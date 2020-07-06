 رغم وفرة الشمس.. نقص مهول في فيتامين ″د″ لدى الأفارقة | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 06.07.2020

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صحة

رغم وفرة الشمس.. نقص مهول في فيتامين "د" لدى الأفارقة

من المعروف أن نقص فيتامين "د" منتشر في المناطق التي يغلب فيها الطقس الغائم غير المشمس. غير أن دراسة حديثة كشفت أن الكثيرين من سكان أفريقيا يعانون من نفس المشكلة رغم وفرة الشمس، فما السبب؟

صورة لثلاث فتيات على شاطئ في جنوب إفريقيا

صورة لثلاث فتيات على شاطئ في جنوب إفريقيا

سماء غائمة ممطرة ولا أثر للشمس في يوم من أيام أوائل يوليو/ تموز في ألمانيا هذا العام (2020)، يوم يفسر إلى حد كبير أسباب نقص فيتامين "د" لدى الكثير من لألمان: إنه ببساطة قلة أشعة الشمس، أحيانا حتى في فصل الصيف.

ويعاني أكثر من 30 في المائة من الألمان البالغين من هذه المشكلة، فيما تبلغ النسبة حوالي 40 في المائة في جميع أنحاء أوروبا. ويخضع مدى النقص في فيتامين "د" للتقلبات الموسمية، من بين أمور أخرى، إذ يكون العجز أكبر في فصل الشتاء مقارنة بالصيف.

دور الشمس الحيوي

يعتمد مستوى فيتامين "د" بشكل رئيسي على أشعة الشمس، فتلقي الجلد لما يكفي من الأشعة فوق البنفسجية يجعله قادرا على إفراز الفيتامين بنفسه. وحسب التقديرات، فإن نسبة تغطية حاجيات الجسم من فيتامين "د" عبر الغذاء يتراوح بين 10 و20 فقط.

لذلك من الواضح أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المشمسة من العالم لا يعانون مبدئيا من نقص هذا الفيتامين كأفريقيا، على سبيل المثال، حيث تشرق الشمس معظم الوقت. ومع ذلك، فإن دراسة كينية نشرت نتائجها في مجلة "لانسيت" الطبية، كشفت مفارقة مفادها أن أعدادا كبيرة من سكان البلدان الأفريقية يعانون من نقص من "فيتامين الشمس". في هذه الدراسة الضخمة حلل الباحثون 129 دراسة ضمت بيانات ما يقرب من 21.500 شخص من 23 دولة إفريقية مختلفة، وخلصوا إلى أن ثلت الأفارقة يعانون من نقص حاد في فيتامين "د".

يدرس الدكتور يورغ رايخرات، كبير أطباء عيادة الجلد في مدينة هامبورغ، موضوع فيتامين "د" منذ أكثر من 35 عاما. وهو لم يفاجأ بنتائج الدراسة، لكنه في المقابل لم يكن يتوقع أن يعاني كل هذا العدد الضخم من الأشخاص من نقص هذا الفيتامين في قارة مشمسة كأفريقيا.

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مدى خطورة نقض فيتامين "د"

يعتقد أصحاب الدراسة كما الدكتور رايخرات أنه من المحتمل أن يكون زحف التمدن والعمران وأسلوب الحياة الذي تغير لدى الكثير من الناس، سببا في نقص فيتامين "د" حتى في المناطق المشمسة، لأن الشمس لا تشمل أولئك الذين يعيشون ويعملون في فضاءات أو مكاتب مغلقة.

وكشفت الدراسة الكينية بإشراف الباحث ريغان موغيري أن نقص فيتامين "د" أقل حدة في المناطق الريفية، حيث تقوم الحياة بشكل رئيسي في الهواء الطلق. أما غير ذلك، فيمكن مقارنة العجز مع ما هو موجود في أوروبا.

وظائف فيتامين "د" الحيوية

نقص هذا الفيتامين، يمكن أن تكون له عواقب متفاوتة، بعضها واضح والآخر مستتر. ولا يوجد إجماع بين الخبراء، حول المستوى الذي يمكن فيه الحديث عن عجز أم لا. وبدلاً من ذلك، غالبًا ما يتم الاعتماد على معايير مختلفة كمرجعية لتحديد النقص من عدمه.

ويمكن الحديث عن نقص شديد نقص في فيتامين "د" عندما تكون كمية الفيتامين في لتر من الدم أقل من 30 نانومول (أي حوالي 12 نانوغرام لكل مليلتر).

وإذا انخفضت النسبة عن هذا الحد، فقد يؤدي ذلك إلى تشوهات عظمية شديدة ومؤلمة، وبالتالي إلى مرض الكساح في سن الرضاعة والطفولة وإلى تلين العظام عند البالغين. كما أن هشاشة العظام أيضًا يمكن أن تطون نتيجة لنقص فيتامين "د".

وبالإضافة إلى تنظيم مستوى الكالسيوم في الدم وأهميته في تكوين العظام، يتم ربط نقص فيتامين "د" أيضًا بأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع خطر الإصابة بالالتهابات، علاوة على مرض السكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان.

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ما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع فيتامين "د"؟

فيتامين صغير.. وتأثير كبير

يوضح الدكتور رايخرات قائلا إنه "خلال عشر السنوات الأخيرة، أُجريت أبحاث مكثفة حولفيتامين "د" كسبنا من خلالها معارف كبيرة"، مؤكدا أن العجز المستتر لفيتامين "د" له دور في مرض الكساح وفي أمراض أخرى كثيرة.

