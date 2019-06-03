 رغم عقوبات ترامب.. التنين هواوي يزيد أرباحه بشكل كبير | عالم المنوعات | DW | 31.07.2019

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منوعات

رغم عقوبات ترامب.. التنين هواوي يزيد أرباحه بشكل كبير

كان من المخطط أن تتأثر شركة هواوي الصينية بالعقوبات الأميركية فتخسر، لكن هواوي قلبت المعادلة وحققت أرباحاً غير متوقعة خلال النصف الأول من عام 2019 ، بجانب تجنيدها 10 آلاف مطور في مشروع "الخطة البديلة".

Die USA und China streiten um das große chinesische Konzern Huawei

خطة الرئيس الأميركي ترامب لمعاقبة شركة هواوي الصينية باءت بالفشل على ما يبدو. فبحسب تقارير اقتصادية وأرقام جاءت من الصين، لمس خبراء أن التنين الصيني لم يتأثر بعقوبات واشنطن على شركة الاتصالات الصينية العملاقة. ليس ذلك فقط، وإنما تمكن هواوي من زيادة أرباحها، بعكس ما توقع رجل الأعمال والرئيس ترامب.

إذ نقل موقع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية المتخصصة بشؤون الاقتصاد والتجارة أن أرباح هواوي للنصف الأول من العام الجاري 2019 قد بلغت أكثر من 401 مليار يوان، أي ما يقارب 52 مليار يورو، والذي يعني نموا وصل إلى نحو 23,2 بالمائة.

مختارات

خففت الحكومة الأمريكية بشكل مؤقت بعض القيود التجارية التي فرضتها الأسبوع الماضي على شركة هواوي الصينية في خطوة سعت إلى الحد من تعطيل عمليات الشبكة الحالية وأجهزتها في أنحاء العالم. (21.05.2019)

أكدت المجموعة الأميركية "غوغل" التي تزود معظم الهواتف الذكية بنظام التشغيل "أندرويد" أنها بدأت تعليق علاقاتها مع المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات "هواوي" التي تحذر واشطن من "خطرها" على الأمن القومي الأميركي. (20.05.2019)

ونقل موقع "غيغا" الألماني المتخصص بالتكنولوجيا إن ما يعادل 28.7 مليار يورو جاءت من أعمال تتعلق بمنتجات بيعت إلى المستخدمين النهائيين، والتي تشمل أساسا الهواتف الذكية. ونقل الموقع عن أحد مدراء هواوي قوله إن "المبيعات تراجعت بُعيد العقوبات الأميركية، ولكنها عادت للتعافي بعد فترة وجيزة".

ووفقا لهواوي، باعت الشركة 118 مليون هاتف ذكي في النصف الأول من عام 2019،  أي بزيادة قدرها 24 في المئة عن العام السابق. وبيّن التقرير الذي نشره موقع  "هاندلسبلات" أن أبرز الهواتف التي بيعت من هواوي هو جهاز Nova 5 ، الذي بيع منه خلال شهر واحد نحو مليوني قطعة في الصين وحدها. أما بالنسبة لهواتف هواوي المتوسطة الحجم ، مثل P20 Lite، فقد كان هذا الجهاز الأكثر مبيعا في ألمانيا العام الماضي. وذكر الموقع نفسه أنه رغم التعافي وعدم التأثر بالعقوبات الأميركية، فإن 10 آلاف مطور يعملون ليلا ونهارا في الخطة B والتي تعني كما يبدو التخلص من الاعتماد على التكنولوجية الأميركية في تشغيل الهواتف، خصوصاً بعد الخطوة التي أخذتها شركة غوغل مشغلة نظام أندرويد ضد الشركة ثم تراجعت عنها.

ويبدو أن محاولة ترامب لمعاقبة هواوي، دفعت الشركة إلى البحث عن بدائل بعيداً عن تكنولوجيا الشركات الأميركية، الأمر الذي سيفتح لهواوي أبوابا أخرى للنفع اقتصاديا وتقنيا قد يجعلها بذلك قادرة على كسر سيطرة شركات أبل وميكروسوفت وغوغل على قطاع أنظمة التشغيل.

عباس الخشالي

  • شيكولاته

    ما هي "الطاقة الرمادية" ولماذا يجب على المستهلك الالتفات إليها؟

    الشكولاتة

    إلى جانب الكهرباء التي نستخدمها في منازلنا ومكاتبنا، والوقود المستخدم في سياراتنا، فإننا نستخدم نوعاً آخر من الطاقة دون أن ندرك: فالطاقة المستخدمة لتصنيع وتغليف ونقل وتجهيز أحد المنتجات تعرف باسم الطاقة الرمادية. على سبيل المثال، يستهلك إنتاج قطعة واحدة من الشكولاتة ما يقرب من 0.25 كيلوواط /ساعة من الطاقة الرمادية. ويمكن استخدام نفس الكمية من الطاقة لطهي وعاء من المعكرونة حوالي 20 مرة.

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    ما هي "الطاقة الرمادية" ولماذا يجب على المستهلك الالتفات إليها؟

    المياه المعدنية

    يتطلب تحضير نصف لتر من المياه المعدنية المعبأة في زجاجات ما يقرب من 0.7 كيلوواط /ساعة من الطاقة الرمادية، وهو ما يعادل حوالي ألف مرة كمية الطاقة المستخدمة لتجهيز كمية مماثلة من ماء الصنبور. وتتطلب المنتجات التي يتم نقلها عبر مسافات طويلة الكثير من الطاقة الرمادية. ومع ذلك، فإن نقل البضائع المنتجة محلياً بواسطة السيارات عبر مسافات قصيرة قد يكون أكثر تلويثاً من النقل الجماعي لمسافات طويلة.

