رقم مميز لمولر يدخله تاريخ القرن مبكراً

حطم توماس مولر يوم السبت الماضي في لقاء بايرن مع دورتموند رقما مهما في تاريخ الدوري الألماني، إذ بلغ عدد تمريراته الحاسمة لزملائه التي نتج عنها أهداف 101 تمريرة. إذ مرر كرة عرضية وصلت إلى سيرجي غنابري في الدقيقة 45 من المباراة، والذي سجل فيها هدف بايرن الثاني، وهي التمريرة الحاسمة رقم 100 لمولمر. ثم عاد ومرر كرة أخرى في الدقيقة 75 إلى الهداف ليفاندوفسكي الذي حطها بيمناه في شباك دورتموند.
مولر سجل أيضا رقما مميزا آخر في المباراة التي اكتسح فيها بايرن غريمه دورتموند بأربعة أهداف نظيفة، فقد كانت هذه المباراة رقم 501 للاعب البالغ من العمر 30 عاماً. وبعد تولي هانسي فليك تدريب البافاري عاد مولر إلى التشكيلة الأساسية في الفريق، بعد أن كان يجلس على دكة الاحتياط خلال فترة تدريب نيكو كوافتش للفريق. وظهر الفريق البافاري بشكل مختلف تماما عن المباريات السابقة.
ويأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد التمريرات الحاسمة الفرنسي لاعب بايرن السابق فرانك ريبيري بـ92 تمريرة، ثم غونزالو كاسترو الألماني من أصل إسباني، لاعب شتوتغارت بـ67 تمريرة حاسمة.
وضمن القائمة التي تضم 20 لاعباً، لاعبون مثل ماكرو رويس (62) تمريرة، باستيان شفاينشتايغر (55 تمريرة) ، الهولندي أرين روبن (53) تمريرة، وحتى البولندي ليفاندوفسكي (41) تمريرة.
ومنذ موسم عام 2004/ 2005 بدأت الكرة الألمانية بتسجيل إحصائيات تخص كل لاعب في الدوري.
عباس الخشالي
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فرانك ريبيري
انهى فرانك ريبيري هذا الصيف اثني عشر عاماً من النجاح مع نادي بايرن ميونيخ. ومن حينها تتردد الشائعات حول الوجهة المقبلة للاعب الفرنسي. نادي آینتراخت فرانکفورت كان أولى الوجهات المرشحة، لكن مسؤولي النادي نفوا انتقال اللاعب. وقد ينتقل اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً إلى أستراليا، قطر، المملكة العربية السعودية. لكن اللاعب لم يستقر به الحال بعد.
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ياروسلاف دروبني
هل تنتهي مسيرة الحارس التشيكي مع الدوري الألماني بسبب قلة عروض الشراء؟ دروبني، الذي كان حارساً في الدوري الألماني لمرمى كل من نادي هيرتا برلين وهامبورغ ووفيردر بريمن. آخر محطة له كانت مع نادي فورتونا دوسلدورف. غير أنه شارك في ثلاث مباريات فقط بسبب إصابة في اليد.
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نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!
فرانکو دی سانتو
لا يمكن القول أن الموسم الماضي كان آخر موسم لفرانكو دي سانتو مع نادي شالكه. لأن الأمور كانت تسير معه على نحو جيد. خاض اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 30 عاماً ست مباريات فقط، وبعدها تعرض للإصابة. وفي فصل الشتاء، أُعير اللاعب إلى نادي رايو فايكانو الإسباني.
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نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!
دينيس آوغو
هل انتهى مشوار اللاعب بعد خوضه 257 مباراة خلال الدوري الألماني؟ بعد هزيمة شتوتغارت أمام اتحاد برلين، استبعد النادي اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، بدعوى أنه سنه ليس مناسباً للتشكيلة الجديدة. من جانبه لم يستاء آوغو، وتمنى حظاً سعيداً للنادي السابق وقال: "أتطلع إلى تحدٍ جديد!".
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نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!
برانيمير هرغوتا
لطالما اعتبر نجم كرة القدم السويدية، لكن الوضع الآن اختلف على برانيمير هرغوتا مع مدرب فريق فرانكفورت الجديد، أدي هوتر. بعد فترة قصيرة من توليه منصبه الصيف الماضي استبعد المدرب الجديد السويديين من تشكيلة الفريق. وبعد وقت قصير، بدأ اللاعب السويدي الآن البحث عن ناد جديد.
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نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!
غو جا تشول
أراد مارتن شميت مدرب فولفسبورغ الاحتفاظ باللاعب الكوري الجنوبي، الذي لعب دوراً مهماً في الفريق. لكن غو جا تشول، كان يريد مغادرة النادي بعد أربع سنوات ترك عقده ينتهي وعاد إلى بلده كوريا الجنوبية. وفي انتظار تعاقد جديد مع أحد الأندية، يحاول لاعب خط الوسط الحفاظ على لياقته.
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نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!
لويس هولتبي
بعدما طلب من نادي هامبورغ قبل وقت قصير من نهاية الموسم، عدم ترشيحه لمباراة مهمة، أوقف النادي الدولي السابق. وترددت أنباء حول حصول هولتبي على عروض من اليونان وتركيا. لكن في الوقت الحالي يتألق اللاعب مع النادي الجديد تحت إدارة مدرب ناديه السابق كريستيان تيتس الذي يدرب نادي روت ـ فايز اسن.
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نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!
جوليو دوناتي
في الواقع، هناك نقص في مدافعي الأجنحة الجيدين في البوندسليغا. الإيطالي جوليو دوناتي هو مدافع جناح، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً فشل في تحقيق انفراجة في باير ليفركوزن (2013-2016) ولم يعد يلعب دوراً رئيسياً في فريق ماينز منذ عام 2016. ويبدو أنه يريد الآن العودة إلى إيطاليا. ويقال إن نادي هيلاس فيرونا و كذلك إمبولي مهتمان بالحصول على خدماته.
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نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!
الكسندر ماير
لا يزال أليكس ماير معبود جماهير أينتراخت فرانكفورت. رغم ذلك لم يتلق اللاعب أي عقد في الصيف الماضي من فريقه. وبعد استراحة لمدة نصف عام، تعاقد ماير في الميركاتو الشتوي مع نادي سان باولي في دوري الدرجة الثانية، وكان ناجحا هناك للغاية فقد سجل ستة أهداف في 16 مباراة. ومع ذلك، افترقت الطرق في النهاية. اللاعب العملاق البالغ طوله 1.96 متر يتدرب الآن مجدداً في فريق في مسقط رأسه يلعب في دوري الدرجة الخامسة.
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نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!
جاستين إيلرز
قبل ثلاث سنوات كان جاستين إيلرز لاعباً مرغوباً فيه، فخطفه نادي فيردر بريمن من دينامو درسدن، حيث كان اللاعب هدافا لدوري الدرجة الثالثة هناك. لكن بسبب عدة إصابات خطيرة لم يخض إيلرز ولا مباراة واحدة مع بريمن. في عام 2018 غادر اللاعب فيردر بريمن، وأصيب عدة مرات، وهبط مؤخرا مع "شبورت فروينده لوته" من دوري الدرجة الثالثة. والآن يأمل في مواصلة مسيرته المهنية. أندرياس شتينتسيمونس/ إ.م