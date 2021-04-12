نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

رمضان في ألمانيا

شهر رمضان في ألمانيا يكون مميزا لدى الكثير من المسلمين المقيمين فيها والتي تقدر نسبتهم بنحو 4 بالمائة من عدد السكان، في هذا الشهر يحاول هؤلاء القيام بطقوس تربطهم بالأجواء التي تسود في بلدانهم الأصلية خلال شهر الصوم.

يحاول المسلمون المقيمون في ألمانيا، ممن يصومون رمضان، جعل هذا الشهر مختلفا عن بقية أوقات السنة. وفي هذا الإطار يتم تنظيم موائد إفطار جماعية في المساجد والروابط والجمعيات أو في المطاعم. كما يحرص سياسيون من مختلف الأحزاب على مشاركة المسلمين إفطارهم خلال الشهر. مدة الصيام تكون مختلفة عن تلك الموجودة في البلدان العربية. في الصيف تكون ساعات النهار أطول وبالتالي تطول فترة الصيام. وفي الشتاء يحدث العكس.

von der Pressestelle von Ditib am 24.05.2020 in Köln aufgenommen. DW darf die Fotos honorarfrei veröffentlichen. Ramadanfestgebete konnten wegen des Coronavirus-Ausbruchs in der Türkei nicht durchgeführt werden. In der Kölner Zentralmoschee hingegen versammelten sich Muslime und beteten gemeinsam. Copyright: Ditib, Ercüment Aydin

ألمانيا.. هكذا سيقضي المسلمون شهر رمضان في زمن كورونا! 12.04.2021

للعام الثاني على التوالي يحل شهر رمضان في ظل سيطرة جائحة كورونا على المشهد العام. هنا في ألمانيا يتوقع أن تعرف إجراءات احتواء الفيروس تشديداً أكبر، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات. فكيف سيقضي المسلمون شهر الصوم؟
A boy looks up while waiting to break his fast, at the end of the first day of the holy month of Ramadan, on a rooftop of his home during the curfew amid concerns about the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Colombo, Sri Lanka April 25, 2020. REUTERS/Dinuka Liyanawatte TPX IMAGES OF THE DAY

في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان 30.04.2020

يتميز شهر رمضان بالأجواء الاحتفالية. وبالرغم من جائحة كورونا التي تسببت في إغلاق دور العبادة وفرض التباعد الاجتماعي في معظم أطراف المعمورة، احتفل مسلمون حول العالم بقدوم شهر الصيام. لكن كيف؟ تابعوا هذه الصور.
BERLIN, GERMANY - JUNE 4: People gather to perform Eid al-Fitr prayer at the Turkish-Islamic Union for Religious Affairs Mosque (DITIB) in Berlin, Germany on June 4, 2019. Eid al-Fitr is a religious holiday celebrated by Muslims around the world that marks the end of Ramadan, Islamic holy month of fasting. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ألمانيا: مطالب بمساعدات حكومية لإنقاذ المساجد من الإفلاس 22.04.2020

لم تؤثر جائحة كورونا على الموازنات المالية للشركات والدول فقط، بل كذلك على دور العبادة ومنها المساجد، ما دفع بالمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا إلى طلب مساعدات حكومية لإنقاذ المساجد من الإفلاس.
GERMANY, COLOGNE - OCTOBER 03: Open House in the DITIB Central Mosque in Cologne. Muslims at noon prayers. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ألمانيا تتمسك بحظر التجمع في دور العبادة.. فماذا بشأن رمضان؟ 15.04.2020

تتمسك الحكومة الألمانية بحظر التجمعات عموما بما في ذلك في دور العبادة للحد من تفشي فيروس كورونا، وتعزم مناقشة تخفيف محتمل لتقييد الاختلاط مع ممثلين من الديانات المختلفة، لكن ماذا بشأن طقوس شهر رمضان بالنسبة للمسلمين؟
Titel: DITIB-Zentralmoschee Köln-Ehrenfeld Schlagworte: Instagram, dw_stories, Köln, Deutschland, Islam, Muslime, Moschee, DITIB, Zentralmoschee Wer hat das Bild gemacht?: Mirza Odabaşı Wann wurde das Bild gemacht?: 30.09.2017 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Köln, Deutschland Bildbeschreibung: DITIB-Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld Wer oder was ist auf dem Bild zu sehen? DITIB-Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld

