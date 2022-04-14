رغم مرور شهر.. بيربوك لاتزال تعاني بسبب إصابتها بكورونا

كشفت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، أنها لا تزال تعاني من تداعيات إصابتها بعدوى فيروس كورونا حتى بعد مضي شهر على إصابتها بالمرض.

وفي تصريحات لمجلة "شتيرن"، اليوم الأربعاء (13 يوليو/ تموز 2022)، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر: "لقد طرحتني أرضا بالفعل رغم أخذ التطعيم أربع مرات، وقد استلقيت لمدة أسبوعين، وحتى الآن لا أستطيع أن أصعد أكثر من طابقين على قدمي".

وأضافت بيربوك (41 عاما): "لا يسعني إلا أن أدعو إلى ارتداء الكمامةعند الضرورة والاختبار، الاختبار، الاختبار".

وكانت بيربوك أجرت اختبارا للكشف عن كورونا في بداية حزيران/يونيو الماضي خلال زيارة لباكستان وجاءت النتيجة إيجابية كما ظهرت عليها أعراض إنفلونزا واضحة.

وعلى إثر ذلك ألغت مواعيدها في باكستان وألغت السفر إلى المحطتين الأخريين في جولتها حيث كانت تعتزم التوجه إلى اليونان وتركيا، وعادت إلى برلين ملتزمة بشروط العزل.

وفي ذات السياق، ثبتت إصابة زميلها، وزير الاقتصاد روبرت هابيك، بعدوى فيروس كورونا الأربعاء. فقد أعلنت متحدثة باسم الوزارة أن نتيجة اختبار سريع واختبار"بي سي آر PCR" جاءت إيجابية.

وذكرت المتحدثة أن هابيك الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار، بدت عليه أعراض البرد وأنه دخل في عزل.

ف.ي/ أ.ح (د ب أ)