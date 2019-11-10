رقم مميز لمولر يدخله تاريخ القرن مبكراً

حطم توماس مولر يوم السبت الماضي في لقاء بايرن مع دورتموند رقما مهما في تاريخ الدوري الألماني، إذ بلغ عدد تمريراته الحاسمة لزملائه التي نتج عنها أهداف 101 تمريرة. إذ مرر كرة عرضية وصلت إلى سيرجي غنابري في الدقيقة 45 من المباراة، والذي سجل فيها هدف بايرن الثاني، وهي التمريرة الحاسمة رقم 100 لمولمر. ثم عاد ومرر كرة أخرى في الدقيقة 75 إلى الهداف ليفاندوفسكي الذي حطها بيمناه في شباك دورتموند.

مولر سجل أيضا رقما مميزا آخر في المباراة التي اكتسح فيها بايرن غريمه دورتموند بأربعة أهداف نظيفة، فقد كانت هذه المباراة رقم 501 للاعب البالغ من العمر 30 عاماً. وبعد تولي هانسي فليك تدريب البافاري عاد مولر إلى التشكيلة الأساسية في الفريق، بعد أن كان يجلس على دكة الاحتياط خلال فترة تدريب نيكو كوافتش للفريق. وظهر الفريق البافاري بشكل مختلف تماما عن المباريات السابقة.

ويأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد التمريرات الحاسمة الفرنسي لاعب بايرن السابق فرانك ريبيري بـ92 تمريرة، ثم غونزالو كاسترو الألماني من أصل إسباني، لاعب شتوتغارت بـ67 تمريرة حاسمة.

وضمن القائمة التي تضم 20 لاعباً، لاعبون مثل ماكرو رويس (62) تمريرة، باستيان شفاينشتايغر (55 تمريرة) ، الهولندي أرين روبن (53) تمريرة، وحتى البولندي ليفاندوفسكي (41) تمريرة.

ومنذ موسم عام 2004/ 2005 بدأت الكرة الألمانية بتسجيل إحصائيات تخص كل لاعب في الدوري.

عباس الخشالي