رغم جهود الإطفاء.. حرائق الجزائر تستمر وعدد الضحايا يرتفع

في غياب حصيلة شاملة جديدة، تظهر التقارير التي أوردتها السلطات المحلية والحماية المدنية ووزارة الدفاع اليوم السبت (14 أغسطس/ آب 2021) أن نحو 90 شخصًا قضوا منذ الاثنين في الحرائق التي شهدتها الجزائر.

وقال مسؤولون جزائريون إن معظم هذه الحرائق "مفتعلة" وتم إلقاء القبض على بعض مشعليها. فيما يلقي خبراء وسكان باللوم على نقص الاستعدادات وتدابير الوقاية من جانب السلطات العامة أمام ظاهرة تتكرر كل عام، خاصة أن درجات الحرارة القصوى في إذكاء حرائق الغابات هذه.

ونظمت وزارة الدفاع السبت فعاليتين لتكريم 33 جنديًا قتلوا خلال إخماد الحرائق، الأولى في المستشفى العسكري بالجزائر العاصمة والثانية في قسنطينة في شمال شرق البلاد.

وأشارت الحماية المدنية الى أن 42 حريقا لا يزال مستمرا في 15 ولاية، بينها 14 حريقا في تيزي وزو وسبعة حرائق في بجاية بمنطقة القبائل الاكثر تضررا. وأضافت عبر تويتر أنه تمت السيطرة على تسعة حرائق في أربع ولايات.

تم إحصاء 100 حريق الخميس في مختلف أنحاء البلاد.

وأضافت الحماية المدنية أن مروحيات المجموعة الجوية للحماية المدنية والجيش نفذت 235 عملية قصف مائي، ناهيك عن 172 عملية قصف مائي في تيزي وزو وبجاية وجيجل.

وتدخلت قاذفتان فرنسيتان مائيتان وفرتهما باريس عبر الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى طائرة اتصال بشكل مكثف يومي الخميس والجمعة في منطقة القبائل.

ووصلت قاذفة مياة إسبانية السبت فيما يرتقب وصول الثانية في الساعات المقبلة، وفق الإذاعة الجزائرية الرسمية. كان تبون لفت إلى أنّ طائرة سويسرية مرتقب وصولها قريبا.

ونجحت الفرق في إخماد 43 حريقًا في 20 ولاية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بمشاركة ما يقرب من 7500 من عناصر الحماية المدنية مع 490 عربة إطفاء وثلاث مروحيات. كما حشد الجيش خمس طائرات هليكوبتر ثقيلة روسية من طراز ام-آي 26.

وذكر موقع مينا ديفينس المتخصص أن الجيش الجزائري يعتزم شراء ثماني قاذفات مائية روسية من طراز بيريف بي-200. وقالت وسائل إعلام محلية أن ثلاثًا منها من المتوقع أن تصل إلى الجزائر العاصمة قريبا.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن روسيا عرضت وضع أربع طائرات لإخماد الحرائق في تصرف الجزائر، ولكن "بسبب عدم وجود تصاريح التحليق من اليونان وقبرص" فقد تأخر وصولها. ومن المرتقب أن تحط في الجزائر "في الساعات القليلة المقبلة".

ع.ا/أ.ح ( أ ف ب)