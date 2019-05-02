 رغم تجريمها.. العبودية لا تزال حاضرة في منطقة الساحل الإفريقي | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 05.09.2020

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سياسة واقتصاد

رغم تجريمها.. العبودية لا تزال حاضرة في منطقة الساحل الإفريقي

كانت العبودية منتشرة بشكل واسع لعدة قرون في منطقة الساحل قبل أن يتم حظرها على نطاق واسع منذ عام 1981. رغم ذلك لا يزال كثير من الناس في المنطقة يعانون من تداعيات هذه الممارسات بسبب إفلات المخالفين من الملاحقة القضائية.

لافتة لمحتجين في العاصمة الموريتانية نواكشوط يرفضون العبودية

لافتة لمحتجين في العاصمة الموريتانية نواكشوط يرفضون العبودية

نشأ معطى الله ولد امبارك، الذي يعيش حاليا في ضواحي العاصمة الموريتانية نواكشوط، كعبد. لقد تجاوز آلام العبودية بعدما أصبح حرا بعد ثلاثين عاما تحت رحمة سيده. لكنه يعيش اليوم على الكفاف مصارعا من أجل ضمان قوت يومه.

مختارات

لفتت حالة الشابة السعودية الهاربة من عائلتها إلى كندا الأنظار للقواعد الاجتماعية الصارمة بالمملكة. وقالت الشابة إن عائلتها تبرأت منها والقدوم لكندا "يستحق المخاطرة". مضيفة "آمل أن تكون حريتي مصدر إلهام لغيري من النساء".

أحيا ألوف الأمريكيين الذكرى الـ 155 لإنهاء العبودية عبر تظاهرات حملت طابعا احتفاليا في بعض الأحيان، حيث أسقط خلالها تمثال لجنرال كونفدرالي في واشنطن، بينما تهز البلاد توترات عرقية منذ وفاة جورج فلويد أواخر أيار/ مايو.

تذكره لفترة العبودية يجعله يتألم، كما يقول لـ DW حيث "كنت أعتني بالجمال والأبقار، وأقوم بجلب الماء والخشب وتقطيعه وتحويله إلى فحم".  لكن أكثر ما كان يؤلمه هو مصير عائلته التي عانت الأمرّين. يتابع ولد امبارك "كان الأمر فظيعاً بالنسبة لي. لقد كانوا يضربون أمي وأختي ويعتدون عليهما جنسيا أمام أعيني". ولم ينتهِ كابوس ولد امبارك إلا في عام 2003، بعدما أقنع أحد موظفي إحدى المنظمات غير الحكومية سيده بالإفراج عنه.

لا حق في الكرامة

كآخر دولة في العالم، حظرت موريتانيا العبودية عام 1981. ومع ذلك هناك حالات مشابهة لما عاشه ولد امبارك. فبحسب تقدريرات حقوقيين محليين هناك عدة آلاف، خاصة من أقلية الحراطين والموريتانيين من ذوي الأصول الإفريقية جنوب الصحراء يعيشون في البلاد كعمال بالسخرة أو خدم في المنازل، كما أنهم غاليا ما يكونون ضحايا زيجات الأطفال. حتى، وإن كانوا أحرارا، فإن أقلية الحراطين غالبا ما تعيش في ظروف مأساوية على هامش المجتمع.

للرق تاريخ طويل في موريتانيا الدولة الصحراوية الواقعة في شمال غرب إفريقيا، كما توضح سارة ماثيوسون التي تعيش وتعمل في السنغال كموظفة في منظمة مكافحة الرق الدولية ومقرها في لندن. وتقول ماثيوسون "على مدى أجيال، كان الأشخاص ذوي البشرة السوداء محتجزين في الغالب من قبل ذوي البشرة الفاتحة حتى أنهم تبنوا لغتهم. وكان أطفالهم وأحفادهم ينتقلون تلقائيا إلى ملكية العائلات التي كانت تمتلكهم".

مظاهرة في موريتانيا خرجت عام 2014 يطالب فيها العبيد في موريتانيا من أجل المساواة

مظاهرة في موريتانيا خرجت عام 2014 يطالب فيها العبيد في موريتانيا من أجل المساواة

تراجع العبودية.. ولكن!

وتتابع ماثيوسون "هذا النوع من العبودية في تراجع اليوم، فكثير من العبيد ابتعدوا عن أسيادهم خلال الأربعين عاما الماضية"، لكن ماثيوسون لا تزال تصادف بحكم عملها حالات لمالكي عبيد يضعون "عبيدهم" تحت مراقبة يومية ويجبرونهم على العمل دون دفع أجرهم، رغم وجود قوانين تجرم ذلك مثل قانون متابعة مالكي العبيد الصادر في موريتانيا عام 2007، حيث تؤكد ماثيوسون أن العدالة في الواقع لا تعمل على محاسبة المخالفين.

