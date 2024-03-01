في تركيا التي شهدت ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، بلغت نسبة التضخم في فبراير/شباط 2024 وفقًا للبيانات الرسمية أكثر من 70 بالمئة. بعض العائلات تخشى من عدم القدرة على توفير مائدة الإفطار بشكل كاف. لكن رمضان في شوارع إسطنبول تبقى له جمالية كبيرة، حيث تشارك العائلات إفطارها ويتقاطر آلاف المصلين على المساجد لصلاة التراويح.