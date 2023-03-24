 روث الأبقار بدلاً من البنزين للمركبات في مزرعة فرنسية | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 25.03.2023

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منوعات

روث الأبقار بدلاً من البنزين للمركبات في مزرعة فرنسية

يسعى عدد من المزارعين بإحدى المزارع الفرنسية إلى التخلي بأسرع ما يمكن عن البنزين في تشغيل مركباتهم وتعويضه بغاز الميثان. هذا النوع من المحروقات يستخرجه المزارعون من روث الأبقار. عملية التحويل هذه تمر بعدة مراحل.

Niederlande Landwirtschaft l Weidende Kühe

على مرمى حجر من الحظيرة، يزوّد مزارع في منطقة دوردون الفرنسية جراره بالميثان المُستخرج من براز أبقاره، في خطوة من شأنها تقليص الانبعاثات الضارة المتأتية من الزراعة من دون الإحجام عن تربية الحيوانات.

مختارات

وشهدت مزرعة عائلة غيران الواقعة في بومونتوا آن بيريغور، تطوّراً كبيراً منذ إنشائها في العام 1926. فباتت حظيرة الأبقار آلية إلى حد كبير، فيما يُحوِّل خزانان مطموران جزئياً روث هذه الحيوانات إلى مصدر للطاقة.

وجُهزت المزرعة حديثاً بمحطة للمحروقات مع إمكانية الدفع عبر البطاقات المصرفية. لكنّ الأنابيب لا تضخ البنزين بل غاز "بايو ان جي في" (غاز حيوي طبيعي للمركبات) الذي يُعتبر أقل تكلفةً وأقل تلويثاً للبيئة، ويجري إنتاجه في المزرعة المُحاطة بأشجار الجوز. يغذّي هذا النوع من المحروقات كل مركبات المزرعة وجراراً جديداً هو الأول الذي يعمل على غاز "بايو ان جي في"، وطرحته الشركة الإيطالية الأميركية "نيو هولند" في الأسواق العام الفائت.

 ويأمل بيرتران غيران (59عاماً) أن تستخدم شاحنة الشركة التي تجمع الحليب، في المستقبل القريب، محطة المزرعة للتزوّد بالمحروقات، بالإضافة إلى مركبات الهولنديين والبريطانيين الذين يزورون المنطقة، والمجهزين بسيارات تعمل بالغاز أكثر من جيرانهم الفرنسيين. وعلى المحطة ماركة "بايو غاز دو فرانس" التي أنشأتها جمعية المزارعين الذين يعتمدون الهضم اللاهوائي في فرنسا.

ويشغل غيران منصب نائب رئيس الجمعية. ويخشى المزارع من أن تستولي الشركات العملاقة كـ"إنجي" و"توتال إنرجي" التي تبحث عن بدائل للوقود الأحفوري، على السوق المتعلقة بالميثان المُستخرج من النشاط الزراعي. ويقول "ليدَعوا المزارعين يطوّرون هذه المهنة".

أهمية روث الأبقار لحياة الإنسان

تحويل روث الأبقار إلى غاز الميثان

 في الحظيرة الشاسعة، تسير بقرة من سلالة "مونبيليارد" نحو روبوت للحلب، وتوفر من دون أي تدخل بشري لترات عدة من الحليب، ثم تضع رأسها تحت فرشاة دوارة، ما يُشعرها بالراحة.

بعد ذلك، تصعد إلى مكشطة آلية تستخرج السماد من مئات الأبقار الحلوب في المزرعة. وينزل روث الأبقار وبولها داخل بئر ثم تُضخ باتجاه الآلة التي تحوّلها إلى ميثان. وتُرسَل فضلات القش إلى هذه الآلة باستمرار لعدم ترك وقت كاف حتى يطلق السماد غاز الميثان، على حد قول المزارع.

