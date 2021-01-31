 روابط ألمانية تدعو الحكومة والولايات لخطة مرحلية لإعادة فتح المدارس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.02.2021

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أخبار

روابط ألمانية تدعو الحكومة والولايات لخطة مرحلية لإعادة فتح المدارس

تدابير الحجر الصحي المشددة أصابت الحياة العامة في المانيا بالشلل بحيث أن المدارس مغلقة منذ أسابيع ولا يمكن للتلاميذ متابعة الدروس حضوريا. وهذا الوضع دفع عدة جهات للمطالبة بوضع خطة عمل لتجاوز الأزمة.

Frankreich Covid-19 | Schulen

ناشدت عدة روابط ونقابات ألمانية الحكومة الاتحادية والولايات وضع خطة مرحلية موحدة تضم معايير ملزمة لفتح المدارس خلال مشاورات الحكومة والولايات المنتظرة يوم الأربعاء القادم.

مختارات

رغم أن أخبار إيجاد اللقاح أثارت فرحة كبيرة داخل ألمانيا، إلا أنه وكما يبدو لا يزال الطريق طويلا إلى حين القضاء على الوباء، ففي المدارس ازداد أعداد التلامذة والمدرسين المضطرين للبقاء في الحجر الصحي في المنازل.

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأحد إغلاقا عاما "صارما" حتى العاشر من شهر يناير كانون الثاني المقبل. القرار تم اتخاذه في مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات، ويشمل القرار المدارس والتجمعات واحتفالات الأعياد.

بسبب انتشار جائحة كورونا تم تعليق حضور 2.5 مليون تلميذ بمدارس ولاية شمال الراين- ويستفاليا، أكبر ولايات ألمانيا من حيث عدد السكان. وبعد تمديد الحظر في ألمانيا قررت الولاية اليوم تطبيق التدريس عن بعد مع وجود خيارات أخرى.

وقالت رئيسة الرابطة الألمانية لعلماء اللغة، سوزانا لين-كليتسينغ، لشبكة التحرير الصحفي في عددها الصادر اليوم الأحد (7 شباط/ فبراير 2021): "لا يمكن فتح المدارس من خلال ضغط زر. إننا بحاجة لخطة مرحلية حذرة وذكية وواضحة  تكون محددة لتناسب معدل حدوث الوباء ولتحقق درجة أمن للجميع في المدارس من أجل إعادة فتح المدارس"، مؤكدة أن هناك حاجة لمعايير موحدة في جميع أنحاء ألمانيا من أجل تحقيق فتح تدريجي للمدارس.

ومن جانبها دعت أيضا رئيسة نقابة التربية والعلوم في ألمانيا، مارليس تيبه، "لخطة مرحلية موثوقة موحدة على مستوى ألمانيا... من خلال هذه الخطة يكون لدى الولايات والمدن إمكانية التصرف بمرونة بالنظر إلى معدل حدوث العدوى بالفيروس بكل منها".

وقال رئيس اتحاد التعليم والتربية في ألمانيا، أودو بكمان: "يجب أن يكون من الواضح بالنسبة للجميع ما سيحدث بدءا من كل معدل لحدوث العدوى في كل مكان".

ويشار إلى أن مدة الإغلاق الحالي محددة حتى 14 شباط/فبراير الجاري.  ويعتزم رؤساء حكومات الولايات والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التشاور بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لاحقا.

 

م.أ.م/ ع.م ( د ب ا)

  • Kids showing their brightly-colored hands (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    من الصغر وحتى المراهقة

    يلتحق الأطفال بالمدرسة بشكل إلزامي من سن السادسة وحتى الخامسة عشرة، أو من الصف الأول حتى الصف التاسع أو العاشر، بغض النظر عن نوع المدرسة. ويضع ذلك حظراً على التعليم المنزلي، إلا في حالات نادرة، مثل المرض الشديد.

