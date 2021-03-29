 رغم هزيمة ″داعش″.. مأساة تشريد آلاف الإيزيديين لم تنته بعد | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

رغم هزيمة "داعش".. مأساة تشريد آلاف الإيزيديين لم تنته بعد

بعد سبع سنوات على التعذيب والسبي والقتل والتهجير بحق الإيزيديين من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية"، لا زال الكثير منهم يعيشون في المخيمات. داعم تنموي من ألمانيا يحاول تشجيعهم على العودة والبدء بحياة جديدة.

مخيم مام رشان للاجئين الإيزيديين في كردستان العراق

مخيم مام رشان للاجئين الإيزيديين في كردستان العراق

إلى يسار طريق طويل يمتد حتى الأفق بحر من الحاويات المتلاصقة. أعمدة نقل الكهرباء تخترق بحر الحاويات. سور يرسم حدود عالم مخيم مام رشان في شمال غرب محافظة نينوى في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي.

مختارات

سبعة أعوام مضت على نكبة الإيزيديين في العراق على يد تنظيم داعش الإرهابي. نحو 2700 منهم في قيد المجهول، وكثير من قاتليهم طلقاء. أما العودة إلى سنجار فتشوبها مخاوف من الجيران!

كان تحسين بك زعيم شعب مضطهد يعاني من الشتات في مختلف أنحاء العالم. أمير الإيزيديين توفي في منفاه بمدينة هانوفر الألمانية، ويُتوقع دفنه نهاية هذا الأسبوع في شمال العراق.

يترجل الصحفي الألماني يان يسن من سيارته لزيارة عائلة مظفر برجس ماتو. يعمل يان هنا خبيراً تنموياً لصالح مؤسسة كاريتاس الخيرية ويدير مشاريع عدة في شمال العراق.

سنة سادسة نزوح

مظفر إيزيدي في نهاية عقده الثالث. وجهه بشوش، بيد أن الأيام تركت ندوبها عليه ما جعله يبدو أكبر من سنه الحقيقي. مظفر أستطاع أن يفلت عائلته من ميلشيا تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابية ويقيمون منذ 2015 في المخيم.

ضوء أزرق غير مريح. أرضية من البلاستيك المقوى بلون الأشجار. مفاتيح معلقة على أحد جدران الغرفة. يجلس مظفر وضيوفه على فرشات ممدودة في أرض الغرفة التي لا تزيد مساحتها عن 10 أمتار مربعة.

أطفال مظفر وأطفال الجيران يحدقون في الزوار ويستمعون لأحاديث الكبار. تقدم زوجة مظفر الماء والشاي للضيوف وتسهر على رعايتهم.

مخيم مام رشان للاجئين الإيزيديين

ارتكب تنظيم داعش الإرهابي جرائم بحق أطفال الإيزيديين

مرارات محفورة في الذاكرة

يخيم الصمت على الغرفة. يمكن فقط سماع صوت مكيف الهواء. دخان السجائر يملأ المكان. يشبك مظفر يديه بعضهما ببعض ويأخذ نفساً عميقاً ويضغط على شفتيه ويبدأ بحكاية قصة مأساتهم للألماني يان يسن: "جاءت داعش إلى قريتنا في قضاء سنجار وأخذتنا أسرى وأرادت إجبارنا على تغير ديننا. ولكننا نجونا بأعجوبة وفررنا للجبال".

حالف الحظ عائلة مظفر؛ إذ أن حوالي 12 ألف إيزيدي تم اختطافهم أو قتلهم في الأسبوع الأول، حسب منظمة الإغاثة "يزدا". كما قضى آخرون خلال رحلة الفرار والتهجير. تم تلقين الأطفال الصغار بإيدلوجية التنظيم الإرهابي وتدريبهم ليصبحوا مقاتلين. أخذت الفتيات كسبايا أو تم تزوجيهن لرجال التنظيم. حتى اليوم هناك الكثير من المفقودين ولم يتم انتشال بقايا كل الضحايا من المقابر الجماعية.

هزم التنظيم الإرهابي في العراق عام 2017. ولكن يبقى السؤال: لماذا يعيش اليوم بعد حوالي خمس سنوات من الانتصار على التنظيم، حوالي 300 ألف إيزيدي كنازحين بعيدين عن ديارهم؟

مشاهدة الفيديو 42:30

ضحايا داعش المنسيون

انتهت الحرب وبقيت ندوبها

الجواب يعثر عليه المرء عند التوجه إلى سنجار، موطن الإيزيديين في شمال العراق.