وهذا الغاز الذي يتمتع بقدرة على التسبب بالاحترار تفوق بكثير تلك الموجودة في ثاني أكسيد الكربون، يُضرّ بالبصمة الكربونية الخاصة بتربية المواشي، إذ نحو نصف انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من قطاع الزراعة في فرنسا سببها الميثان، أكان ناجماً عن تجشؤ الأبقار أو مستخرجاً من روثها.

ويقول غيران "في كل مزارع تربية المواشي هناك انبعاثات لغاز الميثان". وبهدف تحسين البصمة الكربونية المرتبطة بهذا الغاز وتقليص النفقات، يُحوّل المزارع مصدر التلوث هذا إلى أسمدة ومحروقات. ويومياً، يوضع 40 طناً من المواد العضوية (ثلثا الكمية من الروث والثلث من نفايات ناتجة عن قطاع الأغذية الزراعية) داخل الآلة ليجري تخميرها على 38 درجة مئوية.

ويشير غيران إلى أنّ الآلة "تخلط المواد ثم تخمّرها"، مضيفاً ان "مجموعة من البكتيريا تحلّل المواد وتستخرج منها ثاني أكسيد الكربون والميثان". وتُستخدم معظم كمية هذا الغاز الحيوي لتشغيل محرك يولّد الحرارة والطاقة. وتُضخ الكهرباء في الشبكة لتزويد "ما يعادل احتياجات نحو ألف أسرة".

وتتم تنقية قسم من الغاز الحيوي للحفاظ على الميثان فقط وضغطه لتصنيع غاز "بايو ان جي في". كذلك، تُستخدم النفايات المتأتية من الآلة كسماد للبساتين والمحاصيل والمروج في المزرعة، واستبدال بصورة جزئية الأسمدة النيتروجينية الاصطناعية التي تُصنّع من الغاز الأحفوري.

وترمي هذه العملية التي تُعنى بها خمس عائلات شريكة وثلاثة موظفين، إلى التخلي بأسرع ما يمكن عن البنزين الذي لا يزال يُستخدم في جرارات أخرى. ويقول المزارع بحماسة إنّ هذه التقنية هي ليست سوى البداية للمزرعة التي تحتفل بعد سنوات قليلة بالذكرى المئوية على تأسيسها.

إ.م/ أ.ح (أ ف ب)

  • خزان فيو إيموسون في جبال الألب بسويسرا

    سويسرا: طاقة نظيفة من جبال الألب

    جوهرة زرقاء

    بلونه الأزرق الناصع يتلألأ خزان المياه فيو أيموسون الواقع وسط جبال الألب تحت أشعة الشمس. في أغسطس/ آب الماضي بدأ هنا تشغيل ثاني أكبر محطة توليد بتخزين ضخي في سويسرا. بنحو 900 ميغاواط يولد نانت دي درانس طاقة تعادل تلك التي يولدها جناح في محطة نووية لتوليد الطاقة، وبإمكانه تزويد 900.000 بيت بالكهرباء.

  • Rechts im Bild sind Menschen zu sehen, die über die Staumauer des Vieux Emosson spazieren. Im linken Bildvordergrund schimmert der blaue See.

    سويسرا: طاقة نظيفة من جبال الألب

    استعراض القوة في محطة توليد الطاقة

    السد الذي طال انتظاره طويلا كان يستحق كل هذا الانتظار والعمل، فقد استغرق بناء المرافق تحت الأرضية 14 عاماً بتكلفة ناهزت 2.3 مليار يورو. خلال هذه الفترة قام العمل بحفر خندقين رأسيين في صخور الألب، ويمكن من خلالهما ضخ المياه، كما تم حفر خنادق وقنوات بطول 17 كيلومتراً من الأنفاق.

  • Das Bild aus der Vogelperspektive zeigt zwei Spaziergänger auf der Staumauer; im oberen Bildbereich ist ein Stück des Sees zu sehen.

