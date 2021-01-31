روابط ألمانية تدعو الحكومة والولايات لخطة مرحلية لإعادة فتح المدارس

ناشدت عدة روابط ونقابات ألمانية الحكومة الاتحادية والولايات وضع خطة مرحلية موحدة تضم معايير ملزمة لفتح المدارس خلال مشاورات الحكومة والولايات المنتظرة يوم الأربعاء القادم.

وقالت رئيسة الرابطة الألمانية لعلماء اللغة، سوزانا لين-كليتسينغ، لشبكة التحرير الصحفي في عددها الصادر اليوم الأحد (7 شباط/ فبراير 2021): "لا يمكن فتح المدارس من خلال ضغط زر. إننا بحاجة لخطة مرحلية حذرة وذكية وواضحة تكون محددة لتناسب معدل حدوث الوباء ولتحقق درجة أمن للجميع في المدارس من أجل إعادة فتح المدارس"، مؤكدة أن هناك حاجة لمعايير موحدة في جميع أنحاء ألمانيا من أجل تحقيق فتح تدريجي للمدارس.

ومن جانبها دعت أيضا رئيسة نقابة التربية والعلوم في ألمانيا، مارليس تيبه، "لخطة مرحلية موثوقة موحدة على مستوى ألمانيا... من خلال هذه الخطة يكون لدى الولايات والمدن إمكانية التصرف بمرونة بالنظر إلى معدل حدوث العدوى بالفيروس بكل منها".

وقال رئيس اتحاد التعليم والتربية في ألمانيا، أودو بكمان: "يجب أن يكون من الواضح بالنسبة للجميع ما سيحدث بدءا من كل معدل لحدوث العدوى في كل مكان".

ويشار إلى أن مدة الإغلاق الحالي محددة حتى 14 شباط/فبراير الجاري. ويعتزم رؤساء حكومات الولايات والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التشاور بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لاحقا.

م.أ.م/ ع.م ( د ب ا)