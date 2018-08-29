رقم قياسي جديد لكاسياس في دوري أبطال أوروبا

مباراة شالكه أمام بورتو ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ستشهد تحطيم حارس بورتو إيكر كاسياس رقما قياسيا من حيث المشاركة في دوري أبطال أوروبا. صاحب 37 عاما يشارك للموسم 20 في دوري الأبطال وهو إنجاز لم يسبقه إليه لاعب آخر.
وكانت بداية كاسياس مع الكأس ذات الأذنين في سبتمبر 1999 في مباراة جمعت فريقه السابق ريال مدريد بفريق أولمبياكوس اليوناني وانتهت بالتعادل ثلاثة أهداف لمثلها. وكان كاسياس يبلغ آنذاك 18 عاما.
وساهم الحارس المتألق في ذلك الموسم في فوز فريق ريال مدريد بلقب دوري الأبطال وكرر الإنجاز ذاته أعوام 2000 و2002 و2014. وفي عام 2015 غادر الفريق الملكي والتحق بفريق بورتو البرتغالي.
وبمشاركته في مباراة فريقه أمام بورتو (الثلاثاء 18 سبتمبر) سيكون كاسياس قد خاض 168 مباراة في دوري أبطال أوروبا وهو رقم قياسي أيضا لم يسبقه إليه أحد. فنجم يوفنتوس حاليا وريال مدريد سابقا كريستيانو رونالدو لعب 153 مباراة في دوري الأبطال في حين بلغت عدد مباريات تشافي في المسابقة ذاتها بـ 151 مباراة.
وأثنى حارس مرمى شالكه، رالف فيرمان كثيرا على كاسياس وقال على هامش مباراة فريقه مع بورتو "كاسياس مثل أعلى للكثير من الناس ومن بينهم أنا أيضا"، مضيفا "إنه حارس طبع لعبة كرة القدم".
من جهته أكد كاسياس، الذي توج مع المنتخب الإسباني بكأس الأمم الأوروبية 2008 و2012 وكأس العالم 2010، على أن الأهم بالنسبة له من الأرقام القياسية هو تحقيق ثلاثة نقاط في مباراة فريقه أمام بورتو. لكنه شكر حارس مرمى شالكه على كلمات الثناء التي قالها عنه.
هـ.د
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في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد
سقوط مرمى مدريد
في الأول من أبريل/ نيسان 1998 وقبل انطلاق صافرة مقابلة الذهاب في نصف نهائي البطولة الأوروبية بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند، تسلق مشجعون إسبان السياج وأسقطوه مع المرمى المثبت به. واستمر الوقت طويلا إلى حين استبدال المرمى. وانطلقت المباراة بعد تأخير دام 76 دقيقة، وانهزم دورتموند حينها باثنين لصفر.
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في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد
ليفاندوفسكي يسجل أربعة أهداف
في نصف نهائي نسخة 2012/2013 تحسن المستوى الكروي بالنسبة لبروسيا دورتموند، فتوالت الأهداف على ملعبة. وبأربعة أهداف هزم دورتموند "الملكيين" في مقابلة الذهاب في أبريل/ نيسان 2013. وفي كل مرة كان الهداف هو روبرت ليفاندوفسكي. وفي مقابلة الإياب انتصر ريال بهدفين لصفر، لكن دورتموند تأهل لمقابلة بايرن ميونيخ في النهائي.
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في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد
شفاينشتايغر يحتفظ بأعصاب هادئة
مواجهات ساخنة جمعت بين بايرن والريال: في 2012 انتقل الفريقان في نصف النهائي إلى لعب ركلات الترجيح. وبعدما لم تدخل الكرة الشباك في خمس من بين الركلات الثماني الأولى، أحرز قائد فريق بايرن شفايشتايغر الركلة الحاسمة ليفوز البافاري 3-1 ويصعد إلى النهائي، الذي خسره بعد بضع أسابيع أمام تشيلسي بضربات الجزاء أيضا.
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في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد
أنيلكا في تألق انفرادي
هزيمة مريرة سُجلت قبل اثني عشر عاما كذلك في النصف النهائي: البافاريون أرادوا بعد الهزيمة في المقابلة النهائية أمام مانشستير يونايتد في الموسم قبلها الظفر بالكأس. لكن ريال وضع حدا لهذه الأحلام بشخص نيكولا أنيلكا، الذي كان هدفه حاسما في مقابلة الإياب التي انتهت بهدفين لواحد لصالح الإسبان.
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في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد
انتقام ينس جرميس
إلى جانب أنيلكا في مايو 2000 سُجل اسم ينس جرميس في قائمة الهدافين. لاعب الوسط أخطأ بتسديد هدف في مرمى فريقه. وبعد سنة نجده ينتقم: في نصف النهائي قابل بايرن الريال. وفي مقابلة الإياب سجل جرميس الهدف الحاسم في المقابلة التي انتهت بهدفين مقابل واحد. البافاريون يصلون إلى النهائي ويفوزون بالبطولة الأوروبية على حساب فالنسيا الإسباني.
