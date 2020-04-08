 رغم تهديد كورونا.. أسواق القات تواصل ازدهارها في صنعاء! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 02.05.2020

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ثقافة ومجتمع

رغم تهديد كورونا.. أسواق القات تواصل ازدهارها في صنعاء!

أغلقت معظم أسواق العالم أبوابها وقُيّدت حركة السكان لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن سوق القات في صنعاء يكتظ كعادته باليمنيين الآتين للتزود بالنبتة المخدرة غير مكترثين بقواعد التباعد الاجتماعي.

في الصورة رجلان يمنينان في صنعاء يمضغان ورق القات 12 كانون الثاني/ يناير 2012

تخزين القات موروث اجتماعي يتمسك به اليمنيون ولا يتخلون عنه مهما كانت الظروف

في اليمن، البلد الفقير الواقع في جنوب شبه الجزيرة العربية، والذي تمزقّه الحرب منذ ست سنوات، استهلاك نبتة القات أمر متوارث عبر الأجيال ويتمتع بشعبية بالغة لدى السكان.

علي الزبيري، الذي يرتاد سوق الجبلي يوميا لشراء حاجته من القات، لا يشعر بالخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك رغم

مختارات

في الوقت الذي تكافح فيه دول العالم كارثة فيروس كورونا بأنظمة طبية متطورة، يحذر الخبراء من كارثة قادمة في اليمن، التي تفتقر إلى أبسط شروط مكافحة انتقال الفيروس: الماء لغسل اليدين. (24.03.2020)

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تحذيرات الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية من تفشي فيروس كورونا المستجد في اليمن الذي سيؤدي لا محالة إلى كارثة إنسانية بسبب القطاع الصحي المنهار بفعل النزاع بين حكومة معترف بها متحالفة مع الجارة السعودية، ومتمردين مدعومين من إيران.

مطالب بعدم إغلاق أسواق القات

يقول الزبيري، وهو من سكان صنعاء لوكالة فرانس برس "نحن نطالب الحكومة بألا تغلق أسواق القات لأن الشعب اليمني يعتاش على القات. لكن يجب أن ينتقلوا إلى أسواق مفتوحة". ويضيف "إن قاموا بإغلاق أسواق القات، فصدقني أن 98 بالمائة من الشعب اليمني سيرفض هذا القرار".

وتشير التقديرات إلى أنّ نحو 90 بالمائة من الذكور البالغين يمضغون القات طيلة ثلاث إلى أربع ساعات يومياً في اليمن الذي يواجه ملايين من سكانه خطر المجاعة. وتقوم النساء أيضا بمضغ القات وكذلك الأطفال. ويتم مضغ القات في العادة في جلسات تضم مجموعة من الأشخاص يجلسون سويا لساعات في عملية تعرف محليا باسم "التخزين".

صورة من مظاهرة احتجاجية لمؤيدي حركة الحوثي في صنعاء بتاريخ 19.08.2014

اليمن: استهلاك القات وتخزينه حتى في المظاهرات الاحتجاجية

ومعروف في اليمن أن بعض الجلسات الحكومية تتخلّلها أحيانا عمليات مضغ للنبتة المخدرة. ويمكن رؤية رجال أمن في شوارع العاصمة وهم يقومون بعملية "التخزين" خلال أداء عملهم. وتكون عادة خدود هؤلاء منتفخة بفعل مضغ النبتة لفترة ثم إبقائها مخزنة خلف الخد الأيمن او الأيسر بحسب رغبة الشخص ليطول مفعولها.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تفرز عملية مضغ القات "مواد كيميائية" تعطي "مع الأمفيتامينات الماضغ نشوة معتدلة يقارنها البعض بالنشوة التي يوفّرها شرب القهوة القوية المفعول".

عدم الاكتراث بقواعد التباعد الاجتماعي

وفي زمن فيروس كورونا المستجد الذي استدعى تدابير عزل وإغلاق مشددة في دول كبرى، يبدو زوار سوق صنعاء وتجار القات غير مكترثين كثيرا بقواعد التباعد الاجتماعي، ويقوم باعة القات بفتح أكياس القات وعرض جودتها على الزبائن قبل الحصول على المال مقابلها.