  • Girl on her first day of school holding a cone of candy (imago/Kickner)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    المدرسة الابتدائية

    يبدأ الأطفال يومهم الأول بـ "مخروط المدرسة"، وهو عبارة عن صندوق مخروطي مملوء بالحلوى والهدايا لتشجيع الطفل في أول أيامه بالمدرسة. شؤون التعليم تدخل ضمن اختصاصات الولايات، وليس الحكومة الفيدرالية. في معظم الولايات، يذهب الأطفال إلى المدرسة الابتدائية لمدة أربع سنوات فقط. وفي ولاية برلين، عادة ما يلتحقون بالمدرسة الابتدائية لمدة ست سنوات قبل الانتقال إلى المراحل الدراسية الأخرى.

  • Boy sitting at desk in classroom (picture-alliance/imageBROKER/R. Hottas)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    توصيات المدرسين

    يتلقى الأطفال في المرحلة الابتدائية بعض النصائح والتوصيات من معلميهم، حول اختيار نوع المدرسة المناسبة التي سيكملون فيها تعليهم. وتنص تلك التوصيات على ما إذا كان الطفل يعتبر مناسبًا لمواصلة تعليمه في المدرسة الثانوية مثلا، أو نوع آخر من المدارس. في الوقت الحالي، في ولاية شمال الراين فيستفاليا، قد يتخطى الآباء هذه التوصية ويختارون مدرسة مختلفة عن تلك التي أوصى بها المدرسون.

  • Girl standing in front of chalkboard (picture alliance/BeyondFoto)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    المدرسة الثانوية "Gymnasium”

    هي نوع من المدارس الثانوية الموجهة أكاديميا، لإعداد الطلاب للمرحلة الجامعية. تتضمن مناهجها الرياضيات والعلوم واللغات وغيرها. هذه المدرسة مخصصة لمن يتمتع بكفاءات تعليمية جيدة . تستمر الدراسة في هذه المدرسة حتى الصف الثاني عشر أو الثالث عشر، حسب كل ولاية. وفي النهاية يحصل التلميذ على شهادة الثانوية العامة "Abitur”، ما يتيح في النهاية متابعة الدراسة في الجامعات أو المعاهد العليا.

  • Boy looking pensive in a classroom (picture-alliance/W. Bahnmüller)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    المدرسة المتوسطة (العملية) Realschule

    يتلقى الطلاب في المدرسة المتوسطة (العملية) "Realschule”، نفس الدروس الخاصة بـ Gymnasium. علما أن لكل ولاية من الولايات الاتحادية لها قوانينها وأنظمتها المختلفة فيما يتعلق بالشهادات المدرسية الصادرة عن المدارس الأساسية. غالبًا ما تهدف هذه المدرسة إلى إعداد الطلاب للالتحاق بمدرسة فنية أو كلية إدارة الأعمال.

  • A person working on a teeth prosthesis (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    المدرسة الأساسية (الرئيسية) "Hauptschule”

    يتلقى الطلاب في المدرسة الأساسية "Hauptschule" معظم المواد مثل المدارس الثانوية الأخرى، ولكن بوتيرة أبطأ. وتقدم هذه المدرسة دورات تدريبية مهنية، بهدف الالتحاق بمدرسة التجارة والتدريب المهني. وبعد التخرج، يمكن للطلاب المتفوقين الالتحاق بـ "Realschule " أو التأهل لحضور المدرسة الشاملة أو ما يعرف بـ "Gesamtschule".

  • Teacher working with kids in a classroom (picture-alliance/imageBROKER/u. umstätter)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    المدرسة الشاملة "Gesamtschule”

    شهدت الستينيات والسبعينيات ازدهار المدرسة الشاملة "Gesamtschule"، وهي بديل للنظام الثلاثي. عبارة عن نظام شامل يتم فيه دمج Gymnasium ومدارس Realschule و Hauptschule في مدرسة واحدة. ويمكن للطلاب التحول إلى المسار الأكاديمي، والعمل للحصول على شهادة الثانوية العامة في الصف 13. كما يمكنهم اختيار المسار المهني، والتخرج بعد الصف التاسع أو العاشر للالتحاق بمدرسة التجارة.

