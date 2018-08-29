رقم قياسي جديد لكاسياس في دوري أبطال أوروبا

مباراة شالكه أمام بورتو ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ستشهد تحطيم حارس بورتو إيكر كاسياس رقما قياسيا من حيث المشاركة في دوري أبطال أوروبا. صاحب 37 عاما يشارك للموسم 20 في دوري الأبطال وهو إنجاز لم يسبقه إليه لاعب آخر.

وكانت بداية كاسياس مع الكأس ذات الأذنين في سبتمبر 1999 في مباراة جمعت فريقه السابق ريال مدريد بفريق أولمبياكوس اليوناني وانتهت بالتعادل ثلاثة أهداف لمثلها. وكان كاسياس يبلغ آنذاك 18 عاما.

وساهم الحارس المتألق في ذلك الموسم في فوز فريق ريال مدريد بلقب دوري الأبطال وكرر الإنجاز ذاته أعوام 2000 و2002 و2014. وفي عام 2015 غادر الفريق الملكي والتحق بفريق بورتو البرتغالي.

وبمشاركته في مباراة فريقه أمام بورتو (الثلاثاء 18 سبتمبر) سيكون كاسياس قد خاض 168 مباراة في دوري أبطال أوروبا وهو رقم قياسي أيضا لم يسبقه إليه أحد. فنجم يوفنتوس حاليا وريال مدريد سابقا كريستيانو رونالدو لعب 153 مباراة في دوري الأبطال في حين بلغت عدد مباريات تشافي في المسابقة ذاتها بـ 151 مباراة.

وأثنى حارس مرمى شالكه، رالف فيرمان كثيرا على كاسياس وقال على هامش مباراة فريقه مع بورتو "كاسياس مثل أعلى للكثير من الناس ومن بينهم أنا أيضا"، مضيفا "إنه حارس طبع لعبة كرة القدم".

من جهته أكد كاسياس، الذي توج مع المنتخب الإسباني بكأس الأمم الأوروبية 2008 و2012 وكأس العالم 2010، على أن الأهم بالنسبة له من الأرقام القياسية هو تحقيق ثلاثة نقاط في مباراة فريقه أمام بورتو. لكنه شكر حارس مرمى شالكه على كلمات الثناء التي قالها عنه.

هـ.د