الأربعاء أول أيام رمضان في ألمانيا ودول أخرى تعلنه الخميس 15.05.2018

أعلنت كل من مصر والسعودية وديوان الوقف السني في العراق أن أول أيام شهر رمضان سيكون يوم الخميس الموافق لـ 17 أيار مايو 2018، فيما اعلن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أن أول أيام الشهر الكريم سيكون الأربعاء.
13.06.2016 German President Joachim Gauck (2nd R) and his partner Daniela Schadt (R) attends a Ramadan fasten break with members of the Muslim community in Berlin on June 13, 2016. Copyright: Getty Images/AFP/J. Macdougall

ألمانيا ـ تلاميذ "يتمرنون" على الصوم في أجواء غير رمضانية 12.06.2017

بينما يُحاول البعض من التلاميذ المسلمين في المدارس الألمانية التعود على صيام رمضان، يمتنع البعض الآخر عن ذلك لعدة أسباب. فكيف يقضي التلاميذ الصائمون وغير الصائمين شهر رمضان؟ وكيف ينظر التلاميذ الألمان لزملائهم الصائمين؟
epa05328238 Islamic decorations by the Islamic Orphanage as Muslims prepare to welcome the holy month of Ramadan, based on the sightings of the crescent moon, where they start to fast for 30 days of Ramadan, Beirut, Lebanon, 25 May 2016. It expected to begin the holy month of Ramadan on the sixth of June 2016. EPA/Nabil Mounzer +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/N. Mounzer

هلال رمضان في ألمانيا.. حيرة وترقب بين المسلمين 25.05.2017

يبلغ عدد المسلمين في ألمانيا نحو 5 مليون إنسان، في حين يزيد عدد المساجد عن 2500 مسجد، ومع ذلك اتفق المسلمون على "ألا يتفقوا" فيما يخص اليوم الأول من شهر رمضان المبارك. ومنذ عقود تهيمن الحيرة، والترقب سيد الموقف.
Bundespräsident Joachim Gauck (r) bedankt sich beim Erzbischof Jean-Claude Perisset beim Neujahrsempfang des Diplomatischen Korps am 08.01.2013 im Schloss Bellevue in Berlin für seine Rede. Traditionell lädt der Bundespräsident das Diplomatische Korps zum Neujahrsempfang in seinen Amtssitz. Foto: Jörg Carstensen/dpa

الرئيس الألماني غاوك يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر 16.07.2015

وجه الرئيس الألماني يواخيم غاوك رسالة تهنئة إلى المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر، عبر فيها عن شعوره "بالارتباط مع فكرة شهر رمضان، شهر الفرحة والصلاة والإيثار".
Deutschland Merkel Ramadan Fastenbrechen

موائد الإفطار الرمضانية.. تقليد سياسي جديد في ألمانيا 15.07.2015

للمرة الثانية على التوالي، يشارك وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عائلة سورية طعام الإفطار. وقبله بأيام، شاركت المستشارة الألمانية ميركل مسلمين ألمان مائدة الإفطار. تقليد سنوي بدأ يترسخ لدى الساسة الألمان.
30.06.2014 DW Deutschland Heute Ramadan

رمضان في ألمانيا.. موسم الحنين إلى الوطن 01.07.2015

فيما يرى بعض أبناء المهاجرين أن ارتباطهم بأوطان ذويهم يكتمل بالالتزام بالتقاليد التي جاؤوا بها إلى ألمانيا، ومنها إحياء رمضان وصيامه، يرى آخرون أنهم باتوا أبناء ثقافتهم الغربية، التي لا يتفق أسلوب حياتها مع تقاليد رمضان.
HANDOUT - Der Screenshot vom 24.06.2015 einer Sendung des Bayerischen Rundfunk zeigt in der rechten oberen Ecke ein Ramadan-Logo. Foto: Bayerischer Rundfunk/ (ACHTUNG REDAKTIONEN: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und Nennung des Urhebers - zu dpa: «Nach Protesten: Bayerisches Fernsehen streicht Ramadan-Logo» vom 24.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

