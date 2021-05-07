 رقم قياسي- آلاف المهاجرين يصلون إلى جيب سبتة سباحة من المغرب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.05.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

رقم قياسي- آلاف المهاجرين يصلون إلى جيب سبتة سباحة من المغرب

ذكر مسؤولون إسبان أن نحو ثلاثة آلاف مغربي دخلوا سباحة وبشكل غير قانوني جيب سبتة الإسباني، ويأتي عبور المهاجرين من المغرب إلى سبتة في سياق توتر دبلوماسي بين مدريد والرباط بسبب استضافة إسبانيا لزعيم جبهة بوليساريو.

مهاجرون مغاربة يصلون سبتة

مهاجرون مغاربة يصلون سباحة جيب سبتة الإسباني

في وقت يشهد توترا دبلوماسيا متزايدا بين البلدين، قالت وسائل إعلام محلية الاثنين (17 أيار/مايو 2021)، إن عدة آلاف من المهاجرين من المغرب  وصلوا إلى منطقة سبتة الإسبانية في شمال أفريقيا عن طريق السباحة على طول الساحل في البحر الأبيض المتوسط من بلدة فنيدق المغربية.         

مختارات

استقبال إسبانيا لزعيم البوليساريو لأجل العلاج ليس سوى تجليا لغابة من الخلافات بين مدريد والرباط على عدة ملفات، منها نزاع الصحراء وملف الهجرة ورواسب تاريخية تعود لفترة الاستعمار وكذلك وضع مدينتي سبتة ومليلية.

فشلت الأمم المتحدة في مسعى آخر لتعيين مبعوث للصحراء الغربية بعد رفض جبهة بوليساريو ترشيح وزير الخارجية البرتغالي الأسبق لويس أمادو، لأنها لاحظت "ميله إلى المغرب". ووفق مصدر دبلوماسي، "يدفع الأمريكيون باتجاه تعيين مبعوث".

أعاد فيديو ظهر فيه أفراد الشرطة الإسبانية وهم يعنفون قاصرين مغاربة إلى الأذهان مشاهد الموت اليومية في المتوسط، الذي أصبح مرادفاً لمقبرة جماعية. مهاجر نيوز يسرد قصص قاصرين مغاربة، ويسلط الضوء على مخاطر الهجرة السرية.

 وقد تفاجئت السلطات في سبتة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 85 ألف نسمة، بتدفق المهاجرين. ويشار إلى أن الحدود البرية مع المغرب مسدودة بسياج معدني مزدوج ارتفاعه 10 أمتار ويصعب تسلقه. 

ولكن الشرطة المغربية لم تتدخل فيما كان  لا يقل عن 2700 شخص  قد سبحوا مسافة كيلومترين تقريبا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية والمغربية.
وقال متحدث باسم وفد الحكومة الإسبانية في جيب سبتة إن نحو ثلاثة آلاف مغربي دخلوا بشكل غير قانوني إلى الجيب الاثنين  وأضاف المتحدث أنهم وصلوا إلى سبتة سباحة وأن بينهم حوالي ألف قاصر.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، سجل وصول عدد متنام من المهاجرين الى الجيب الواقع شمال غرب المغرب بعدما غادروا الشواطئ المغربية التي لا تبعد سوى بضع كيلومترات جنوب سبتة، بحسب ما قال متحدث باسم شرطة سبتة لوكالة فرانس برس، مؤكدا ان هذا العدد غير مسبوق.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان إنها ستزيد الوجود الأمني في المنطقة وأوضحت أن البلدين اتفقا في الآونة الأخيرة على أن تعيد إسبانيا إلى المغرب أي شخص يدخل سبتة عن طريق البحر بشكل غير قانوني. وفي نهاية نيسان/أبريل، حاول حوالي مئة مهاجر العبور سباحة إلى سبتة من المغرب  في عطلة نهاية الأسبوع، ضمن مجموعات تضم من 20 إلى 30 شخصا. تم إعادة معظمهم إلى المغرب.

وفسرت وسائل الإعلام الإسبانية العبور الجماعي للمهاجرين إلى سبتة على أنه مؤشر على استياء المغرب من إسبانيا بسبب مصير إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو التي تطالب منذ عقود باستقلال الصحراء الغربية. وقال مصدر دبلوماسي إسباني لرويترز إن غالي يتلقى العلاج في مستشفى في إسبانيا.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي من إسبانيا لكن وزارة الخارجية المغربية أصدرت بيانا شديد اللهجة  الشهر الماضي استنكرت فيه ما قالت إنه قرار إسبانيا السماح لغالي بالدخول بهوية مزورة دون إبلاغ المغرب وقالت إن قرار إسبانيا سيكون له تداعيات على العلاقات بين البلدين.

والصراع في الصحراء الغربية  قائم منذ 45 عاما بين المغرب وجبهة بوليساريو، وتصنف الأمم المتحدة المستعمرة الإسبانية السابقة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" في ظل عدم وجود تسوية نهائية. وتطالب بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير بينما تقترح الرباط منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها.

ويحاول مهاجرون قادمون من المغرب ومن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من حين لآخر العبور إلى جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين شمال المملكة، عبر تسلق السياج الحديد المحيط بهما. ويشكل هذان الجيبان الإسبانيان الحدود البرية الوحيدة بين إفريقيا وأوروبا.

ز.أ.ب/ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 31:27

"حرب الدرونز"... فصل جديد من النزاع في الصحراء الغربية؟

مواضيع ذات صلة

Algerien - Westsahara - Polisario - Brahim Ghali

متهم بـ"التعذيب".. القضاء الإسباني يؤكد استدعاء زعيم البوليساريو 07.05.2021

أنهت المحكمة الإسبانية العليا جدل موعد مثول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي أمامها، وأكدت وجود موعد لذلك، إثر دعوى رفعها ضده أحد المنشقين عن جبهة البوليساريو، وذلك بعد تأكيد وجود زعيم الجبهة على الأراضي الإسبانية.

Symbolbild Marokko Afrika-Arabischer Gipfel

كيف فاقمت استضافة زعيم البوليساريو الخلاف المغربي- الإسباني؟ 29.04.2021

استقبال إسبانيا لزعيم البوليساريو لأجل العلاج ليس سوى تجليا لغابة من الخلافات بين مدريد والرباط على عدة ملفات، منها نزاع الصحراء وملف الهجرة ورواسب تاريخية تعود لفترة الاستعمار وكذلك وضع مدينتي سبتة ومليلية.

Symbolbild Marokko Afrika-Arabischer Gipfel

مدريد تقدم للرباط "تفسيرات" استقبالها لزعيم بوليساريو 05.05.2021

بعد تعبير المغرب عن "سخطه" من استقبال أمين عام جبهة بوليساريو، إبراهيم غالي، قدمت إسبانيا ما وصفته بـ"التفسيرات المناسبة" للمغرب، مؤكدة على حرصها على علاقات جيدة مع شريكها الأساسي في مكافحة الهجرة غير النظامية.