقب الدوري النمساوي.