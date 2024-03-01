رمضان عبر العالم.. مناسبة خاصة لملياري مسلم رغم اختلاف الجغرافيا
رمضان مناسبة خاصة لحوالي ملياري مسلم عبر العالم. المناسبة لا تحمل فقط بعدا دينيا، بل أيضا أبعادا ثقافية واجتماعية تدخل في صميم تقاليد المجتمعات الإسلامية. فيما يلي نظرة مصورة على هذه التقاليد عبر عدة قارات.
فرانكفورت سباقة للاحتفال بشهر الصيام
في سابقة هي الأولى من نوعها، تمت إضاءة وسط مدينة فرانكفورت الألمانية احتفالاً بشهر رمضان. وتذهب بعض التقديرات إلى أن المسلمين يشكلون نحو 15 بالمائة من سكان المدينة التي تعد العاصمة المالية لألمانيا. وقالت عمدة فرانكفورت نرجس إسكنداري-غرونبرغ إن الإضاءة تعبر عن التعايش السلمي وهي تهدف إلى إرسال إشارة للسلام والتآخي وإلى رفض الإقصاء والكراهية.
رمضان حيث أكبر أقلية مسلمة في العالم
في حيدر آباد، رابع أكبر مدينة في الهند، يجلس طلاب القرآن الشباب منحنيي الظهر فوق النصوص الدينية خلال رمضان، لتعلم تلاوة القرآن ومعرفة المزيد عن الأركان الخمسة للإسلام. المسلمون في الهند أقلية، لكنها أكبر أقلية في العالم بحوالي 200 مليون مسلم، أي أكبر بكثير من تعداد بلدان مسلمة، كبلدان شمال إفريقيا مجتمعة.
رمضان بطعم المعاناة في غزة
تخيّم ظلال الحرب على رمضان في قطاع غزة. كانت قطر ومصر والولايات المتحدة تجري مفاوضات لوقف إطلاق النار المؤقت لأسابيع، لكن المحادثات انهارت قبل بداية شهر الصيام. أطفال في دير البلح في قطاع غزة ينسون معاناتهم لفترة ويلعبون بفقاعات الصابون، وسط ظروف مأساوية، خصوصاً قلة الطعام وانهيار القطاع الصحي وسقوط الكثير من الضحايا.
رمضان بنكهة خاصة في تركيا
في تركيا التي شهدت ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، بلغت نسبة التضخم في فبراير/شباط 2024 وفقًا للبيانات الرسمية أكثر من 70 بالمئة. بعض العائلات تخشى من عدم القدرة على توفير مائدة الإفطار بشكل كاف. لكن رمضان في شوارع إسطنبول تبقى له جمالية كبيرة، حيث تشارك العائلات إفطارها ويتقاطر آلاف المصلين على المساجد لصلاة التراويح.
الفوانيس.. بصمة مميزة في مصر
يهتم المصريون بشراء فوانيس رمضان قبل وخلال بداية شهر رمضان. يستخدم الفانوس للديكور خلال الشهر، وتعطي الفوانيس مناظر جميلة ليلاً في الحارات الشعبية المصرية. صناعة الفوانيس هي صناعة تقليدية ضاربة القدم في مصر، لكنها بدأت تشكو "غزوا صينيا" يهدّد الصناعة المحلية. في حي السيدة زينب بالقاهرة يوجد أكبر أسواق الفوانيس في مصر.
اختلاف حول تحديد بداية الشهر
يختلف بداية شهر الصيام قليلاً من بلد إلى آخر، فهناك دول تعتمد رصد الهلال فلكيا وأخرى بالعين المجردة. ففي إندونيسيا على سبيل المثال تراقب فرق في أكثر من 100 منطقة السماء بالمناظير لتحديد بداية الشهر الكريم. الشهر هذا العام شهد اختلافاً في تحديد بدايته بسبب التنوع الجغرافي وكذلك طريقة الرصد. جل الدول العربية أعلنت رمضان الاثنين، وأخرى أعلنته الثلاثاء.
رمضان بظل انتخابات رئاسية في السنغال
يجلس مسلم سنغالي مؤمن بصمت في مسجد شبه خالٍ من الناس في ليلة ما قبل بداية رمضان، قبل حلول موعد الصلاة. المسجد الضخم "مسالك الجنان" في داكار هو واحد من أكبر مساجد غرب أفريقيا. في السنغال، يأتي رمضان في خضم الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المؤجلة. غالبية السكان في السنغال مسلمون، ورمضان يمثل مناسبة خاصة لهم.
صلاة في ساحة تايمز سكوير نيويورك
تجمع العشرات من المسلمين المؤمنين في بداية رمضان بساحة تايمز سكوير في نيويورك. يؤدون معًا صلاة التراويح، وهي صلاة ليلية خاصة في رمضان. على الرغم من البرد، "جاء المسلمون من كل مكان" للتجمع هنا، كما يروي المشاركون. يوجد حوالي 3.5 مليون مسلم في الولايات المتحدة.