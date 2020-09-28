 رهاب المثلية الجنسية في ألمانيا.. ما زال الطريق طويلا! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 29.09.2020

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ثقافة ومجتمع

رهاب المثلية الجنسية في ألمانيا.. ما زال الطريق طويلا!

التمييز ضد المثليين في ألمانيا يعود إلى الحقبة النازية. ورغم المكاسب العديدة والنجاحات القانونية التي تم تحقيقها حتى الآن، فإن الطريق لا يزال طويلا أمام المساواة الكاملة. ولكن لماذا طرح ملف المثلية الجنسية في هذا الوقت؟

رغم المكاسب القانونية، ما زال نضال المثليين من أجل المساواة طويلا في ألمانيا.

رغم المكاسب القانونية، ما زال نضال المثليين من أجل المساواة طويلا في ألمانيا.

أثارت تصريحات المرشح لرئاسة الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة ميركل، فريدريش ميرتس في مقابلة له قبل أيام قليلة مع صحيفة "بيلد تسايتونغ" الألمانية الدهشة في ألمانيا وداخل حزبه أيضاً.

مختارات

فعندما سُئل ميرتس عما إذا كان لديه أي تحفظات في حالة فوز مرشح مثلي الجنس بمنصب المستشار الألماني، في بادئ الأمر، أجاب ميرتس بالنفي، غير أنه أوضح بعد ذلك قائلاً: "مسألة الميول الجنسية لا تعني الرأي العام. طالما أن ذلك لا يخرج عن الإطار القانوني وطالما أن ذلك لا يؤثر على الأطفال. لأن في هذه النقطة، يكون بالنسبة لي قد تم الاقتراب والوصول إلى الخطوط الحمراء وهنا يصبح الموضوع غير قابل للنقاش العام ".

تصريح ميرتس، طرح التساؤل لدى عدد من المنتقدين له، عن سبب ربط الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي في البرلمان الألماني حماية الأطفال والانتهاكات المحتملة ضدهم بالمثليين؟ سؤال لم يسبق أن شغل وزير الصحة الألماني، ينس شبان، والذي هو مثلي الجنس أيضاً.

تجريم المثلية الجنسية حتى عام 1969

تاريخ التمييز ضد المثليين واضطهادهم في ألمانيا يعود إلى حقبة ما بعد الحرب. حتى بعد تقبلهم من قبل جزء كبير من المجتمع آنذاك، ظل المثليون جنسياً عرضة للمحاكمة حتى عام 1969 بموجب قانون ورثته ألمانيا الغربية من عصر الإمبراطورية الرومانية وتم تشديده خلال فترة حكم النظام النازي. الفقرة 175 من القانون الجنائي كانت تنص على أن "الرجل الذي يمارس علاقة جنسية مع رجل آخر يعاقب بالسجن".

فريدريش ميرتس، المرشح لرئاسة الحزب المسيحي الديموقراطي، وينس شبان وزير الصحة الألماني.

فريدريش ميرتس، المرشح لرئاسة الحزب المسيحي الديموقراطي، وينس شبان وزير الصحة الألماني.

في عام 1957، أعلنت المحكمة الدستورية الاتحادية أن هذا الفقرة القانونية متماشية مع القانون الأساسي، الدستور الألماني. كما تبنت جمهورية ألمانيا الديمقراطية القانون الذي يعود إلى الحقبة النازية.

أولى المكاسب

جلبت الحركة الطلابية عام1968 وظهور الحركات الاجتماعية المدافعة عن المثليين في المجتمع، أولى   المكاسب نحو المساواة بين المثليين في المجتمع الغربي. ولعبت الحركات المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان الدور الأساسي في هذا المجال. من أبرز محطات هذا النضال كانت حملة أغسطس/ آب عام 1992   حينما قدم حوالي250   من الأزواج من نفس الجنس طلباً للزواج لدى دائرة الأحوال الشخصية.

غير أن  قرار الاعتراف الرسمي بالشركاء المثليين في ألمانيا لم يأت حتى فبراير/ شباط عام 2001، في عهد المستشار الألماني الاشتراكي الديمقراطي آنذاك، غيرهارد شرودر. هذا القرار منح الأزواج المثليين مكانة متساوية على الأقل بموجب القانون الألماني وكانت حالات الاقتران المثلي تسجل رسمياً منذ ذلك الحين تحت اسم "شراكة حياتية" فحسب، وليس "زواجاً".

مظاهرة من أجل التنوع ومناهضة رهاب المثلية في برلين.

مظاهرة من أجل التنوع ومناهضة رهاب المثلية في برلين.

قانون "الزواج للجميع"

وفي خطوة تاريخية عام 2017، صادق البرلمان الألماني على قانون "الزواج للجميع"، ووفقاً لهذا القانون، سمحت السلطات الألمانية بعقد زواج المثليين والمثليات - بل وتبني الأطفال إن أرادوا. حتى وقت قريب، ظل النواب المحافظون معارضين لهذا القانون، وصوت 522 من أصل 309  نواب من حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي أو الاتحاد الاجتماعي المسيحي ضد القانون بعد ذلك. في الفترة التي سبقت الانتخابات، ناشدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن يكون لكل عضو برلماني حرية اتخاذ القرار عند التصويت.

سياسيون أعلنوا عن مثليتهم

هذه القرارات القانونية عززتها التصريحات العلنية للسياسيين الذين دعموا المثلية الجنسية. في عام 2001، أعلن السياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وعمدة برلين السابق، كلاوس فوفرايت في مؤتمر للحزب في نهاية خطابه: "أنا مثلي، وهذا أمر جيد أيضاً!" في وقت لاحق أوضح أن ما صرح به، والذي بدا  مألوفا، جاء لأنه كان يعلم أن الصحافة الصفراء كانت تعد تقارير عن مثليته الجنسية.

