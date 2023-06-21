رغم مذاقه اللذيذ.. احذر من تناول قاتل البوتاسيوم!

يعرف كثيرون أن شرب الكولا عادة ليس صحياً بشكل خاص. ومع ذلك فقد اكتشف الأطباء أن الكولا لا تسبب فقط مشاكل معروفة مثل تسوس الأسنان واضطرابات التمثيل الغذائي وفقدان العظام ومرض السكري، ولكن أيضاً نقص البوتاسيوم.

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على أي شخص يستهلك الكولا بكثرة يتقبل أن يعاني الجسم من نقص بوتاسيوم الدم، لأن محتوى البوتاسيوم في الدم ينخفض ​​بشكل خطير عند تناول الكولا، ما يعرض بالتالي وظائف العضلات الحيوية للخطر. ورغم أن الباحثين وجدوا أن تناول مكملات البوتاسيوم في نفس الوقت يؤدي إلى تعافي الجسم سريعاً، لكن يصعب أحياناً ربط أعراض نقص البوتاسيوم باستهلاك الكولا بإفراط.

وبحسب "فيم" الألماني عن حالات لأشخاص شربوا عدة لترات من الكولا يومياً على مدار سنوات ونُقلوا إلى المستشفى في نهاية المطاف بسبب الأعراض الشديدة. لكن هذه ليست حالات منعزلة غير شائعة، لأن كل شخص يشرب أكثر من لتر من الكولا يومياً لعدة أشهر يكون معرضاً للخطر.

إذا كنت تعاني من ضعف العضلات لفترة طويلة وترغب في شرب الكثير من الكولا، فعليك بالتأكيد إعادة النظر في استهلاكك. فقد وجد الأطباء أن النقص الخطير في البوتاسيوم ربما يكون ناتجاً عن مكونات السكر والفركتوز والكافيين.

ولسوء الحظ، لم يُعرف بعد أي المواد بالتحديد تلعب دوراً في هذا الأمر. كما ينصح الأطباء بعدم استخدام الكولا الخالية من الكافيين كبديل، لأنها قد تسبب هي الأخرى نقصاً في البوتاسيوم. وغالباً ما يسبب الفركتوز الموجود في الكولا الخالية من الكافيين الإسهال الذي يطرد أيضاً البوتاسيوم المهم للجسم. وبحسب موقع "لايف لاين" الألماني فإن البوتاسيوم عنصر حيوي له دور رئيسي في نمو العضلات والأعصاب وصحتها على وجه الخصوص، كما يلعب دوراً رئيسياً في نقل الإشارات إلى الخلايا.

ويتعافى معظم المرضى الذين يعانون من نقص البوتاسيوم بسبب استهلاكهم للكولا بسرعة باستخدام مكملات البوتاسيوم المختلفة والابتعاد عن شرب الكولا، ولكن يبقى أن نذكر أن نقص البوتاسيوم المزمن أيضاً ضار جداً بالصحة، إذ يجعل المريض عرضة لمضاعفات مثل عدم انتظام ضربات القلب، ساعتها تكون زيارة الطبيب أمر غير مفروغ منه.

وبحسب موقع "فوكوس" الألماني فإن من مصادر البوتاسيوم الغذائية: الفواكه كالمشمش والموز والكيوي والبرتقال والأناناس، والخضروات كالخضر الورقية والجزر والبطاطس، واللحوم الخالية من الدهون، والحبوب كالفاصوليا والمكسرات. وكل هذه الأصناف الغذائية مهمة في الحفاظ على مستوى صحي من البوتاسيوم في الجسم.

ع.غ

هذا الموضوع يحتوي على نصائح طبية وصحية مبنية على دراسات وأخبار طبية لكنه لا يشكل بأي حال من الأحوال بديلاً عن استشارة الطبيب ونتمنى السلامة للجميع!