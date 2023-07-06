 رغم طعمها اللذيذ.. أطعمة تسد الشرايين والأوعية الدموية! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 06.07.2023

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صحة

رغم طعمها اللذيذ.. أطعمة تسد الشرايين والأوعية الدموية!

أمراض القلب والأوعية الدموية تعد من أكثر أسباب الوفاة شيوعاً في ألمانيا. وغالباً ما يكون السبب هو سوء التغذية، لأن بعض الأطعمة رغم طعمها "اللذيذ"، تتسبب في "سد" الشرايين والأوعية الدموية.

استهلاك اللحوم بكثرة يشكل خطراً على القلب والأوعية!

استهلاك اللحوم بكثرة يشكل خطراً على القلب والأوعية!

التدخين واستهلاك الكحول وقلة التمارين الرياضية. كلها عوامل تتسبب في أمراض القلب والأوعية الدموية. لكن هل تعلم أن اتباع نظام غذائي غير صحي من بين هذه الأسباب؟

فرغم أن العديد من الأطعمة غير الصحية لذيذة المذاق للغاية، إلا أنها قد تتسبب لك في تراكم الدهون في الشرايين وانسدادها والتعرض للنوبات القلبية، بحسب موقع "inFranken" الألماني.

مذاقها لا يقاوم وأضرارها عديدة!

"اللحوم غير صحية". جملة لا يحبذ كثيرون سماعها. إلا أن اللحوم تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المشبعة والكوليسترول واستهلاكها يشكل خطراً على القلب والأوعية الدموية. كما تحتوي منتجات اللحوم المصنعة مثل النقانق أو اللحم المقددعلى الكثير من الملح.

وسبق أن صنفت منظمة الصحة العالمية (WHO)، النقانق  أيضاً على أنها "مسرطنة".

الجلد هو ألذ جزء في الدجاج المقلي؟ هو أيضاً أكثر شيء غير صحي منه، لأن جلد الدجاج المقلي وغيرها من الدواجن غني بالسعرات الحرارية والبروتينات الدهنية وبالتالي فهو غني بالدهون التي تسد الشرايين وتزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

البيض

لا يعتبر الجلد الجزء غير الصحي وحده من الدواجن، بل البيض أيضاً ضار. إذ تحتوي البيضة المتوسطة الحجم على خمسة غرامات من الدهون وما يصل إلى 280 مليغرام من الكوليسترول، أي أكثر من نصف الكمية اليومية الموصى بها.

منتجات الألبان

يأكل كثيرون منتجات الألبان عدة مرات في اليوم دون أن يدركوا مدى ضررها على صحتهم. لأنها يمكن أن تؤدي جميعها إلى ترسبات وانسداد في الأوعية الدموية، وخاصة منتجات الألبان كاملة الدسم. لهذا يمكن استهلاك البدائل قليلة الدسم.كما يمكن تجربة اللحليب النباتي من وقت لآخر، مثل حليب الشوفان. فوائده لا تقتصر على الصحة والمناخ، بل مذاقه رائع أيضاً!

الدهون المتحولة

الدهون المتحولة أو الأحماض الدهنية غير المشبعة. توجد هذه الدهون المتحولة بشكل أساسي في اللحوم واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والأطعمة المصنعة مثل المخبوزات وهي عامل خطر كبير بشكل خاص للإصابة بنوبة قلبية.

ومنذ عام 2021، وضع الاتحاد الأوروبي 2 غرام كحد أقصى من الدهون غير المشبعة بالأطعمة المنتجة صناعياً لكل 100 غرام من الدهون. ويحمي الحد الجديد المستهلكين من المستويات العالية من الدهون المتحولة و الأحماض الدهنية غير المشبعة.

المخبوزات والحلويات

المخبوزات و الحلويات تحتوي على القليل للغاية من مضادات الأكسدة والألياف، ولكنها تحتوي على مستويات عالية من الدهون المتحولة والدقيق المكرر والسكر المعالج صناعياً.و كل هذه المكونات يمكن أن تسد الشرايين وتضر بالصحة.

زيوت الطهي

تحتوي معظم زيوت الطهي في مطابخنا، مثل زيت عباد الشمس أو زيت الذرة، على مستويات عالية من الدهون المشبعة. يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز القلبي الوعائي ويمكن أن يؤدي إلى انسداد الشرايين.

الوجبات الخفيفة الشائعة مثل البطاطس المقلية أو الفول السوداني المحمص أو رقائق البطاطس تحتوي أيضًا على أحماض دهنية مشبعة ويجب تناولها بكميات صغيرة فقط. لهذا ينصح باستخدام الزيوت التي تحتوي على العديد من الأحماض الدهنية غير المشبعة، مثل زيت الزيتون أو زيت بذور اللفت.

السكر والمشروبات المحلاة

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر لها أيضاً تأثير سلبي على الشرايين. الحلويات بجميع أنواعها والمشروبات المحلاة تزيد من خطر زيادة الوزن وهي عامل رئيسي في تطور تصلب الشرايين وعامل خطر رئيسي للإصابة بنوبة قلبية.

إ.م/ أ.ح

  • في صور... متى تكون الدهون صحية للجسم؟

    مثيرة للجدل

    تعد الدهون مادة مثيرة للجدل. فالدراساتُ المخبرية أظهرت أن الدهون ترفع نسبة الكوليسترول في الدم وقد تتسبب في نوبات قلبية، كما أنها تؤدي إلى زيادة في الوزن. ورغم ذلك لا نستطيع الاستغناء عنها تماما وبشكل دائم.

  • في صور... متى تكون الدهون صحية للجسم؟

    أشكال مختلفة

    تعد الدهون مركبا كيميائيا بتركيبة معقدة وهي توجد بأشكال مختلفة، وتتميز بقدرتها الخارقة على الانتقال بسرعة شديدة من مكان إلى آخر.

  • في صور... متى تكون الدهون صحية للجسم؟

    الدهون الضارة

    يصنف خبراء التغذية الدهون في مجموعتين: دهون صحية ودهون غير صحية. الدهون الضارة هي التي تحتوي على أحماض دهنية مشبعة، كالتي تتواجد في النقانق واللحوم والزبدة ومنتجات الحليب الدهنية والجبنة، بالإضافة إلى الزيوت النباتية المهدرجة. هذه الأنواع ترفع من مستوى الكوليسترول في الدم وترفع من احتمال الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية.

  • في صور... متى تكون الدهون صحية للجسم؟

    الدهون غير الضارة

    أما الدهون الصحية فهي الأحماض الدهنية غير المشبعة والموجودة في الزيوت النباتية والمكسرات والسمك. وهي مفيدة للأوعية الدموية.

  • في صور... متى تكون الدهون صحية للجسم؟

    دهون ضرورية للجسم

    بعض الزيوت النباتية تحتوي على أحماض دهنية عديدة اللاإشباع "أوميغا ثلاثة". وهي أحماض ضرورية للجسم ولا يمكنه أن ينتجها بنفسه.

  • في صور... متى تكون الدهون صحية للجسم؟

    لا بد من تناول أسماك البحار

    تكثر دهون أوميغا 3 في أسماك البحار الدهنية لذا ينصح الأطباء بتناول السمك مرتين في الأسبوع. فهذا يحمي من الإصابة بنوبة قلبية ويقلل من آثار التقدم في العمر.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


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