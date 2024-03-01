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روبرت آدي

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موضوعات من روبرت آدي

مظاهرة في دكار 02.03.2024

تحديد موعد الانتخابات الرئاسية.. هل تجاوزت السنغال أزمتها؟

تحديد موعد الانتخابات الرئاسية.. هل تجاوزت السنغال أزمتها؟

أعلن الرئيس السنغالي تاريخ الجولة الأولى للاستحقاق الرئاسي في 24 من مارس/ آذار الجاري. فهل تتجاوز السنغال بذلك أزمتها؟
سياسة٩ مارس ٢٠٢٤
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