 رغم جني أرباح ضخمة.. لماذا لا يدفع قطاع تصنيع الأسلحة ضرائب؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.05.2023

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سياسة واقتصاد

رغم جني أرباح ضخمة.. لماذا لا يدفع قطاع تصنيع الأسلحة ضرائب؟

منذ الحرب في أوكرانيا، ارتفع الإنفاق العسكري على مستوى العالم وتبعا لذلك جنى قطاع تصنيع الأسلحة مكاسب ضخمة. ورغم ذلك، لم يُدرج حتى الآن إمكانية فرض ضرائب على شركات السلاح. فلماذا بقي هذا القطاع معفيا من الضرائب؟

مناورة عسكرية أمريكية مع كوريا الجنوبية (20/12/2922)

سجل الانفاق العسكري ارتفاعا قياسيا في عام 2022، وفق معهد بجوث السلام السويدي

رغم زيادة تكاليف الحرب الروسية في أوكرانيا وخسائرها البشرية والمادية، إلا أنها مثلت فرصة انتعاش لشركات التسليح والدفاع فيما ضاعفت التوترات الجيوسياسية في بحر الصين الجنوبي من الإنفاق الدفاعي على مستوى العالم.

وقد كشفت أحدث الأرقام الصادرة عن  معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام  "سيبري" الرائد في رصد مبيعات الأسلحة العالمية، عن أن الإنفاق العسكري العالمي خلال العام الماضي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق بقرابة تريليوني يورو.

تزامن هذا مع تسجيل شركتي "رايثيون"و"لوكهيد مارتن" الدفاعيتين الأمريكتين عقود أسلحة قياسية خلال العام الجاري فيما بدأ قطاع الدفاع والتسليح في ألمانيا في جني أرباح كبيرة تاريخية، إذ تتوقع راينميتال، أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في ألمانيا، أن تصل مبيعاتها إلى 7.6 مليار يورو خلال العام الجاري مقارنة بأرباح بلغت 6.4 مليار يورو العام الماضي.

ولا يتوقف الأمر على راينميتال إذ سجلت شركة هنسولدت الألمانية لتوريد المعدات الدفاعية والتي تعد المسؤولة عن تزويد أوكرانيا بأنظمة رادار للدفاع الجوي، ارتفاعا في سعر أسهمها طوال العام الجاري مع زيادة الصفقات.

ضريبة الحرب

ولم تكن شركات الأسلحة الوحيدة التي استفادت من  الحرب في أوكرانيا  العام الماضي، حيث مازال الصراع نعمة لشركات النفط والطاقة التي حققت أرباحا قياسية وسط ارتفاع الأسعار في أعقاب الغزو الروسي.

وعلى وقع ذلك، فرضت العديد من الحكومات ضرائب مفاجئة  خاصة على الأرباح الفائضة لكبرى شركات النفط والطاقة بعد تعرضها لضغوط كبيرة وهو الأمر الذي أثار دعوات لفرض ضرائب على  شركات التسليح، بيد أن لوسي بيرود سودرو، مديرة برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد سيبري، قالت إن الأمر لم يُناقش بعد.

تتوقع راينميتال، أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في ألمانيا، أن تصل مبيعاتها إلى 7.6 مليار يورو خلال العام الجاري

تتوقع راينميتال، أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في ألمانيا، أن تصل مبيعاتها إلى 7.6 مليار يورو خلال العام الجاري

وأضافت في مقابلة مع DW "أعتقد أننا لم نصل إلى هذا الأمر إذ أن النقاش في الوقت الحالي عندما يتطرق الحديث عن صناعة الأسلحة في أوروبا ينحصر على زيادة الإنتاج لأن هناك حاجة كبيرة للمساعدة في إمداد أوكرانيا بالذخيرة والأسلحة وأيضا تجديد مخزون ترسانة أوروبا من الأسلحة".

وأفاد معهد سيبري باستمرار أكبر 100 شركة أسلحة في العالم في بيع الأسلحة خلال العام الماضي، بيد أن هذا النمو قد تأثّر بشدّة بسبب مشكلات تتعلق بسلاسل التوريد العالمية.

وفي هذا السياق، قالت سودرو إن الحديث عن فرض ضرائب على شركات التسليح بما يعني كبح جماح أرباحها سوف يبعث برسالة خاطئة. وأضافت "أعتقد أن فرض ضرائب مفاجئة سوف يبعث برسائل متضاربة إلى شركات التسليح  إذ لا يمكن الطلب منها بذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج وفي نفس الوقت يتم فرض ضرائب عليها. هذه رسالة متناقضة بعض الشيء في حالة المضي قدما في هذا الأمر".

دعم ضئيل

وفي ظل رغبة الحكومات الأوروبية في زيادة الإنفاق الدفاعي، فإن طرح فرض ضرائب على شركات التسليح  قوبل بزخم قليل.

فرغم أن بعض الأصوات داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي دعت إلى فرض ضرائب، إلا أن الأمر لم يتم نقاشه في ألمانيا أو في دول أخرى فيما يرجع ذلك إلى حساسية الوضع الأمني.

يشار إلى أن فرض ضرائب مفاجئة على شركات الطاقة كان مرجعه الأرباح الضخمة التي حققتها هذه الشركات.

أما فيما يتعلق بشركات التسليح، فرغم أنها حققت أرباحا سنوية العام الجاري تفوق أرباح العام الماضي بخمسة أضعاف، إلا أن هذه الأرباح تتضاءل مقارنة بمثيلاتها في قطاع الطاقة.

 ومع ذلك، قالت منظمة غرينبيس البيئية  إن فرض ضرائب على الأرباح الزائدة لشركات الأسلحة سيكون بالأمر "الملائم".

لا تلقى قضية فرض ضرائب على شركات التسليح الكثير من الدعم الشعبي رغم المظاهرات المنددة بالحرب

لا تلقى قضية فرض ضرائب على شركات التسليح الكثير من الدعم الشعبي رغم المظاهرات المنددة بالحرب

وفي مقابلة مع DW، قال الناشط في غرينبيس، ألكسندر لورتس، إن الاتحاد الأوروبي قد أقر "هذا الشكل من الضرائب العام الماضي على شركات الطاقة التي ارتفعت أرباحها بشكل كبير نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، لذا يجب أن يُطبق الأمر نفسه على الأرباح الإضافية التي حققتها شركات الأسلحة".

ماذا بعد انتهاء الحرب؟

ويرى مراقبون أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد أحدث تغييرات كبيرة في المشهد الأمني في أوروبا إذ اتسم الأمر بحساسية شديدة فيما دفع تصاعد التوتر بين الصين وتايوان إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي ذلك، قالت سودرو إن هناك إجماعا على كافة الأصعدة حيال "زيادة الإنفاق الدفاعي وجعله يتصدر الإنفاق العام، لذا أعتقد أن الناس يشعرون بأن الأمر يعد مبررا".

لكنها قالت إن الأمر سوف يتغير مع  قرب انتهاء الحرب، مضيفة "في حالة إسكات صوت البنادق في أوروبا وعودة السلام، فربما نشهد تغييرا في رأي الشعوب فيما قد يصاحب ذلك وجود تبرير أقل لأي زيادة في الإنفاق الدفاعي وهو الأمر الذي سيلقي بظلاله على أرباح شركات التسليح".

آرثر سوليفان / م.ع

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

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  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو


 

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