تعود العبودية وبعض الممارسات المشابهة لها إلى عدة قرون في كثير من دول القارة الإفريقية، كما تقول ماثيوسون. وتنتشر هذه الآفة في بعض المجموعات العرقية بمنطقة الساحل في دول مثل تشاد والسودان ومالي والنيجر. 

وتقول ماثيوسون "تاريخيا، كان الطوارق أصحاب البشرة الفاتحة في الشمال هم من يستقدمون الأشخاص من ذوي البشرة السوداء كعبيد من المناطق الجنوبية"، لكن كثيرا من المجموعات العرقية الإفريقية تعرف تراتبية تقليدية مشابهة.

وتقدر منظمة العمل الدولية (ILO) التابعة للأمم المتحدة عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف شبيهة بالعبودية في مناطق إفريقيا جنوب الصحراء بنحو 3٫7 مليون شخص.

مارتينا شيكوفسكي/ ع.ش

  • Wrapped in a vibrant pink scarf, Schweda, sits on the ground with one of her children

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    مولودة بالأغلال

    ولدت شفيده في موريتانيا ووجدت نفسها تحت وطأة العبودية كما هو حال إخوتها. وبعد أن نجح أخوها معطى الله في تحرير نفسه، أنقذها مع أطفالها في مارس/ آذار 2013.

  • A boy sits in rubbish along the side of a road

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    الفقر المدقع

    بعد ربع قرن من الجفاف الذي شهدته موريتانيا تحول مجتمع البدو الرحل إلى مجتمع مستقر.غير أن هذا التحول المجتمعي كان صعبا، حيث أصبح معدل البطالة في البلاد 40 في المئة، والكثير من الناس اضطروا للعيش بأقل من دولار واحد في اليوم.

  • A young boy stands in front of a makeshift house

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    العيش في "غيتو"

    على مشارف العاصمة نواكشوط توجد الأحياء الفقيرة، حيث يعيش عبيد سابقون، بالإضافة إلى سكان الأرياف الفقراء في غيتو على شاكلة أكواخ الصفيح.

  • Dressed in a patterned scarf, Mbarka sits holding a young boy

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    مبادرات المجتمع المدني

    العبودية في موريتانيا لا تشكل الاستثناء. فمباركة ولدت كأمة، وكانت مجبرة على خدمة إحدى العائلات الغنية في نواكشوط. في عام 2011 وبدعم من الناشط بيرام عبيد ومنظمته "مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق في موريتانيا" استطاعت مباركة أن تتحرر.

  • Portrait of Messaoud Boubacar and former slave Matallah

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    النضال من أجل الحرية

    مسعود ابوبكر (يسار) هو ناشط في منظمات غير حكومية لمناهضة العبودية، وهو الذي ساعد معطى الله (يمين) وأخته وأطفالها التسعة في الانعتاق من براثن العبودية. ينتمي الاثنان إلى أثنية الحراطين، أي الأفارقة السود، وهي الإثنية التي يتم استعبادها من قبل بعض البيض في موريتانيا سواء من العرب أو الأمازيغ.

  • A woman stands in a doorway to a makeshift shack

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    أرقام مخيفة

    يعيش الحراطين في أسف السلم الاجتماعي والاقتصادي ولا توجد إحصائيات موثقة حول توزيع السكان. ولكن المنظمات الحقوقية تقدر نسبة العبيد في المجتمع الموريتاني بين 10 إلى 20 بالمائة من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة.

  • A young girl wearing a dress stands alone in a makeshift house

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    مجتمع خال من الآباء

    "في مجتمع العبودية لا يوجد آباء"، كما يقول مسعود أبو بكر الناشط في مجال مناهضة العبودية. يغيب دور الأب تماما، حيث أن المستعبِدين "يمتلكون" النساء، وعندما يصبحن حوامل ويصبح لديهن أطفال، يتم بيعهن أو يفعلون بهن ما يشاؤون.

  • Portrait of Yarg, a boy of 11

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    العدالة الغائبة

    في يمين الصورة يظهر الطفل يرق البالغ من العمر 11 عاما، وهو من العبيد القلائل الذين نجحوا في تقديم مستعبديهم إلى المحاكمة . تم الحكم على الرجل بسنتين سجنا، في جريمة من المفروض أن يكون أخف حكم فيها هو عشر سنوات سجنا.

  • Men ride donkey carriages through a rubbish-filled street

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    الهوة بين الفقراء و الأغنياء

    موريتانيا واحدة من أغنى بلدان غرب افريقيا، ومع ذلك فأن مداخيل الصيد البحري والموارد المعدنية لا تجد طريقها إلى كافة شرائح الشعب الموريتاني.

  • A woman sits on a dirt floor caring for a child

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    استعادة الكرامة

    يعيش معطى الله اليوم رفقة زوجته وابنه في فقر مدقع، ولكن بالرغم من كل التحديات التي ينبغي أن يواجهها، إلا أنه استعاد كرامته الإنسانية والأمل في مستقبل أفضل.

    الكاتب: روبرت آشر/ صفاء فاقي/ ريم نجمي


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