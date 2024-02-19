رغم تأكيد النادي بقاءه- توخل يتوقع تواصل الجدل حوله!

خسائر متتالية لبايرن ميونيخ تركت مدرب الفريق توخل في عين العاصفة. ورغم تأكيد إدارة النادي على بقاء المدرب، إلا أن توخل قال إنه يشك في أن تنهي تلك التصريحات الجدل حول بقائه. ويبقى بايرن مهددًا بالخروج بموسم صفري!

أكد توماس توخل مدرب بايرن ميونيخ أنه يتوقع جدلًا مستمرًا حول إمكانية بقائه في منصبه خلال الأيام المقبلة، بعد الهزيمة الثالثة على التوالي، رغم الثقة التي يحظى بها من الرئيس التنفيذي للنادي يان-كريستيان دريسن.

وكان دريسن أكد بعد الخسارة أمام بوخوم بنتيجة 2/3 مساء الأحد (18 شباط/فبراير 2024) في الدوري الألماني أن توخل سيقود الفريق في المباراة أمام لايبزيغ يوم السبت المقبل، مضيفًا أن مصير المدرب غير مطروح للنقاش في الوقت الحالي.

من جانبه رد توخل بالقول: "أشك في ألا يكون الموضوع محل مناقشة، فالجدل حولي مستمر طوال الموسم حتى عندما فزنا بالمباريات"، وأضاف المدرب الألماني: "وصلت منذ أسابيع لمرحلة لم يعد فيها الجدل يؤثر علي، بل أركز فقط على ما يمكنني التحكم به، هذا هو الأسلوب الوحيد الذي أعرفه".

واعترف توخل بأن الدفاع عن لقب البطولة "يبدو غير واقعي" في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى أن بايرن اقتنص اللقب من غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، في اللحظات الأخيرة من الموسم الماضي. وأكد قائلًا: "في الموسم الماضي كنا نثق بأنفسنا وقدرتنا على حصد البطولة حتى النهاية وحصلنا على المكافأة".

ويتخلف بايرن ميونيخ بثماني نقاط عن المتصدر باير ليفركوزن بعد الخسارة أمامه بنتيجة 3/صفر منذ أسبوع ثم السقوط أمام بوخوم، وبينهما خسارة بهدف أمام لاتسيو في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. ويبقى بايرن ميونيخ مهددًا بالخروج بموسم صفري وسجل خال من الألقاب لأول مرة منذ 12 عامًا، حيث خرج أيضًا من كأس ألمانيا بعد الخسارة أمام زاربروكن أحد أندية دوري الدرجة الثالثة.

ويتطلع بايرن ميونيخ إلى تحقيق الفوز أمام ضيفه لايبزيغ الذي أحرجه في آخر زيارتين بفوز بنتيجة 3/1 في آيار/مايو 2023 كاد أن يكلف الفريق البافاري خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي، ثم فاز لايبزيغ مجددًا في معقل بايرن ميونيخ بنتيجة 3/0 لينتزع كأس السوبر المحلي في آب/أغسطس الماضي. وكان الفريقان تعادلا 2/2 في مباراة الدور الأول بالموسم الجاري التي أقيمت في لايبزيغ في أيلول/سبتمبر الماضي.

يذكر أن توخل، الذي درب سابقًا كلًا من بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وتشيلسي، تولى مسؤولية تدريب بايرن ميونيخ قبل 11 شهرًا، ليحل محل يوليان ناغلسمان، بعقد يمتد حتى 2025.



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