عالم آخر في منطقة سيطرة الحكومة المركزية: أسلاك شائكة وأبراج مراقبة ورجال مدججون بالبنادق والأسلحة الرشاشة. بالكاد يعثر المرء على العشب أو الشجر. طبيعة صحراوية يتناثر فيها حطام السيارات المفخخة. بيوت فارغة وأكوام من النفايات. يشعر المرء بأنه في بلد آخر.

نقاط تفتيش كل بضع مئات من الأمتار. التوقف والانتظار ربما لساعات أمر معتاد. يترجل يان يسن من السيارة ليدخن سيجارة ولا يترك لإجراءات التفتيش أن تخرجه عن أطواره.

مشاهدة الفيديو 01:47

برنامج لتأهيل أطفال الإيزيدية المحررين من تنظيم "داعش"

الوضع الأمني

"في كل منطقة مشاكل تختلف عن المناطق الأخرى"، يقول المحلل السياسي النمساوي توماس شميدنقر، الباحث في قضايا الأقليات العرقية والدينية في الشرق الأوسط، في حديث مع DW.

يسود التوتر منطقة سنجار. الوضع الأمني معقد بسبب وجود ميلشيات لعدة أطراف، مثل "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تقول تركيا إنها تابعة لحزب العمال الكردستاني والتي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية، وقوات البشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق، والحشد الشعبي المدعوم من إيران، والقوات التابعة للحكومة المركزية في بغداد. وفوق كل ذلك تقصف تركيا بشكل منتظم المنطقة من الجو.

الوضع الأمني يشكل هاجساً كبيراً للعائدين الإيزيديين. "هناك الكثير من المقاتلين والداعمين لتنظيم الدولة الإسلامية في القرى العربية التي تقع مباشرة بجوار الإيزيديين. ليس مطروحاً بالنسبة لكثير من الناجين من الإبادة العودة إلى العيش بجوار مضطهديهم. ولكن عادت بعض العائلات إلى مدينة سنوني، حيث الوضع الأمني أفضل نسبياً"، يقول توماس شميدنقر.

بيت زجاجي لدعم عودة الإيزيديين لديارهم

الداعم التنموي الألماني يان يسن أمام بيت الزجاجي

المساعدة الإنسانية كخطوة أولى

قام الفاعل التنموي يان يسن بالمساعدة في إقامة بعض البيوت الزجاجية (دفيئة زراعية) كمشاريع تنموية للعائدين، "ندعم مشاريع لجعل بداية حياة جديدة للعائدين سهلة"، يقول يان وقد سطعت شمس ما بعد الظهيرة على وجهه وخلفه سلسلة جبال سنجار. بجانبه توجد بعض شجيرات الخضروات، بشكل رئيسي الخيار. تحت قدميه تظهر الشقوق في التربة الطينية كقاع نهر جفت مياهه. خراطيم الري تشق طريقها عبر البيت الزجاجي الذي تحتل أجهزة التدفئة أركاناً منه.

"إلى جانب الوضع الأمني الصعب ودمار البنية التحتية، تكمن المشكلة الكبرى في عدم وجود فرص عمل". يريد الداعم التنموي إثبات أن الحياة هنا ممكنة نسبية، حتى عندما لا يمكن للمرء كسب الكثير من النقود. يؤمن البيت الزجاجي للعائلة دخلاً بحدود 150 دولاراً ويمكن للعائلة أن تأكل من منتجاته أيضاً.

"الأمر يحتاج لحل سياسي تتفق عليه جميع الأطراف الفاعلة في منطقة سنجار. بدون ذلك لن يكون هناك حل سلمي"، كما يرى توماس شميدنقر.

لن تعود عائلة مظفر برجس ماتو إلى القرية قبل استتباب الوضع الأمني تماماً. الابن أجاد ذوو العشر سنوات وقد ارتدى قميص نادي برشلونة وساعة رقمية حول معصمه، لا يختلف للوهلة الأولى كثيراً عن الأطفال في ألمانيا. يبتسم أجاد بخجل كما لو أنه يطلب أكثر من المطلوب، لكنه يقول بقناعة واضحة، "كل ما أريده هو أن أعيش".

كريستينا شليك/خ.س

  • Yazidi women and girls stretch in lines after their cardio warm-up in preparation for a two-hour boxing session in Dohuk, Iraqi Kurdistan

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    "أخوات الملاكمة"

    تم إطلاق برنامج "أخوات الملاكمة" في أواخر عام 2018 من قبل لوتس فلاور، وهي منظمة غير حكومية بريطانية في كردستان العراق. على مدار خمسة أيام في الأسبوع تجتمع نساء وفتيات إيزيديات في دورة تدريبية لمدة ساعتين في مخيم روانجا. العديد منهن تعرضن للعنف الجسدي والنفسي والجنسي أثناء احتجازهن من قبل تنظيم "داعش" قبل وصولهن المخيم.

