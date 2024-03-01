You need to enable JavaScript to run this app.
تخطي إلى المحتوى
تخطي إلى القائمة الرئيسية
تخطي إلى المزيد من صفحات DW
أحدث الفيديوهات
ملفات صوتية
مناطق
الشرق الأوسط
شمال إفريقيا
ألمانيا
أوروبا
محاور
بيئة ومناخ
صحة
هجرة ولجوء
حقوق الإنسان
أبواب
سياسة واقتصاد
علوم وتكنولوجيا
رياضة
ثقافة ومجتمع
منوعات
بث مباشر
ملفات صوتية
أحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروبا
حرب غزة وارتداداتها
التغيرات المناخية
روبرت آدي
تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من روبرت آدي
موضوعات من روبرت آدي
تحديد موعد الانتخابات الرئاسية.. هل تجاوزت السنغال أزمتها؟
تحديد موعد الانتخابات الرئاسية.. هل تجاوزت السنغال أزمتها؟
أعلن الرئيس السنغالي تاريخ الجولة الأولى للاستحقاق الرئاسي في 24 من مارس/ آذار الجاري. فهل تتجاوز السنغال بذلك أزمتها؟
سياسة
2024/3/9
٩ مارس ٢٠٢٤
الانتقال إلى الصفحة الرئيسية