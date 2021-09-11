رغم مشاركة رونالدو وبوغبا.. فريق مغمور يقصي مان يونايتد

رغم حضور جلّ نجومه، وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو، وعودة بول بوغبا، إلا أن مانشستر يونايتد خيّب آمال جماهيره وخرج في الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بضربات الترجيح أمام فريق ميدلزبره من المستوى الثاني "تشامبيونشيب" بركلات الترجيح 7-8.

وأخفق مانشستر يونايتد في الإبقاء على حظوظه بإحراز لقب محلي أول له منذ 2017. وانتهت المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، وأضاف المهاجم السويدي إيلانغا ضربة الجزاء الثامنة.

وبعد خروجه من الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة على يد وست هام (صفر-1) وتخلفه في الدوري بفارق 19 نقطة عن جاره مانشستر سيتي المتصدر بعد 23 مباراة لكل منهما، وصعوبة المنافسة على لقب دوري الأبطال، سيجد فريق الشياطين الحمر نفسه مجددا أمام صغر لقب هذا الموسم.

وكانت مسابقة الكأس التي لم يتوج بها منذ 2016، الأمل الوحيد ليونايتد بلقب محلي أول منذ 2017 حين أحرز كأس الرابطة في الموسم نفسه الذي توج خلاله بلقب "يوروبا ليغ" الأخير له أيضاً قارياً.

وفشل مانشستر في استثمار أفضليته وفرصه وحتى تقدمه في مباراة أضاع خلالها أيضاً ركلة جزاء عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو. وخاض الفريق المباراة بعودة الفرنسي بول بوغبا الذي خاض مباراته الأولى منذ الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها مع المنتخب الفرنسي.

وشهدت المباراة إدراج المدرب الألماني ليونايتد رالف رانغنيك الدولي التونسي الشاب جنبعل المجبري ضمن تشكيلة البدلاء، بعدما رُفِعَ ابن الـ19 عاماً الذي كان ضمن تشكيلة المنتخب التونسي في كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون، من فريق تحت 23 عاماً، لكنه لم يدخله في المباراة.

وسجل لمانشستر الهدف الأول عبر الإنجليزي جادون سانشو الذي كسر مصيدة التسلل إثر تمريرة طويلة من البرتغالي برونو فرنانديش، فسيطر على الكرة وتقدم بها قبل أن يسددها من زاوية صعبة جداً في شباك لوملي (26).

لكن ميدلزبره أدرك التعادل عبر مات كروكس بعد عرضية من البديل دانكن واتمور الذي لمس الكرة بيده اليسرى قبل التمرير، لكن الحكم احتسب الهدف.

ورغم تعيين مدرب جديد خلفا لأولي غونار سولشاير المقال، إلا أن مانشستر يونايتد لم يقنع كثيرا عشاقه رغم النتائج الإيجابية نسبيا التي حققها، وينتظر الفريق اختبار مهم أمام أتليتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال يوم 23 فبراير/شباط.

ع.ا/خ.س (أ ف ب)