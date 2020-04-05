روبوتات في متاجر ألمانية تقدم نصائح للزبائن في ظل تفشي كورونا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تقدم روبوتات للزبائن في متاجر ألمانيا نصائح لمساعدتهم على الوقاية من فيروس كورونا.
أكدت وزارة الهجرة اليونانية أن السلطات فرضت الحجر الصحي على منشأة ثانية للمهاجرين بعدما أثبتت الفحوص إصابة رجل عمره 53 عاما بفيروس كورونا المستجد.
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا انخفضت لليوم الثالث عل التوالي، في مؤشر إضافي يعزز الآمال في نجاح "المسار الألماني" مواجهة فيروس كورونا المستجد.
جسور جوية، سرقة، قرصنة وحرب بيانات بين دول كبرى ليس بسبب الذهب الأسود أو الأصفر ولكن بسبب الكمامات الطبية، التي تحولت بين عشية وضحاها إلى مادة استراتجية تتصارع الدول على الحصول عليها بكل الوسائل. وترامب يدخل على الخط.
© 2020 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول