ركود مستمر وتعافي متأخر.. الاقتصاد الألماني أضعف من المتوقع!

بعد توقعات بتحقيق نمو اقتصادي في 2024، قال البنك المركزي الألماني إن الوضع الاقتصادي يبدو حاليًا أضعف من المتوقع، مشيرًا إلى أن الربع الأول من العام الجاري قد يسجل ركودًا "على أفضل تقدير".

أشارت تقديرات البنك المركزي الألماني إلى أن فترة الضعف في الاقتصاد الألماني ستستمر في العام الجديد مؤقتًا. وفي تقريره الشهري الخاص بكانون الثاني/ يناير الجاري، والذي تم نشره اليوم الجمعة (26 كانون الثاني/يناير 2023)، كتب البنك المركزي الألماني: "بوجه عام، يمكن للأداء الاقتصادي في ألمانيا أن يسجل ركودًا على أفضل تقدير في الربع الأول من عام 2024"، مشيرًا إلى أن التعافي الاقتصادي المتوقع سيتأخر بذلك.

وقال البنك في التقرير: "بشكل عام، تبدو الحالة الاقتصادية في الوقت الحالي أضعف بشكل طفيف مما كان متوقعًا لها في تنبؤات كانون الأول/ديسمبر. لم تتأكد بعد الدلائل على أن الطلب الصناعي الخارجي قد بلغ أدنى مستوى له بالفعل".

تجدر الإشارة إلى أن التوقعات التي نشرها البنك المركزي الألماني في منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي أشارت إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيحقق في عام 2024 نموًا بنسبة 0,4 بالمائة بعد الانكماش الذي سجله في 2023.

وتوقع البنك أن يحقق الاقتصاد الألماني على المدى البعيد نموًا نسبيًا بنسبة 1,2 بالمائة في عام 2025 وبنسبة 1,3 بالمائة في عام 2026.

وكانت البيانات الأولية للمكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا أشارت إلى أن الاقتصاد الألماني سجل ركودًا في العام الماضي حيث ذكر المكتب أن إجمالي الناتج المحلي الألماني انخفض في 2023 بنسبة 0,3 بالمائة مقارنة بعام 2022 بعد تعديل الأسعار.

ووفقًا للتقديرات، كان إجمالي الناتج المحلي الألماني سجل في الربع الختامي من العام الماضي انكماشًا بنسبة 0,3 بالمائة مقارنة بالربع السابق عليه بعد أخذ العوامل الخاصة بالأسعار والعوامل التقويمية في الاعتبار.



م.ع.ح/ع.ج (د ب أ)