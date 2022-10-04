رغم تدهور العلاقات .. البنتاغون يحض على إبقاء التواصل مع موسكو

خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الجمعة (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) على "أهمية إبقاء قنوات التواصل" في ظلّ الحرب في أوكرانيا، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

ولم يكشف البنتاغون تفاصيل إضافية عن المكالمة الهاتفية، لكن وزارة الدفاع الروسية أوضحت في بيان في وقت سابق اليوم أنه خلال محادثة الرجلين: "نوقشت عدة قضايا رئيسية تتعلق بالأمن الدولي، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا".

وتعد هذه المحادثة هي الثانية بين الرجلين منذ بداية الحرب في أوكرانيا. وتعود آخر مكالمة بين أوستن وشويغو إلى 13 مايو/ أيار، قبل بضعة أيام من مكالمة هاتفية بين رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف ونظيره الأمريكي مارك ميلي في 19 مايو/ أيار.

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. تعود آخر مكالمة بين أوستن وشويغو إلى 13 مايو/ أيار 2022.

علاقات متدهورة

وواصلت العلاقات بين موسكو وواشنطن تدهورها منذ بداية الهجوم الروسي في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، بعدما كانت في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة وسط اتهامات بالتدخل في الانتخابات والتجسس وطرد دبلوماسيين.

وتنتقد روسيا بشكل خاص المساعدة العسكرية والمالية الأمريكية الكبيرة لأوكرانيا، متهمة الولايات المتحدة بالسعي لإطالة أمد الصراع.

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وقبل قمة مجموعة العشرين المقرّر عقدها في إندونيسيا في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إنّه لا يرى "ضرورة" لإجراء محادثات مع جو بايدن.

ومن جانبه، لم يستبعد الرئيس الأمريكي عقد مثل هذا اللقاء، وقال للصحافيين في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول "لم يتضح الأمر بعد".

"التزام أمريكي بمساعدة أوكرانيا"

كما تحدث لويد أوستن أيضا إلى وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف وأكد له "التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم قدرة أوكرانيا على التصدي للعدوان الروسي".

وشدد كذلك على "دعم الأسرة الدولية" لأوكرانيا ولا سيما لـ"قدرتها على الدفاع عن نفسها مستقبلا".

ص.ش/ع.ش (أ ف ب ، رويترز)