واتخذ المتمردون الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة ومناطق أخرى في شمال البلاد، تدابير وقائية من الفيروس بينها إغلاق المدارس وتعليق رحلات الأمم المتحدة التي تحط في صنعاء. ولكن فشلت محاولات عدة قامت بها السلطات التابعة لهم في إغلاق أسوق القات.

ويرى مدير عام مكتب الصحة في صنعاء التابع للحوثيين، مطهر المروني، أن إغلاق سوق القات "يجب أن يكون مدروسا بعناية ويجب إيجاد حلول في حالة الإغلاق تضمن استمرار عيش الناس". وقد يكون أحد تلك الحلول التوصيل إلى المنزل بدل الذهاب إلى السوق، كما بدأ يفضل بعض محبي القات.

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ازدياد إقبال اليمنيين على القات في شهر رمضان لنسيان همومهم

 ويؤكد تاجر القات غالب الهصيمي، أنه بعد تفشي فيروس كورونا في دول الجوار وبينها السعودية وسلطنة عمان "أصبح التجار والسياسيون يخافون من انتقال العدوى إليهم (...) ويشترطون ألا يقوم أحد غيري بلمسه وأقوم بإرساله إليهم إلى المنزل".

 واختار عمر الإبي أن يطلب من تاجر القات الخاص به إيصال طلبيته إلى المنزل. ويقول "يقوم أكثر من خمسين شخصا بلمس كيس القات الواحد" في السوق، لذلك "القات الخاص بي يأتي إلى منزلي". ويضيف "لا سمح الله إذا وصل فيروس كورونا إلى اليمن فسيكون القات السبب الأول لانتشار الفيروس بشكل سريع جدا لأن أسواق القات فيها أكبر ازدحام للمواطنين".

وسجل اليمن حتى الآن ست إصابات بفيروس كورونا المستجد، بحسب وزارة الصحة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا. ويلجأ الكثيرون إلى بيع القات كمصدر رزق بعد أن انقطعت رواتبهم بسبب الحرب المتواصلة منذ منتصف 2014، ومن بينهم أحمد صالح الذي كان يعمل مدرسا في مدرسة حكومية ولم يحصل على راتبه منذ أربع سنوات.

القات مصدر دخل رئيسي

ويقول صالح لوكالة فرانس برس إن "إغلاق الأسواق بسبب فيروس كورونا سيؤدي إلى مجاعة. كثيرون من الناس يعتمدون على بيع وشراء القات" الذي "يعتبر مصدر الدخل الرئيسي" للكثيرين. وتصاعد النزاع في أفقر دول شبه الجزيرة العربية في آذار/مارس  2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للحكومة ولوقف تقدم المتمردين.

وقتل وأصيب عشرات آلاف المدنيين منذ بدء عمليات التحالف، فيما بات اليمن يعاني من انهيار تام في قطاعه الصحي، ومن نقص حاد في الأدوية والمياه النظيفة، ومن انتشار للأمراض كالكوليرا الذي تسبّب بوفاة المئات، في وقت يواجه ملايين من سكانه خطر المجاعة.

ع.ش/ع.ج (أ ف ب)

  • Die Äthiopischen Flüchtlinge Hamdiya, Ikram, Safeya (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    المحطة الأولى: جيبوتي

    يفصل مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه 30 كم بين اليمن وجيبوتي، لهذا السبب تعد جيبوتي بلد العبور الأول لكثير من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر اليمن. ينحدر معظمهم من إثيوبيا والصومال. الصورة تظهر 3 فيتات أثيوبيات بعد وصولهن إلى جيبوتي.

  • Der Ähiopische Flüchtling Barakat Youanas (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    المهاجرون القصر

    الرحلة عبر اليمن من القرن الإفريقي إلى السعودية واحدة من أسرع طرق الهجرة نمواً في العالم - على الرغم من اندلاع حرب ضارية في اليمن، ووصفت الأمم المتحدة الوضع في اليمن أكثر من مرة بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم". أغلب المهاجرين الذين يغادرون بلدان مثل إثيوبيا والصومال هم فتية. مثل هذا الصبي، الذي يبلغ من العمر 13 عاماً فقط، يغطّي عينيه لحمايتها من عاصفة رملية، بعد عبوره إلى جيبوتي من إثيوبيا.

