رغم مشاركة رونالدو وبوغبا.. فريق مغمور يقصي مان يونايتد

رغم حضور جلّ نجومه، وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو، وعودة بول بوغبا، إلا أن مانشستر يونايتد خيّب آمال جماهيره وخرج في الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بضربات الترجيح أمام فريق ميدلزبره من المستوى الثاني "تشامبيونشيب" بركلات الترجيح 7-8.
وأخفق مانشستر يونايتد في الإبقاء على حظوظه بإحراز لقب محلي أول له منذ 2017. وانتهت المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، وأضاف المهاجم السويدي إيلانغا ضربة الجزاء الثامنة.
وبعد خروجه من الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة على يد وست هام (صفر-1) وتخلفه في الدوري بفارق 19 نقطة عن جاره مانشستر سيتي المتصدر بعد 23 مباراة لكل منهما، وصعوبة المنافسة على لقب دوري الأبطال، سيجد فريق الشياطين الحمر نفسه مجددا أمام صغر لقب هذا الموسم.
وكانت مسابقة الكأس التي لم يتوج بها منذ 2016، الأمل الوحيد ليونايتد بلقب محلي أول منذ 2017 حين أحرز كأس الرابطة في الموسم نفسه الذي توج خلاله بلقب "يوروبا ليغ" الأخير له أيضاً قارياً.
وفشل مانشستر في استثمار أفضليته وفرصه وحتى تقدمه في مباراة أضاع خلالها أيضاً ركلة جزاء عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو. وخاض الفريق المباراة بعودة الفرنسي بول بوغبا الذي خاض مباراته الأولى منذ الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها مع المنتخب الفرنسي.
وشهدت المباراة إدراج المدرب الألماني ليونايتد رالف رانغنيك الدولي التونسي الشاب جنبعل المجبري ضمن تشكيلة البدلاء، بعدما رُفِعَ ابن الـ19 عاماً الذي كان ضمن تشكيلة المنتخب التونسي في كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون، من فريق تحت 23 عاماً، لكنه لم يدخله في المباراة.
وسجل لمانشستر الهدف الأول عبر الإنجليزي جادون سانشو الذي كسر مصيدة التسلل إثر تمريرة طويلة من البرتغالي برونو فرنانديش، فسيطر على الكرة وتقدم بها قبل أن يسددها من زاوية صعبة جداً في شباك لوملي (26).
لكن ميدلزبره أدرك التعادل عبر مات كروكس بعد عرضية من البديل دانكن واتمور الذي لمس الكرة بيده اليسرى قبل التمرير، لكن الحكم احتسب الهدف.
ورغم تعيين مدرب جديد خلفا لأولي غونار سولشاير المقال، إلا أن مانشستر يونايتد لم يقنع كثيرا عشاقه رغم النتائج الإيجابية نسبيا التي حققها، وينتظر الفريق اختبار مهم أمام أتليتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال يوم 23 فبراير/شباط.
ع.ا/خ.س (أ ف ب)
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ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
كرة ذهبية.. سابعة!
رصَّع نجم برشلونة الإسباني السابق وباريس سان جرمان الفرنسي حالياً، الأرجنتيني ليونيل ميسي، سجله الناصع بالألقاب والجوائز بكرة ذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021 التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتصبح هي السابعة في مسيرته الاحترافية.
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ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
أول جائزة.. بعيداً عن برشلونة
أضاف ميسي جائزة هذا العام إلى نسخ 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 و2019 التي حصل عليها حين كان يرتدي قميص برشلونة قبل أن يخلعه باكياً هذا الصيف لينضم إلى باريس سان جرمان بعد 20 عاماً مع "البلاوغرانا".
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ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
منافسة شرسة
تفوق ميسي على مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والذي كأن الأقرب للفوز العام الماضي لولا إلغاء الحفل بسبب جائحة كورونا، ولاعب وسط تشلسي الإنجليزي الدولي الإيطالي جورجينيو، وأصبح بعيداً بكرتين ذهبيتين عن مطارده المباشر مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل سادساً هذا العام.
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ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
ضربة البداية
"البرغوث" الأرجنتيني، صاحب الموهبة الفذة انتقل من نادي "نيولز أولد بويز" الأرجنتيني، إلى برشلونة. وفي أول لقاء خاضه بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات علاجه، حيث اكتشف إصابته بنقص في هرمونات النمو. آنذاك كان عمر ميسي 12 عاماً وطوله 140 سنتمتراً ووزنه 40 كيلو غراماً.
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ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
أول مباراة مع الكبار
في أكتوبر/ تشرين الأول 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينيو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.
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ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
أفضل لاعب شاب في العالم
في عام 2005 حصل الفتى اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على الكثير من الشبان الموهوبين مثل واين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملاً جائزة الفتى الذهبي، وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك: البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في ملعب "كامب نو".
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ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
أفضل لاعب في العالم
شهد ميسي عصراً ذهبياً مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب وكان إلى جواره لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.
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ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
أرقام خارقة
بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ 34 لقبا، وسجل 672 هدفا في 778 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم سبع مرات ورنالدو خمس مرات فقط.
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ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز
"سأواصل القتال"
ميسي قال إنه كان قبل عامين (أثناء تتويجه السادس)، يفكر في أنه يقترب من سنواته الأخيرة على المستطيل الأخضر، "واليوم ها أنا أمامكم مجددا". ميسي أكد سعادته البالغة بالجائزة الجديدة وقال رداً على تساؤلات متكررة حول موعد اعتزاله: "أنا اليوم هنا وسعيد جدًا. أريد حقًا الاستمرار في القتال وتحقيق وتسجيل أهداف جديدة. لا أعرف عدد السنوات التي أمامي، ولكن آمل أن يكون هناك الكثير لأنني أستمتع كثيرا هذا العام".