  • Yazidi women stand in line as they take turns hitting the upheld boxing gloves of Husna Said Yusef

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    تأهيل.. جسدي ونفسي

    لم تكن الملاكمة أول نشاط بدني تدرجه منظمة لوتس فلاور للنساء والفتيات داخل مخيم روانجا، لكنه كان الأكثر شعبية. وتقول فيان أحمد، المديرة الإقليمية للفريق: "لقد فكرنا أنه سيكون من الجيد لو عملنا على تأهيل النساء على المستويين الجسدي والنفسي".

  • Husna Said Yusef holds her gloves up while another girl practices a combination of different punches as she walks forward across the mat

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    تجاوز الطاقة السلبية

    "في كثير من الأحيان عندما أمارس الملاكمة، تقفز إلى ذهني اللحظات التي كنت أشعر فيها بالألم والاكتئاب بداخلي وأحاول التخلص منها من خلال الملاكمة"، تقول حسنة سعيد يوسف. تعيش حسنة وعائلتها في مخيم روانجا منذ أن هاجم داعش قريتها في سنجار في عام 2014. وعندما علمت عائلتها باقتراب داعش من منطقتهم، فروا إلى الجبال واختبأوا هناك لمدة أسبوع، حتى تمكنوا من الوصول إلى المخيم.

  • Yazidi women and girls do abdominal exercises to warm up before boxing class.

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    شغف الرياضة منذ الصغر

    لطالما أحبت حسنة سعيد يوسف، البالغة من العمر 18 عاماً، الرياضة. ومنذ صغرها كانت تمارس رفع الأثقال مع عمها في صالة الألعاب الرياضية المؤقتة في المنزل، لكن الملاكمة، كما تقول، شيء مميز. على الرغم من رغبتها في أن تصبح طبيبة ذات يوم، لكنها تقول: "في الوقت نفسه، لا أريد أن أترك الملاكمة".

  • A Yazidi girl rests while she waits for her turn to spar in the makeshift boxing ring in one of the trailers in Rwanga camp, Duhok, Iraqi Kurdistan

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    ترحيب بعد الرفض

    في البداية، لم تكن الكثير من العائلات في المخيم على استعداد للسماح للفتيات بحضور دروس الملاكمة. لكن بعد عدة أسابيع تنقل خلالها موظفو منظمة لوتس فلاور من منزل إلى منزل لشرح فوائد هذا النشاط البدني، بدأت الأمور تتغير. وتقول فيان أحمد: "لم نعتقد أن يلقى الموضوع هذا الترحيب الكبير خلال هذه الفترة القصيرة".

  • Two girls Yazidi girls spar with each other while Husna Said Yusef coaches them

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    داخل الحلبة

    في أبريل/ نيسان، عملت بعض النساء على تدريب أنفسهن في دروس الملاكمة، حتى يتسنى لهن تعليم الملاكمة للنساء والفتيات الأخريات داخل مخيمات أخرى في المنطقة. وبدأت حسنة سعيد يوسف تعليم الملاكمة للفتيات داخل مخيمها.

  • The girls help clean up after class by putting the gloves and protective gear back in their bags

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    فرصة ثانية

    عندما لا تكون هناك دروس للملاكمة، بإمكان الفتيات حضور دروس اللغة الإنجليزية أو " حكايات الأخوات" ، وهي حلقة دراسية للرواية المرئية. البعض منهن يكملن تعليمهن الثانوي بسبب انقطاعهن على الدراسة، بعد الهجوم على قراهن في عام 2014 من قبل داعش. والآن أصبح لديهن فرصة أخرى لإكمال تعليمهن. إعداد: فهرنيزا كامبانا (دهوك، كردستان العراق)/ ترجمة: إيمان ملوك


 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

لماذا يرفض المجتمع الإيزيدي أطفال المغتصبات من عناصر داعش؟  

مواضيع ذات صلة

Not everybody had time to escape when IS attacked the villages in Sinjar; many died, either executed or in fighting. It is described as the ‘Sinjar Massacre’ and is the 73rd genocide in the history of Yazidis. Dohuk, Iraq Copyright: Andreas Stahl, DW, Nord-Irak, November 2014

رغم القانون الجديد.. الخطر لا يزال يلاحق الناجيات الإيزيديات 29.03.2021

يمثل قانون الناجيات الإيزيديات بارقة أمل لإنصاف الإيزيديات اللواتي تعرضن للسبي والاختطاف والاستعباد من لدن عناصر "داعش" في العراق، غير أن المتأمل لأحوال البلد ولبنود القانون قد يتعرف على عدة نواقص.