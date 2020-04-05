روبوتات في متاجر ألمانية تقدم نصائح للزبائن في ظل تفشي كورونا

ترامب يدخل على خط قضية قرصنة كمامات صينية إلى ألمانيا

جسور جوية، سرقة، قرصنة وحرب بيانات بين دول كبرى ليس بسبب الذهب الأسود أو الأصفر ولكن بسبب الكمامات الطبية، التي تحولت بين عشية وضحاها إلى مادة استراتجية تتصارع الدول على الحصول عليها بكل الوسائل. وترامب يدخل على الخط.