  • Yemenitische Flüchtllinge auf einem Schiff auf der Flucht (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    عبور المحيط في قوارب متهالكة

    الوصول إلى اليمن عبر القرن الإفريقي يرتب على المهاجرين عبور المحيط. وغالباً ما يتم نقلهم في قوارب متهالكة وصغيرة جداً ما يعرض حياتهم للخطر. في كانون الأول/يناير 2019، ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، توفي ما لا يقل عن 52 شخصاً قبالة شواطئ جيبوتي. في هذه الصورة يظهر المهاجرون بعد وصولهم إلى وصلوا إلى شواطئ رأس العارة في منطقة لحج باليمن في أواخر تموز/يوليو من هذا العام.

  • Yemenitische Flüchtlinge auf einem Lastwagen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    انتهاك صارخ للحريات

    ما أن تنتهي الساعات الطويلة التي يقضيها المهاجرون على متن القوارب الخشبية المزدحمة والمتهالكة حتى يتم نقلهم في شاحنات بواسطة المهربين إلى مجمعات في الصحراء. ويمارس هؤلاء المهربين أبشع طرق التعذيب على المهاجرين والذي يعد انتهاكاً صارخاً يمس حريتهم.

  • Äthiopische Flüchtlinge im Yemen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    ابتزاز عائلات المهاجرين

    يقوم المهربون بسجن المهاجرين في سجون سرية، ثم يبتزون عائلاتهم في دفع ثمن إطلاق سراحهم. السلطات اليمنية لا تبذل أي جهد في سبيل وقف مثل هذه الأنشطة الإجرامية. يتعرض معظم المهاجرين إلى تعذيب يومي بالضرب أو التجويع، بينما تتعرض نساء وفتيات للاغتصاب على أيدي مختطفيهن، وفقاً لتقارير وكالة أسوشيتد برس.

  • Der Äthiopische Flüchtling Abdul-Rahman Taha, dessen Bein amputiert werden musste (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    تعذيب مروع

    عبد الرحمن مهاجر إثيوبي عمره 17 عاماً. بعد وصوله إلى رأس العارة، قام المهربون بحبسه وطلبوا أرقام هواتف الأشخاص الذين يمكنهم تحويل الأموال لإطلاق سراحه. أخبر خاطفيه أنه ليس لديه رقم. تعرض للضرب وتُرك دون طعام و ماء لعدة أسابيع. وفي إحدى الليالي، ضرب أحد المهربين ساقه بقضيب معدني. ورمى به في الصحراء. ليعثر عليه بعد ذلك سائق عابر وينقله إلى المستشفى حيث بترت ساقه هناك.

  • Fatma, Yacoub (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    حالة نادرة من الرأفة

    فاطمة وزوجها يعقوب وصلا إلى اليمن على متن قارب من جيبوتي برفقة طفليهما، وجود الطفلين معهما دفع المهربين إلى الرأفة بحالهما والإفراج عنهما. يسعى الزوجان للوصول إلى المملكة العربية السعودية، لكن ذلك سيكون شاقا عليهما خاصة وأنهما سيعبران طرقا صخرية وصحاري تضربها العواصف الرملية ودرجات حرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية.

  • Äthiopischer Flüchtling auf einer Liege im Yemen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    ملعب مدمر يتحول لملجأ مهاجرين

    يقع ملعب"22 مايو-أيار" لكرة القدم في مدينة عدن الساحلية معبر المهاجرين الشرقي. تحول هذا الملعب إلى ملجأ مؤقت للمهاجرين رغم تعرضه لدمار جزئي إبان الحرب. هذا المهاجر الإثيوبي البالغ من العمر 14 عاماً، يأخذ قسطا من الراحة على سرير في الإستاد بعد تعرضه لإيذاء جسدي أثناء رحلته إلى اليمن. قامت قوات الأمن بإيواء مهاجرين أسرتهم خلال جولاتها في الملعب.

  • Äthiopische Migranten kauen Qat (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    في مرمى النيران

    يسافر العديد من المهاجرين في اليمن الذين يرغبون في الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر محافظة الضالع، الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات من الساحل الجنوبي. البقاء في الضالع أو السفر من خلالها خطير جداً. لجأ هؤلاء المهاجرون في كوخ صغير في سوق القات. يبعد خط القتال الأمامي بين رجال القوات المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين بضع مئات من الأمتار. الكاتب: مارا بيرباخ/ حمزة الشوابكة


 

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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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