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    ما هي "الطاقة الرمادية" ولماذا يجب على المستهلك الالتفات إليها؟

    الكمبيوتر المحمول

    يبلغ إنتاج جهاز كمبيوتر محمول 1000 كيلو واط في الساعة من الطاقة الرمادية. وهذا يعادل 40 يومًا من التنظيف المستمربالمكنسة الكهربائية. إذا لم تؤخذ الطاقة الرمادية في الاعتبار في مقارنات استهلاك الطاقة، يمكن أن ينتج عن ذلك صورة مضللة.

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    ما هي "الطاقة الرمادية" ولماذا يجب على المستهلك الالتفات إليها؟

    الجينز

    يستهلك انتاج زوج واحد من الجينز القطني أكثر من 40 كيلو واط /ساعة من الطاقة الرمادية. وبنفس الكمية من الكهرباء، يمكنك مشاهدة 400 ساعة من التلفاز. عندما يتعلق الأمر بقياس الطاقة الرمادية، يؤخذ استخراج المواد الخام في الاعتبار، وهو ما يؤدي إلى ازدياد الطاقة المستخدمة في جميع عمليات الإنتاج.

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    ما هي "الطاقة الرمادية" ولماذا يجب على المستهلك الالتفات إليها؟

    منزل الأسرة

    يتطلب بناء منزل عائلي متوسط المساحة تبلغ مساحته 120 متراً مربعاً تقريباً ما يزيد عن 150 ألف كيلوواط في الساعة من الطاقة الرمادية. ويساوي ذلك استهلاك الكهرباء لعائلة مكونة من أربعة أفراد لمدة تقرب من 40 عاماً. يقول الخبراء أن كل يورو تنفقه الأسرة يساوى ما يقرب من كيلو واط / ساعة من الطاقة الرمادية.

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    ما هي "الطاقة الرمادية" ولماذا يجب على المستهلك الالتفات إليها؟

    الصحف

    يتطلب انتاج الصحيفة المتوسطة التي تزن حوالي 200 غرام حوالي 2 كيلو واط/ ساعة من الطاقة الرمادية. وبتلك الكمية من الطاقة يمكنك أيضاً صنع 150 كوباً من القهوة. وغالباً ما يكون من الصعب الحصول على البيانات المطلوبة لحساب الطاقة الرمادية – إذ قد تختلف النتائج بشكل كبير تبعاً للتفاصيل المتاحة حول تصنيع ونقل المنتجات.

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    ما هي "الطاقة الرمادية" ولماذا يجب على المستهلك الالتفات إليها؟

    الهواتف الذكية

    من أجل تصنيع ونقل وبيع الهاتف الذكي، نحتاج إلى 220 كيلو واط /ساعة من الطاقة الرمادية. وبنفس تلك الكمية من الطاقة، يمكنك أن تشحن بطارية هاتفك لمدة 50 عاماً. وتمثل الصعوبات المتعلقة بقياس الطاقة الرمادية عائقاً كبيراً أمام توفير هذه المعلومات للمستهلك.

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    ما هي "الطاقة الرمادية" ولماذا يجب على المستهلك الالتفات إليها؟

    الأحذية

    يستهلك إنتاج زوج واحد من الأحذية حوالي 8 كيلوواط /ساعة من الطاقة الرمادية. وهذا هو نفس مقدار الطاقة التي تستهلكها الثلاجة خلال أسبوعين. وتعد الطاقة الرمادية مساهماً رئيسياً في استهلاك الطاقة عالميا، فضلا عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون "الرمادية"، والتي تزيد بشكل كبير من البصمة الكربونية للعديد من المنتجات.

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    ما هي "الطاقة الرمادية" ولماذا يجب على المستهلك الالتفات إليها؟

    السيارات

    تستهلك السيارة المتوسطة الحجم حوالي 30 ألف كيلو واط/ ساعة من الطاقة الرمادية قبل أن تبدأ في الانطلاق على الطريق. ويساوي ذلك القيادة لمسافة تقرب من 36 ألف كيلومترا. ويلعب الاستيراد والتصدير دوراً حاسماً في مجالات الطاقة الرمادية، فإذا تم تصنيع سيارة في ألمانيا وتم تصديرها إلى بلد آخر، فيجب أن يتم تحميل الانبعاثات أثناء الإنتاج على هذا البلد وليس على ألمانيا.

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    ما هي "الطاقة الرمادية" ولماذا يجب على المستهلك الالتفات إليها؟

    ورق التواليت

    تشتمل لفة ورق التواليت المبيضة الخالية من الكلور على 20 كيلو واط في الساعة من الطاقة الرمادية. وبالتالي فإن لفة واحدة من ورق التواليت تستهلك طاقة بقدرغسل الملابس 20 مرة. إلا أن الطاقة الرمادية نادراً ما تكون في أذهان المستهلكين لأسباب منها قلة البيانات حولها. وعلى الرغم من ذلك، يجب على المستهلكين أخذ الطاقة الرمادية في الحسبان، إذا كانت الاستدامة مهمة بالنسبة لهم. س.م/ ميلينا جروندمان.


مختارات

ما هي "الطاقة الرمادية" ولماذا يجب على المستهلك الالتفات إليها؟

الطاقة الرمادية غير مرئية لنا - ومع ذلك فهي مهمة جدًا عندما يتعلق الأمر بقياس بصمتنا البيئية. وعدم أخذها في الاعتبار ينتج عنه صورة مضللة للموارد المستهلكة. (13.04.2018)  

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