في العام نفسه، تم انتخاب السياسي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أولي فون بويست، أول عمدة لهامبورغ، ولم يخف مثليته الجنسية أيضاً. كما ساهم وزير الخارجية الألماني الراحل غيدو فيسترفيله بشكل كبير في التقبل العام للمثلية من خلال الكشف عن ميوله الجنسية وعيش حياته في العلن.

رغم التقدم على مستوى الحقوق، لايزال هناك تمييز ضد المثليين في ألمانيا.

رغم التقدم على مستوى الحقوق، لايزال هناك تمييز ضد المثليين في ألمانيا.

الاضطهاد مستمر!

من خلال النقاش العام والدراسات الاستقصائية، يتبين أنه قد تم تحقيق الكثير فيما يتعلق بالمساواة بين المثليين في ألمانيا. الأمر الذي يجعل تصريح السياسي الألماني فريدريش ميرتس يبدو وكأنه يعود إلى حقبة ماضية. لكن لا تزال هناك تحفظات على المثليين في كثير من المجالات.

وأظهرت دراسة حديثة أجراها المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW) وجامعة بيليفيلد أن 30 في المائة من الأشخاص المثليين جنسياً مازالوا عرضة للتمييز في حياتهم المهنية، وأكثر من 40 في المائة بين الأشخاص المتحولين. وهو ما يدفع بما يقرب من ثلث الأشخاص المثليين في ألمانيا إلى إخفاء ميولهم الجنسية عن زملائهم في العمل.

في المقابل هناك مبادرات مهمة مثل تلك التي اتخذتها وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارنباور، التي تعتزم إصدار قانون يتم بموجبه تعويض الجنود المثليين الذين تعرضوا للتمييز داخل الجيش الألماني بين عامي 1955و2000، حين كان المثليون في الجيش الألماني يتعرضون للعقاب.

ينس توراو/ إ.م

  • [No title] (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    موكب "كريستوفر ستريت" بكولونيا يعتبر أكبر تظاهرة للمثليين والمتحولين جنسيا وثنائي الجنس في أوروبا. حوالي 85 مركبة بالإضافة إلى مئات المشاركين يجوبون شوارع مدينة كولونيا ويطالبون بالمساواة القانونية والقبول الاجتماعي للمثليين والمثليات.

  • Deutschland, Christopher Street Day Köln (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    موكب كريستوفر ستريت هو تقليد سنوي في كولونيا منذ 1991 ويتم تنظيمه في نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو/تموز. وينطلق الموكب من جسر Deutzer Brücke ويمر عبر وسط المدينة التي تعتبر الأكبر في ولاية شمال الراين وستفاليا.

  • [No title] (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    يشكل موكب كريستوفر ستريت ذروة الأنشطة التي تشهدها مدينة كولونيا لمدة أسبوعين والتي يريد من خلالها المثليون والمثليات والمتحولين جنسيا لفت الأنظار إليهم. مساء الأحد تحي الفرقة الموسيقية Erasure حفلا فنيا في كولونيا بهذه المناسبة.

  • [No title] (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    افتتح وزير العدل الألماني هايكو ماس يوم الجمعة الماضي مهرجان المثليين في كولونيا. في ألمانيا لم يتم إلغاء القانون الذي يعاقب على المثلية الجنسية إلا في عام 1994. وفي شهر مارس الماضي قرر البرلمان الألماني إلغاء جميع الأحكام التي أصدرت منذ 1945 في إطار الفصل 175 من القانون الجنائي الذي كان يجرم المثلية.

  • [No title] (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    "لا للعودة للتمييز" هو شعار هذا العام. ويتم هنا بالأساس تذكر ضحايا الحقبة النازية، حيث كان يطلب من المثلياث في معسكر الاعتقال النازي إرتداء زي أسود على شكل مثلث في حين كان يرتدي المثليون الذكور ملابس وردية اللون.

  • Deutschland, Christopher Street Day Köln (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    قانون "الزواج للجميع" الذي أقره البرلمان الألماني في 30 من يونيو/ حزيران الماضي شكل أيضا مناسبة إضافية للاحتفال هذا العام. رغم ذلك فإن منظمي مهرجان المثليين في كولونيا مصممون على مواصلة ضغوطاتهم حتى يتم تنظيم بعض الجوانب المتعلقة بزواج المثليين، ومنها أي من الشريكين يحمل صفة الأم أمام القانون.

  • Vorstellung des Paradetruck der Jugendorganisation Jugend gegen Aids, Christopher Street Day (picture alliance/dpa/H.Galuschka)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    الكثير من الشركات قدمت الدعم للمركبات المشاركة في موكب "كريستوفر ستريت" كما هو الحال هنا بالنسبة لشركة يورو وينغز التابعة لشركة لوفتهانزا للطيران. ومن خلال ذلك تظهر مثل هذه الشركات أنها أيضا تدعو إلى التسامح وفي نفس الوقت تقوم بالترويج لنفسها أمام حوالي مليون شخص.

  • Bildergalerie Christopher Street Day 2013 Geschichte Gay Pride Aufstand im Stonewall Inn (imago stock&people)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    الأنشطة التي تنظم في جميع أنحاء العالم في إطار "يوم شارع كريستوفر" (Christopher Street Day) يعود أصلها إلى 28 يونيو/حزيران 1969. ففي حانة ستونوول بشارع كريستوفر ستريت في نيويورك انتفض المثليون ضد الاعتقالات التي كانت تطالهم. في ستينيات القرن الماضي كانت حانات المثليين تتعرض باستمرار لمداهمات تحت مبرر "سلوكيات غير لائقة". الكاتب: تاوبه فريدل/ هـ.د


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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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