 رغم تطعيمهم بشكل كامل.. آلاف في ألمانيا يصابون بكورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.08.2021

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رغم تطعيمهم بشكل كامل.. آلاف في ألمانيا يصابون بكورونا

التطعيم الكامل مهم جدا للوقاية من خطر كورونا، لكن مع ذلك فإن الإصابة بالفيروس ممكنة الحدوث ونقل العدوى لشخص آخر محتمل. أرقام جديدة كشفت عنها ألمانيا تتحدث عن آلاف الإصابات لأشخص سبق تطعيمهم. لكن هل هذا الوضع مثير للقلق؟

فحص كورونا في برلين

خلال عملية فحص كورونا في برلين

لا يحمي التلقيح بالضرورة من عدوى كوفيد-19 بنسبة 100 في المائة. خلاصة تكرّرت أكثر من مرة، والآن تؤكدها الأرقام عبر العالم.

آخر الأرقام من ألمانيا، فرغم حصولهم على تطعيم كامل ومرور فترة الأسبوعين على الأقل على آخر جرعة، أصيب حوالي 11 ألفا من سكان ألمانيا بالفيروس، وفق ما كشفته بيانات معهد روبرت كوخ الألماني،  لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، والذي يتتبع بيانات كورونا على صعيد ألمانيا ككل.

لكن رغم ذلك، ففعالية التطعيم في ألمانيا، باحتساب نسب كل اللقاحات، تصل إلى 87 بالمئة. كما أن رقم 11 ألفا، يبقى ضعيفا مقارنة بعدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم الكامل في ألمانيا، والذي يصل إلى 47 مليونا من سكان ألمانيا، أي 56.6 بالمئة من مجموع السكان، وفق آخر احصائية.

مختارات

أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستوقف إتاحة فحوص فيروس كورونا بالمجان، ابتداء من أكتوبر، في محاولة لتشجيع الناس على تلقي التطعيم، وسط مخاوف من زيادة في الإصابات وتراجع قلة الاستعداد لتلقي اللقاح. وهناك من يعارض هذا القرار.

يشهد معدل الإصابات بكورونا مجددا ارتفاعا متصاعدا في ألمانيا ودول عدة، وتبعا لذلك تعمل السلطات المختصة على العودة نحو تشديد إجراءات التصدي للفيروس.

أعلنت ألمانيا وفرنسا عزمهما إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لكبار السن والأكثر عرضة للإصابة اعتباراً من أيلول/سبتمبر، في تجاهل لتوصية الصحة العالمية التي دعت إلى توجيه اللقاحات إلى الدول الفقيرة عوضاً عن ذلك.

تُسابق كثير من دول العالم الزمن من أجل المضي قدما في تلقيح شعوبها ضد فيروس كورونا المستجد. ويتطلع الملقحون للعودة إلى الحياة الطبيعية قبل انتشار الفيروس. لكن هل يمنع التلقيح انتقال العدوى؟

وما يقلّل المخاطر أن جلّ الإصابات الجديدة بكورونا من المطعمين لم تؤد إلى أعراض خطيرة، وفقط 757 منهم من توجب عليهم زيارة المستشفى، كما تبيّن البيانات أن إمكانية نقل شخص مطعم بالكامل للعدوى وإصابته لشخص آخر تبقى جد منخفضة وإن لم تكن منعدمة بالكامل.

ولأجل الحد من خطر النسخ المتحورة، أكدت ألمانيا عزمها على توفير جرعة ثالثة لكبار السن والأكثر عرضة للإصابة اعتباراً من أيلول/سبتمبر، وهو توجه بدأته إسرائيل، رغم الانتقادات العالمية بضرورة دعم الدول الفقيرة حتى تحصل بدورها على جرعات كافية.

تحصل هذه التطورات في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبيا أعداد الإصابات بالفيروس في ألمانيا مجددا، إذ بلغت اليوم (13 أغسطس/آب 2021) 5578 إصابة، فضلا عن 19 حالة وفاة جديدة. ولا تزال نسبة التطعيم متفاوتة بين الولايات الألمانية، خصوصا بين الشرق والغرب، كما تراجعت وتيرة التطعيم عما كانت عليه.

لكن الارتفاع لم يصل إلى درجة مقلقة كثيرا، وكان أعلى رقم إصابات قد سُجل يوم 18 كانون أول/ديسمبر الماضي، وبلغ 33.7 ألف إصابة، بينما شكل يوم 14 كانون الثاني/يناير أعلى رقم وفيات بـ1244 حالة.

وواصل معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام ارتفاعه، حيث بلغ اليوم الجمعة 30.1 إصابة ارتفاعا من 27.6 إصابة أمس الخميس. ووفقا لبيانات معهد روبرت كوخ، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3.8 مليون إصابة جلها تعافت، و91.8 ألف حالة وفاة.

إ.ع/ع.ج.م ( د ب أ، RTL)

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