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في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد
مواجهة بارزة في ملعب بيرنابيو
مقابلة لا تُنسى جمعت بين بايرن وريال مدريد في عام 1987. كلاوس أوغنتالر يسجل هدفا في شباكه خطأ، ويغادر الملعب مبكرا بعد تلقيه البطاقة الحمراء. كما تطايرت أشياء أخرى، بينها قضيب حديدي ومطواة كادت أن تصيب حارس مرمى بايرن جان ماري بفاف. بايرن خسر المقابلة بصفر لواحد، لكنه تأهل بعد ذلك بفضل الفوز، الذي حققه في الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
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في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد
الهداف مولر يتلقى لكمات
اللاعب غيرد مولر يحسم ميزان القوة في الكأس الأوروبية لصالح البافاريين. في 1976 سجل في مقابلة الإياب في نصف النهائي هدفي النصر. وكأنه يرد بذلك على ما وقع ضده في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1-1، حيث اقتحم مشجع للريال الملعب ووجه لكمات له وللحكم أيضا.
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في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد
تسديدة زيدان
الجميع كان يترقب صافرة الاستراحة في نهائي البطولة الأوروبية عام 2002 بين مدريد وليفركوزن. إلا أن زين الدين زيدان تلقى كرة في منطقة العمليات ليسددها في الشباك ويحرز هدف الانتصار. وحاول لاعبو ليفركوزن بعد الاستراحة تدارك الموقف لكن النتيجة انتهت 2-1 للريال. ليحل ليفركوزن ثانيا أوروبيا مثلما فعل في الدوري والكأس الألمانيين.
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في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد
نظرة من زاوية خاصة
فريق مونشنغلادباخ مر تقريبا فقط بتجارب مريرة مع ريال. في مارس 1976 واجه غلادباخ الفريق الملكي في ربع نهائي الأندية أبطال الدوري. وبعد تعادل بهدفين لمثلهما في الذهاب بألمانيا، لعب حكم مقابلة الإياب، الهولندي ليو فان دير كروفت، دورا حاسما. حيث إنه لم يحتسب هدفين صحيحين لمونشنغلادباخ وانتهت المقابلة بالتعادل بهدف لمثله، ليخرج غلادباخ من السباق.
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في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد
الفوز بخمسة أهداف ليس كافيا
بوروسيا مونشنغلادباخ نجح في إحراز خمسة أهداف مقابل واحد في ذهاب ثمن النهائي بكأس الاتحاد الأوروبي 1985. لكن أمل المفاجئة اندثر بالنسبة إلى المدرب يوب هاينكس وفريقه في ملعب بيرنابيو، حيث سجل "الملكيون" أربعة أهداف لصفر وتأهلوا في آخر المطاف إلى النهائي.
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في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد
حمل ثقيل
وفي النهائي قابل ريال فريقا من الدوري الألماني، إنه فريق كولونيا، الذي سيطر على مجريات لقاء الإياب أمام جمهوره وانتصر بهدفين لصفر. لكن الوقت كان متأخرا للحلم جديا بأول لقب أوروبي. حيث إن كولونيا خسر مباراة الذهاب بـ1-5 بعدما كان متقدما بهدف لصفر. وبهذا يبقى الفوز في مقابلة الإياب مجرد عملية تجميل.
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في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد
مهرجان أهداف في كايزرسلاوترن
بعد هزيمة في الذهاب بثلاثة لواحد في مدريد، الوضع لم يكن إيجابيا بالنسبة إلى كايزرسلاوترن في ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1982. لكن في مقابلة الإياب تمكن اللاعب فريدهيلم فونكل من تسجيل هدفين في الشوط الأول. وبعد فترة الاستراحة استمر مهرجان الأهداف ليفوز كايزرسلاوترن في النهاية بخمسة أهداف لصفر، ويعود كاماتشو وشتيليكه وزملاؤهم إلى مدريد يملأهم الخجل.
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في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد
فارق كبير في الأداء
أينتراخت فرانكفورت لم تكن أمامه أية فرصة في 1960 في نهائي كأس أوروبا للأندية البطلة. فريق فرانكفورت سجل فعلا أمام 128 ألف متفرج ثلاثة أهداف، لكن ريال سجل سبعة. لم يكن هناك فريق ألماني في نفس مستوى الفريق الإسباني. والمقابلة تُعد إلى يومنا هذا إحدى أجمل المقابلات في تاريخ الكرة. الكاتب: أندرياس شتن-زيمونس/ م.أ.م