قناة ألمانية تلغي شعار رمضان بعد احتجاج المشاهدين 25.06.2015

إثر موجة انتقادات من المشاهدين، ألغت قناة تلفزيونية ألمانية شعاراً لرمضان كانت قد وضعته على شاشتها مصحوباً بباقة برامجية عن شهر الصوم. القناة بررت الاستغناء عن الشعار بحرصها على عدم تشتيت الانتباه عن مضمون البرامج.
Ort: Asylheim Siegburg -Inhalt: Syrische Familie lebt im Asylheim in Siegburg -Datum: 29.04.2015 Rechte: DW/ Hicham Driouich

لاجئون سوريون في ألمانيا - رمضان كريم ولجوء مقبول! 21.06.2015

أجبرت الحرب في سوريا نحو أربعة ملايين سوري على مغادرة بلدهم، ووصل كثيرون منهم إلى ألمانيا هذا العام. فكيف يقضي هؤلاء أول رمضان لهم في ألمانيا؟ وهل يفتقدون أجواء بلدهم؟ وبماذا يحلمون؟ ولماذا يعتصم بعضهم في رمضان أيضا؟
Ramadan in Deutschland: Die deutsche Naomi Conrad hat die Entscheidung getroffen, keinen Kaffee im Ramadan zu trinken - als Solidarität zu ihrem muslimischen Freund; Copyright: DW/Ibtsam Fawzy

رمضان في ألمانيا.. الصيام بدافع "الحب" و"التضامن" 03.08.2012

يسعى المسلمون في ألمانيا لإحياء أجواء رمضان التي اعتادوا عليها في أوطانهم من خلال مشروبات خاصة أو أغان قديمة. وفي بعض الزيجات المختلطة يقرر شريك الحياة غير المسلم الصوم احتراما للطرف الآخر.
Jedes Jahr gibt es in Ramadan ein gemeinsames Fastenbrechen an der RWTH Aachen, die wird von IMSU organisiert. Copyright: Iman Soliman

كيف يحتفل المسلمون في ألمانيا بشهر رمضان؟ 13.08.2011

يتميز شهر رمضان في الدول العربية بأجواء خاصة يمكن للمرء ملاحظة مظاهرها على وجوه الناس وفي الشوارع وكل مكان. ورغم افتقاد المسلمين في ألمانيا لتلك الأجواء الاحتفالية، إلا أنهم يحاولون تعويضها ولكن بطريقتهم الخاصة!
Muslim pilgrim prays during the annual Hajj at al-Noor mountain, Mecca, Saudi Arabia on 06 December 2008. Around three million Muslim pilgrims are expected to attend this year. EPA/JAMAL NASRALLAH +++(c) dpa - Bildfunk+++ Verwendung nur in Deutschland, usage Germany only

أجواء رمضانية من ألمانيا في صور 10.08.2010

يعتبر شهر رمضان في ألمانيا فرصة لإطلاع غير المسلمين على جانب من الثقافة الإسلامية وبعض طقوس هذا الشهر من صيام وإفطار ومن ثم الاحتفال بعيد الفطر. ويعيش في ألمانيا نحو أربعة ملايين مسلم، يمارسون شعائرهم الدينية بحرية.
A Palestinian Muslim girl looks out from her family house which is decorated with festive lights during the holy fasting month of Ramadan, in the West Bank city of Ramallah, Monday, Sept. 8, 2008. Ramadan, is the month where devout Muslims fast from dawn until dusk. (AP Photo/Muhammed Muheisen)

رمضان في ألمانيا - موائد رمضانية تبحث عن نكهة الروحانية 21.08.2009

بدأت في البلدان الإسلامية الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان بتحضير أطيب الأكلات وتبادل التهاني بين الناس. لكن هذه الاستعدادات الرمضانية تختلف لدى المسلمين في ألمانيا وتأخذ طابعا خاصا تتداخل فيها المشاعر والأجواء.
مزيد من المقالات