  • Teenagers working together at a desk in a classroom (picture alliance/blickwinkel/M. Begsteiger)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    الزيادة السكانية

    في السنوات الأخيرة، شهدت المدارس الشاملة "Gesamtschulen" إقبالا أكثر من ذي قبل، خاصة في المدن الكبرى. فتلك المدن تفتقر إلى الأماكن الشاغرة للطلاب المتقدمين. ففي عام 2018، اضطرت مدينة كولونيا البالغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة، لرفض ما يقرب من 1000 طالب.

  • Girl reading a book in an library (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    تحويل المسار

    قد يحتاج الطلاب إلى تبديل مسارهم التعليمي، فإذا واجه أحدهم بعض الصعوبات في المرحلة ما بين الصف الخامس والسادس، قد يوصي المدرسون بنقله إلى Realschule أو Hauptschule.

  • Boy receiving test back from teacher (picture-alliance/imageBROKER)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    نظم تعليم مختلفة

    بعض الولايات الألمانية ليس لديها نظام متعدد المستويات، ولكن يوجد بها نظام ذو مستويين، مثل ساكسونيا. بعد أربع سنوات من المدرسة الابتدائية، يلتحق الطلاب إما بـ Oberschule الذي يجمع بين Haupt- و Realschulen أو Gymnasium. في بافاريا، يذهب طلاب الثانوية إلى Mittelschule ،Realschule أو Gymnasium.

  • Young man working with machines (picture-alliance/dpa/dpa-Zentralbild/J. Büttner)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    المدارس المهنية

    بعد الانتهاء من Hauptschule أو Realschule، يمكن الجمع بين المدارس المهنية والدراسة الأكاديمية من خلال التدريب المهني. ويحصل الطلاب الناجحون في تلك المرحلة على شهادة في مجال معين أو تخصص. غالباً ما تتعاون هذه المدارس مع الشركات والنقابات لتقديم دورات تدريبية للطلاب.

  • Child in a wheelchair sitting at schooldesk with other kids (picture-alliance/dpa/B. Wüstneck)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    التعليم للجميع

    بالنسبة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيتم الحاقهم بمدارس تعرف باسم "Förderschule" أو "Sonderschule" لكي تناسب احتياجاتهم. لكن بعض النقاد يعتبرون ذلك إقصاءً لهؤلاء الطلاب عن غيرهم. في الوقت ذاته، تتبع بعض المدارس الابتدائية والثانوية نظاما مختلفا يقضى بدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في فصول التعلم "المشترك" أو الشامل.

  • Person tapping onto an Ipad (picture alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    مواعيد الأيام الدراسية

    تختلف مواعيد الأيام الدراسية بشكل ملحوظ، حيث تنتهي الحصص أحيانا في الساعة 12 أو الواحدة ظهرا، أو في الساعة 3 أو 4 مساء في أيام أخرى. وهذا الاختلاف في المواعيد يمثل صعوبة أمام أولياء الأمور العاملين. وتقدم بعض المدارس برامج طوال اليوم، حيث يمكن للأطفال البقاء بعد انتهاء اليوم الدراسي، وإنهاء واجباتهم المدرسية أو المشاركة في بعض الأنشطة المسلية.

  • Stack of books with graduation hat on top (picture.alliance/blickwinkel/BilderBox/McPHOTO)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    تنوع المدارس

    يوجد في ألمانيا مجموعة متنوعة من المدارس الخاصة، بما في ذلك مدارس فالدورف ومونتيسوري والمدارس الدولية وغيرها، ولكن الغالبية العظمى من الأطفال يلتحقون بالمدارس العامة. لويزا شيفر/س.إ

    الكاتب: سارة إبراهيم


 

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