    سويسرا: طاقة نظيفة من جبال الألب

    حافة ضيقة

    تقع محطة الطاقة الفعلية على بعد 600 متر أسفل سد فيو إيموسون الذي يحب للبعض السير فوقه، وتظهر على هيئة مغارة عظيمة. واعتمد المهندسون الفرق في الارتفاع بين بحيرتي السد، وهما فيو أيموسون وأيموسون، لتوليد الطاقة ومن ثم تخزينها.

  • Schweiz Kraftwerk Nant de Drance Finhaut

    سويسرا: طاقة نظيفة من جبال الألب

    القوة في العمق

    تعمل المنشأة مثل بطارية هائلة: فمياه أيموسون الواقع في الأسفل يتم نقلها بمضخات إلى أعلى السد. وتُشغل المضخات عندما يفوق توليد الكهرباء من مصادر أخرى مثل الرياح والشمس الطلب وتصبح فائضة عن الحاجة. وهنا يمكن مشاهدة علامات مستويات المياه على ضفة فيو أيموسون.

  • Das Bild zeigt die unterirdische Kammer des Kraftwerks, in der sich, hintereinander aufgereiht, die sechs weißen Turbinen befinden.

    سويسرا: طاقة نظيفة من جبال الألب

    توربينات توربو

    على هذا النحو يتم تخزين الطاقة: عندما تكون هناك حاجة إلى الكهرباء تتدفق المياه بمساعدة قوة الجاذبية من الخزان الواقع في الأعلى بـ 2200 متر. ويوجد من المياه ما يكفي لمدة 20 ساعة من التشغيل الكامل. وتشغل 360 مترا مكعبا من الماء في الثانية الواحدة تحرك هذه التوربينات الستة.

  • Das Bild zeigt den Kraftwerkdirektor vor einer großen, blauen Leitung im Kraftwerk. Er trägt einen Schutzhelm und einen organgefarbenen Pullover.

    سويسرا: طاقة نظيفة من جبال الألب

    طاقة في غضون خمس دقائق

    يمكن لمحطة نانت دي درانس توليد 20 غيغاوات في الساعة من الطاقة المخزنة. "هذا يعني أنه يكفي لشحن 400 ألف سيارة كهربائية بالطاقة تماماً في آن واحد"، كما يقول مدير المحطة آلان سوتيي. ولا يستغرق الأمر سوى خمس دقائق للتحول من عملية الضخ إلى توليد الكهرباء بالقدرة الكاملة.

  • Ein Bagger hievt eine Walze in die Höhe, im Hintergrund sind die Alpen zu sehen.

    سويسرا: طاقة نظيفة من جبال الألب

    فائض من الطاقة النظيفة

    عمال يربطون نانت دي درانس بشبكة نقل الكهرباء. وتنتج سويسرا ما يصل إلى 60 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، أي أكثر مما تستهلكه في المتوسط السنوي. أما الفائض فيتم تصديره، ففي 2020 صدرت ما مجموعه نحو 10 بالمائة من إنتاجها من الكهرباء. وبفضل محطة الطاقة الجديدة يمكن زيادة صادراتها منها بشكل ملموس.

  • Simonetta Sommaruga steht neben dem Stausee, im Hintergrund ist die Staumauer zu sehen. Auf den umgebenden Bergen liegen noch Schneereste.

    سويسرا: طاقة نظيفة من جبال الألب

    "لدينا ما نعرضه على أوروبا"

    "نعول على أوروبا. وبإمكاننا أن نقدم شيئاً لأوروبا من خلال محطات توليد طاقة مثل نانت دي درانس"، كما قالت المستشارة الاتحادية سيمونيتا زوماروغا، وهي تقف هنا قبل تشييد جدار السد فيو أيموسون. ونظرا لنقص الطاقة الذي يهدد أوروبا يمكن لمحطة توليد الطاقة السويسرية الجديدة المساهمة في تأمين التزود بالطاقة بدول أوروبا. إعداد: نيله ينش/ م.أم.