رغم طرد بافارد.. بايرن يواصل انتصاراته وينفرد بصدارة الدوري الألماني

في ساعة متأخرة من مساء الجمعة (24 سبتمبر/ أيلول 2021)، فاز فريق بايرن ميونيخ على مضيفه غرويتر فورت بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وسجل أهداف بايرن ميونيخ توماس مولر في الدقيقة العاشرة ويوزوا كيميش في الدقيقة 31 وسيباستيان غريسبيك، لاعب فورت، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 68.

فيما سجل هدف فورت الوحيد سيدريك إيتن في الدقيقة 88.

وشهدت المباراة طرد بنيامين بافارد، لاعب بايرن ميونيخ، في الدقيقة 48، إثر تدخل قوي بحق غرين المنفرد.

والغريب في مباراة الليلة هو عدم تسجيل القناص ليفاندوفسكي أي هدف على عكس المباريات السابقة. ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن فولفسبورغ الذي يواجه السبت مضيفه هوفنهايم.

وتوقف رصيد فورت عند نقطة واحدة فقط في قاع الترتيب، بعدما مني بخسارته الخامسة مقابل تعادل واحد.

وتابع بايرن ميونيخ انتصاراته المتتالية بعد بدايته المتعثرة في مستهل مشواره مع مدرّبه الجديد يوليان ناغلسمان (تعادل في الجولة الأولى مع مونشنغلادباخ)، فحقق فوزه الثامن تواليا في مختلف المسابقات والخامس في الدوري.

هرج أمام مرمى فورت انتهى بهدف ثالث في شباك الفريق بنيران صديقة.

ووجه بايرن ميونيخ إنذارا شديد اللهجة الى دينامو كييف الأوكراني ضيفه الأربعاء المقبل في ميونيخ في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن المسابقة القارية العريقة.

وتقام بقية مباريات الجولة السادسة غدا السبت وبعد غد الأحد، فيشهد يوم السبت لقاءات أونيون برلين مع أرمينيا بيليفيلد، وباير ليفركوزن مع ماينز، وأينتراخت فرانكفورت مع كولونيا، ولايبزيغ مع هرتا برلين ثم بوروسيا مونشنغلادباخ مع بوروسيا دورتموند في ديربي شمال الراين ويستفاليا.

وتختتم هذه الجولة يوم الأحد بلقاءي بوخوم مع شتوتغارت، وفرايبورغ مع أوغسبورغ.



ص.ش/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)