فيتامين "د" الذي يمتصه الجسم من خلال الإشعاع الشمسي أو الطعام ليس نشطا بيولوجيًا في البداية. ولا بد من بعض عمليات التمثيل الغذائي قبل تكوين الشكل النشط بيولوجيًا للفيتامين، ما يسمى بالكالسيتريول، في الكلى وإطلاقه في الدم من هناك.

أهمية أسلوب الحياة..

بنى الباحثون الكينيون دراستهم على أهمية فيتامين "د" من حيث وظيفته في جهاز المناعة. وكتب مؤلف الدراسة "أفريقيا تعاني من الأمراض المعدية وغير المعدية على سبيل المثال، القارة لديها أحد أعلى نسب مرض الكساح في العالم".

ومع ذلك، من غير المحتمل أن يؤدي نقص فيتامين "د" الفعلي أو المحتمل إلى دفع الناس لترك العمل في المكاتب ليتحولوا إلى مزارعين. كما أن ذلك لن يدفع البعض إلى التخلي عن الحجاب الديني للسماح لأشعة الشمس للوصول إلى البشرة.

يوليا فيرغين / ح.ز

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    ندين بقدرتنا على النظر في النهار والليل إلى عمل فيتامين إيه (A). كما يقي بشرة الجسم من خطر الأشعة فوق البنفسجية. ويسيطر على نمو العظام. ويحتاج الإنسان البالغ إلى 0.8 إلى 1 ميليغرام منه يوميا. يوجد الفيتامين في الجزر ولحم الدجاج وكبد العجل.

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    بيوتين

    فيتامين بيوتين مسؤول عن عمليات التمثيل الغذائي، وعن صحة الجلد والأظافر والشعر. يحتاج المرء منه بين 30 إلى 60 ميكروغرام يوميا. ونقصه يؤدي إلى تساقط الشعر والتهابات في الجلد ونقص الشهية، والشعور بالدوران وحتى علامات الاكتئاب. يوجد في صفار البيض والفول السوداني (الفستق) والجزر.

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    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بي 1

    مهم لصنع الطاقة ولعمل الجهاز العصبي وبناء الدم. ويحتاج الإنسان منه بين 0.6 إلى 1.4 ميليغرام يوميا. ونقصه يمكن أن يؤدي إلى نقص الدم وخلل في تبادل السكر في الدم، وارتباك في نقل الإشارات العصبية. يتواجد بكثرة في فول الصويا.

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    بي 6

    يدعى أحيانا بيردوكسين ويلعب دورا مهما في بناء البروتينات وتبادل السكر في الدم. ونحتاج بين 1 إلى 1.5 ميليغرام منه يوميا كي نحافظ على صحتنا. ونقصه يؤدي لفقدان الشهية ونقص الدم والتهاب الجلد. يتواجد بكثرة في فول الصويا وسمك السردين والبطاطا.

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    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بي 12

    أو (كوبالمين) مهم لبناء الدم ولانقسام الخلايا وللنظام العصبي. يحتاج الأطفال منه إلى حوالي 2 ميكروغرام والكبار إلى 3 ميكروغرام. متوفر في الجبنة عالية الدسم وسمك الرنجة.

  • Petersilie

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    سي

    الفيتامين الشهير "سي" يحمي الخلايا من الجسيمات الضارة، وهو مهم لالتقاط الحديد في الأمعاء. مسؤول عن تقوية العظام وبنائها وتبادل الكولسترول في الدم. نحتاج إلى 100 ميليغرام يوميا منه. نقصه يؤدي إلى سرعة الإصابة بالبرد والالتهابات ونزف في اللثة وسقوط الأسنان وضعف في تدفق الدم، والتهاب المفاصل وضعف العضلات. والبقدونس غني به.

  • Fischplatte mit Lachs und Aal

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    دي

    فيتامين مسؤول عن بناء العظام وقوتها وعن عمل العضلات والأعصاب. يُنتج فيتامين "دي" عن طريق أشعة الشمس الساقطة على الجلد. ونحتاج إلى 20 ميكروغرام منه يوميا. بيض الدجاج والسلمون وبعض الأسماك تحتوي على قدر كبير منه.

  • Olivenöl in einer Flasche, Oliven

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    "ي"

    مهم للنظام المناعي في الجسم. يتلقف الأجسام الضارة ويدمرها. كما أنه مهم في التمثيل الغذائي ولعمل النظام العصبي. نحتاج منه 12 ميليغرام يوميا. يحتوي زيت الزيتون على قدر كبير منه.

  • Nahrungsmittel

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    كي

    في حال الإصابة بجروح أو إجراء عملية فإن عدم توقف نزف الدم يحدث غالبا بسبب نقص هذا الفيتامين. يوميا يحتاج الرجال منه إلى 80 ميكروغرام، والنساء إلى 65 ميكروغرام، والأطفال إلى 10 ميكروغرام لكل كيلو غرام من وزن الجسم. يتوفر في السبانخ.

  • Hühner: Vom Ei zum Küken

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    حامض الفوليك

    فيتامين الجينات. يلعب دورا في بناء الحامض النووي DNA. بالإضافة إلى تكاثر الخلايا في الجسم وبناء النظام العصبي وبناء الدم. ونقصه خلال فترة الحمل يمكن أن يؤدي إلى عدم اكتمال النظام العصبي للجنين. عباد الشمس والبيض وكبد الدجاج تحتوي على كميات كبيرة منه.

    الكاتب: عباس الخشالي


 

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